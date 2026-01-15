El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha sostenido que el nuevo modelo de financiación autonómica "es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da mucha rabia".

Así lo ha dicho este miércoles en una entrevista concedida a 3CatInfo en la que ha afirmado que cuando se vote el nuevo modelo "se votará si 4.700 millones de euros para las familias catalanas o 4.700 millones de euros para el Ministerio de Hacienda".

En referencia al desarrollo este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, han rechazado el nuevo modelo de financiación, ha sostenido que "el modelo es tan bueno para Cataluña que a todo el mundo le da mucha rabia".

Ha añadido que, para los votantes del PP "es mucho mejor" esta propuesta que el modelo actual y ha asegurado que esta es una propuesta que es buena para todos, en sus palabras. Además, ha insistido en que la alternativa al nuevo modelo de financiación acordado entre su formación y el Gobierno "es cero".

Preguntado por la posición de Junts, que reclama negociar con el Gobierno un concierto económico, ha expresado: "Si por concierto entendemos recaudar los impuestos, estamos hablando de que trabajaremos para recaudar el 100% del IRPF".