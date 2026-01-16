Junts planta a Sánchez y no irá a la reunión sobre el envío de tropas a Ucrania: rechaza hacerse "una foto" en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en un acto en Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá la próxima semana con los representantes de los grupos parlamentarios para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania en una hipotética misión de paz. Junts rehúsa acudir al no ver necesario hacerse "una foto" en Moncloa.

Sánchez iniciará esta tanda de reuniones el lunes por la tarde con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que recibirá a las 18:00 horas.

En la lista de reuniones no está Junts, que rechaza un encuentro con Sánchez para hablar de Ucrania. "Nos damos por informados", apuntan fuentes de la formación de Puigdemont a Europa Press. Por tanto, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, no participará en esa ronda de encuentros.

El Gobierno ha informado este viernes de que la ronda continuará a las 10:00 horas del martes con la portavoz del grupo parlamentario Sumar,Verónica Martínez Barbero, y una hora después será la cita con ERC, con Gabriel Rufián.

Ese mismo martes, el jefe del Ejecutivo viajará a Suiza para participar en el Foro Económico de Davos, de donde regresará en la noche del miércoles.



Al día siguiente, jueves, se han concertado los encuentros con los portavoces de Bildu (a las 10:00 horas), Mertxe Aizpurúa, y PNV (11:00 horas), Maribel Vaquero.

Las reuniones con los representantes del resto de partidos con presencia en el Congreso están aún pendientes de concretarse.

El Gobierno ha explicado que esta ronda no es necesario que solvente en dos o tres días seguidos, como en otras ocasiones, debido a que el objetivo de la reunión no es tratar una cuestión de urgencia, sino analizar una posible presencia de militares españoles en una hipotética misión de paz para la que tendría que haber previamente un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.



Pero en la ronda no se hablará solo de este asunto, ya que Feijóo ha avanzado que trasladará a Sánchez su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, y Barbero que abordará también las nuevas medidas en materia de alquiler de vivienda avanzadas por el jefe del Ejecutivo y a las que se opone Sumar, como una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que renueven contratos sin subir el alquiler.

Nuevo plante de Junts

El pasado mes de noviembre Junts dio por "bloqueada" la legislatura al anunciar su rechazo al grueso de las propuestas legislativas del Gobierno y el PSOE por considerar que los socialistas no han cumplido con los acuerdos alcanzados con su formación tras las elecciones generales de 2023.

En ese momento los de Carles Puigdemont dieron por rotas sus relaciones con el Ejecutivo y el propio Sánchez reconoció después en público que, efectivamente, no mantienen contactos con Junts.

Eso no obstó para que desde Moncloa intentaran cerrar una cita con la formación dentro de la ronda que el presidente abrirá el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la que Sánchez sólo excluyó a Vox.

Pero Junts ha decidido borrarse y desoír la llamada del presidente.