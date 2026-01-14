Revolución en Móstoles, la segunda ciudad de Madrid: la izquierda 'licencia' a sus líderes y un edil de Vox se pasa al PP

El horizonte político de Móstoles se complica de cara a 2027, con una izquierda debilitada y un gobierno municipal sostenido por equilibrios frágiles.

El bloque de la derecha gobierna en Móstoles, pero la estabilidad se ve amenazada por movimientos internos y rupturas de pactos.

Un concejal de Vox abandona el partido y pasa a apoyar al PP, lo que genera tensiones y acusaciones de transfuguismo político en el Ayuntamiento.

La izquierda en Móstoles pierde a sus principales referentes: Noelia Posse (PSOE) no se presentará en 2027 y Emilio Delgado (Más Madrid) deja su acta de concejal.

Móstoles es la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid y, desde el inicio de la democracia, solo ha estado gobernada por el Partido Popular en dos periodos: entre 2003 y 2015 y desde las elecciones municipales de mayo de 2023.

El municipio ha sido tradicionalmente lo que en el argot político se conoce como un bastión de la izquierda. Sin embargo, a tenor de cómo se están desarrollando los acontecimientos, esa fortaleza cada vez parece tener menos opciones de volver a estar en manos del PSOE o, incluso, Más Madrid.

Con el arranque de 2026 se han conocido varias decisiones clave protagonizadas por los dos principales referentes de la izquierda en la ciudad, que dejan a ambas formaciones en una posición claramente debilitada.

Noelia Posse (PSOE) anunciaba a principios de año que no se presentará a los comicios del 2027 y Emilio Delgado (Más Madrid) ha decidido dejar su puesto de concejal para dedicarse 100% a la Asamblea de Madrid.

Según encuestas internas que manejan distintos grupos políticos, la tendencia de voto en Móstoles se inclina actualmente hacia el bloque de la derecha, aunque la estabilidad de ese bloque empieza también a resquebrajarse.

Y es que, el grupo parlamentario Vox, que gobierna en coalición con el PP, ha roto este mismo miércoles su pacto tras la salida de uno de sus concejales como no adscrito.

Desde la formación de Santiago Abascal denuncian que la salida de Daniel Marín, el concejal de Vox, es un caso de "transfuguismo político" que altera el equilibrio de las urnas, dejando a Vox con dos ediles de los tres que obtuvo en los comicios y al PP con 12 y el apoyo de Marín, a uno de la mayoría absoluta.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Nieva Machín, ha denunciado que esta decisión "supone un grave precedente" y ha acusado al PP de "premiar una deslealtad a los votantes". Según la formación, Martín accedió al Consistorio como integrante de las listas de Vox y debería haber renunciado a su acta tras abandonar el partido.

Vox enmarca este episodio en una "deriva preocupante" del Gobierno municipal y recuerda otros choques recientes con el PP, como el nombramiento del gerente de Móstoles Desarrollo, "el intento de vender la residencia de Las Camelias o el incremento del gasto en publicidad institucional", decisiones que —según la formación— se tomaron sin consenso y en contra del interés general.

PSOE y Más Madrid

El primero de esos abandonos anunciados en el bloque de la izquierda fue el de Noelia Posse. Como si se tratara de un propósito de Año Nuevo, la exalcaldesa, procesada por el conocido como caso ITV, ha comunicado que dejará la política municipal justo antes de las elecciones de 2027. En la práctica, permanecerá como concejal hasta abril de ese año, pero no formará parte de ninguna lista electoral.

La decisión ha sido presentada públicamente como una determinación personal, aunque dentro del PSOE no se comparte esa versión. En el partido se da por hecho que Posse ha sido empujada a dar un paso atrás después de haber sido apartada de la dirección orgánica de los socialistas mostoleños hace unos meses.

Desde el otro flanco de la izquierda, Más Madrid también pierde a su referente municipal. Emilio Delgado, hasta ahora portavoz del grupo y cabeza de lista en las últimas elecciones, ha renunciado esta misma semana a su acta de concejal para centrarse en su labor como diputado autonómico.

La formación regionalista ha informado de la salida de Delgado mediante un comunicado en el que explica que el dirigente ha entregado el acta para "dedicarse al trabajo en la Asamblea de Madrid". Al frente del grupo municipal le sustituirá Jesús Arrabé.

