Yolanda Díaz pide prohibir Grok y amenaza a los gigantes de Silicon Valley: "Voy a ir a por ti y te sentaré ante un juez"

La vicepresidenta de Trabajo Yolanda Díaz ha pedido este sábado prohibir Grok, la aplicación de Inteligencia Artificial desarrollada por Elon Musk, y ha amenazado a los dueños de las grandes tecnológicas de Silicon Valley: "Voy a ir a por ti, y si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley, lo voy a hacer".

Durante su participación en un foro del Käänne Festival en Helsinki (Finlandia), Yolanda Díaz ha reclamado cambios legislativos de la Unión Europea para proteger los datos personales de los usuarios frente a las multinacionales.

"Creo que hay que prohibir Grok, hay que prohibir lo que está pasando hoy con nuestros datos y hay que legislar en el seno de la Unión Europea sobre los algoritmos", ha señalado.

La vicepresidenta ha denunciado que, desde que llegó a la Casa Blanca, Donald Trump se rodeó de "los grandes CEOs de las Big Tech" y de "oligarcas tecnológicos que no pagan impuestos" y "concentran antidemocráticamente todos los datos sobre nuestras vidas".

Por eso, ha considerado, ha llegado el momento de decirle a las empresas multinacionales de distribución en plataformas digitales: "Voy a ir a por ti, y si tengo que cambiar el Código Penal para sentarte en un juzgado y para que cumplas la ley lo voy a hacer".

"Es decir", ha desarrollado la impulsora de Sumar, "se acabó esto de que vayan a los ministerios a decir cómo hay que hacer las normas o a presionar para que no se hagan de una determinada manera".

Y se ha mostrado convencida de que no acuden a su Ministerio porque "saben exactamente lo que se van a encontrar".

A su juicio, las tecnológicas norteamericanas hacen "competencia desleal" respecto a las europeas y, además, "están hackeando" los datos de la vida privada de los ciudadanos, ha dicho en declaraciones recogidas por Europa Press.

Y ha presumido de que esta semana la plataforma Uber Eats anunció que va a dejar de contratar a repartidores autónomos, después de que su Ministerio le amenazara con llevarla a los tribunales por incumplir la Ley Rider.

Durante su disertación, también ha cargado contra el presidente Donald Trump. "Lo que está pasando en Venezuela, con intervenciones ilegítimas puede pasar tranquilamente en próximos procesos electorales", ha advertido, "la estrategia de la Comisión Europea de no molestar es un estrepitoso error".

Según Yolanda Díaz, Trump y las fuerzas de extrema derecha del mundo "van a por los derechos laborales" porque necesitan empobrecer a los ciudadanos para convertirlos en "siervos".

Durante su intervención en el foro de Helsinki (Finlandia), también ha pasado revista a los logros de su Ministerio y ha desvelado que "la mayor oposición que tuve en todas las iniciativas de las que hoy presume mi presidente", ha dicho sobre Pedro Sánchez, "fue por parte del PSOE".

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ahora Sánchez se atribuye en los principales actos de partido, provocó una auténtica "batalla campal" en el Consejo de Ministros, ha narrado la vicepresidenta.

Y la reforma laboral, que logró sacar adelante gracias al error de un diputado del PP en la votación, "casi lo quiebra radicalmente", ha agregado.