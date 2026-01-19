Macron, Von der Leyen y Costa, consternados por la cifra de muertos de Adamuz: "Estáis en nuestros pensamientos"

El Rey Felipe VI, junto a Emmanuel Macron, el pasado martes durante su visita a París. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Líderes internacionales como Macron, Von der Leyen y António Costa han mostrado su consternación por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. El accidente, ocurrido el domingo en Adamuz, ha dejado al menos 21 víctimas mortales. Las condolencias y mensajes de solidaridad han sido enviados tanto a las familias afectadas como al pueblo español. Von der Leyen y Macron han manifestado públicamente su apoyo y deseos de recuperación para los heridos.

El presidente de la República francesa, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros dirigentes internacionales, se han mostrado consternados por el trágico accidente registrado este domingo en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado al menos 21 vidas.

"Recibo las terribles noticias desde Córdoba", ha comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos", ha añadido, "esta noche estáis en mis pensamientos".

También ha mostrado su pesar el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron.

"Una tragedia ferroviaria ha azotado Andalucía", ha escrito, "nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia les acompaña".

El presidente del Consejo Europeo y exprimer ministro de Portugal, António Costa, ha dicho que se siente "consternado" por lo sucedido.

"Mi más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español", ha expresado en X. Costa ha trasladado sus "más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados".