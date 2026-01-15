Sánchez negocia cómo llegar a 2027: ofrece a Junqueras el IRPF y a Puigdemont, las balanzas fiscales y la 'amnistía política'
Ábalos guarda documentos que acreditan la estrecha relación del chavismo con el PSOE desde que Sánchez es presidente
Víctor, el hijo de José Luis Ábalos sobre su vida en la cárcel: "Mi padre se siente un preso político. Pasa mucho frío”
-
El Supremo estudia si mantiene en prisión preventiva a Ábalos y a su exasesor Koldo García
El Tribunal Supremo estudia este jueves si el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García permanecen en prisión preventiva, situación en la que se encuentran desde el 27 de noviembre, ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas.
Los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena -responsables de revisar las decisiones del juez instructor del caso- estudian en dos vistas a puerta cerrada los recursos que las defensas de Ábalos y su exasesor presentaron contra su ingreso en prisión, a los que se opondrá la acusación popular que coordina el PP.
Las vistas, a las que no acudirán los acusados, se celebran días después de que el también exdirigente socialista haya cambiado por tercera vez de abogado: la semana pasada, Carlos Bautista, del despacho Chabaneix Abogados Penalistas, presentó su renuncia y hace unos días Ábalos anunció que fichaba como letrado a Marino Turiel.
Pese a los cambios, el juez Leopoldo Puente dejó claro que Carlos Bautista debía seguir representando al exministro en la vista de este jueves porque no era posible que el nuevo letrado "pudiera comparecer debidamente instruido de la causa".
-
Junqueras dice que el nuevo modelo de financiación "es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da rabia"
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido que el nuevo modelo de financiación autonómica "es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da mucha rabia".
Así lo ha dicho este miércoles en una entrevista concedida a 3CatInfo en la que ha afirmado que cuando se vote el nuevo modelo "se votará si 4.700 millones de euros para las familias catalanas o 4.700 millones de euros para el Ministerio de Hacienda".
En referencia al desarrollo este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, han rechazado el nuevo modelo de financiación, ha sostenido que "el modelo es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da mucha rabia".
Ha añadido que, para los votantes del PP "es mucho mejor" esta propuesta que el modelo actual y ha asegurado que esta es una propuesta que es buena para todos, en sus palabras. Además, ha insistido en que la alternativa al nuevo modelo de financiación acordado entre su formación y el Gobierno "es cero".
Preguntado por la posición de Junts, que reclama negociar con el Gobierno un concierto económico, ha expresado: "Si por concierto entendemos recaudar los impuestos, estamos hablando de que trabajaremos para recaudar el 100% del IRPF".