Según Más Madrid Móstoles, se trata de una decisión "adoptada a título personal", ya comunicada oficialmente al grupo municipal y que será trasladada a la Corporación para activar los trámites administrativos. El partido ha mostrado su "respeto" a la decisión y ha agradecido a Delgado su "trabajo, dedicación y compromiso" al frente del proyecto en la ciudad.

Delgado ha sido un verso incómodo en Móstoles llegando, incluso, a criticar a sus socios 'naturales' de coalición: el PSOE. Tras los resultados de mayo del 2023, el líder de Más Madrid criticó duramente al PSOE por haber mantenido a Noelia Posse como candidata. Consideraba que esa decisión había "regalado" el Ayuntamiento a la derecha.

La posibilidad de un pacto entre PP y Vox, que ahora sigue vigente con Manuel Bautista a la cabeza, dejó a la izquierda sin oportunidades para gobernar. La derrota no fue menor: Delgado pasó de poder ser teniente de alcalde de la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid a quedarse en la oposición.

Ahora, la renuncia de Delgado no es ajena a las aspiraciones políticas del propio diputado. En octubre del año pasado ya admitió públicamente que se planteaba optar a liderar Más Madrid a nivel regional, una posibilidad que le situaría como alternativa a Mónica García, actual ministra de Sanidad y candidata de la formación en las autonómicas de 2023.

Dentro del partido, varios cargos —incluida la propia García— han señalado en distintas ocasiones a Delgado como uno de sus principales activos, especialmente en el ámbito comunicativo. La ministra ha insistido en que la prioridad de Más Madrid para este 2026 pasa por "trabajar en el día a día, barrio a barrio y pueblo a pueblo", evitando debates internos.

El movimiento de Más Madrid coincide en el tiempo con el anuncio de Noelia Posse, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exalcaldesa entre 2018 y 2023, de que abandonará la política cuando finalice el mandato, en 2027. Posse se encuentra a un paso del juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el denominado caso ITV.

La exregidora hizo pública su decisión a través de una carta difundida en redes sociales el 2 de enero, en la que asegura que tomó esta determinación "hace más de treinta meses", de forma "muy meditada", y que la hará efectiva "el último día del mandato".

En el texto, Posse defiende que su decisión fue "serena, tomada en silencio y sin presiones", y justifica su continuidad hasta ahora en el respaldo recibido en las urnas. Al mismo tiempo, reivindica que "la honestidad debe ser la base del servicio público" y sostiene que las personas procesadas, aunque amparadas por la presunción de inocencia, no deberían formar parte de listas electorales ni ocupar cargos orgánicos.

La causa judicial sigue su curso. El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles acordó en septiembre de 2024 la apertura de juicio oral contra Posse y ocho de sus ediles de Gobierno por la condonación en 2020 de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L., pese a contar con un informe desfavorable del interventor municipal. La Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de juzgar los hechos, deberá fijar ahora la fecha definitiva del juicio.

Junto a Posse, también se sentarán en el banquillo varios exconcejales socialistas y responsables municipales de la anterior legislatura, todos ellos aún integrados en el grupo socialista del Ayuntamiento tras la salida del Gobierno municipal en 2023, cuando PP y Vox se hicieron con el poder.

Mientras la izquierda pierde a sus dos principales referentes municipales a las puertas de la precampaña, el bloque de la derecha tampoco atraviesa un momento de estabilidad.

Tras el movimiento de este mismo martes del concejal no adscrito, el partido ha convocado a la prensa este miércoles para denunciar la situación, aunque insisten en que sus votos siguen siendo "imprescindibles para garantizar la estabilidad del Ejecutivo local". Aunque aseguran que apuestan por la gobernabilidad, advierten de que no avalarán acuerdos que, a su juicio, "blanqueen el transfuguismo" o vacíen de contenido la representación que les otorgaron los votantes.

Así, Móstoles llega a 2026 con una izquierda descabezada y sin relevo claro, y con un Gobierno municipal que mantiene el poder, pero cada vez más apoyado en equilibrios frágiles. Un escenario que, lejos de despejar el horizonte político de la segunda ciudad más grande de la región, lo complica aún más de cara a 2027.