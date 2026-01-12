Sumar rechaza la "injusta" e "ineficaz" propuesta de Sánchez y no apoyará incentivos fiscales para frenar el precio del alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante las declaraciones que ha realizado este lunes en la sede del Ministerio. Javier Lizón Efe

Las claves nuevo Generado con IA Sumar rechaza la propuesta de incentivos fiscales de Pedro Sánchez para propietarios que no suban el alquiler, calificándola de "injusta" e "ineficaz". Yolanda Díaz y otros miembros del Gobierno consideran que la medida supone "regalar dinero público a los rentistas" y exigen alternativas más directas para los inquilinos. Sumar propone como alternativa la prórroga inmediata y obligatoria de los 600.000 contratos de arrendamiento que vencen este año y la congelación de los precios del alquiler. Podemos también critica la propuesta, argumentando que las ayudas fiscales a propietarios no solucionan la crisis de vivienda y favorecen la especulación.

Portazo rotundo de Sumar a las medidas de Pedro Sánchez sobre vivienda. El movimiento, a través de su portavoz en la materia, Alberto Ibáñez, ha avanzado que descarta apoyar el decreto ley anunciado por el presidente del Gobierno para conceder incentivos fiscales a aquellos propietarios que no suban el precio del alquiler a sus inquilinos cuando renueven los contratos.

La postura del socio de Gobierno, que rechaza la medida para contener los precios de los alquileres por "injusta" e "ineficaz", ha sido ratificada por Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. También por la cocoordinadora del movimiento, Lara Hernández, en una rueda de prensa, que ha hablado de "fórmula equivocada" y "unilateral".

Para el diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, el decreto, que también contempla medidas para regular el alquiler de habitaciones, se ha hecho "pensando en los rentistas". "Por tanto, no lo vamos a apoyar", ha dicho en declaraciones a los medios.

La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Madrid. Rodrigo Jiménez Efe

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha cargado contra la propuesta porque considera que supone "regalar dinero público a los rentistas", algo que ha tachado de "grave error". "En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo", ha apostillado en un mensaje publicado en la red social BlueSky.

Bustinduy ha afirmado que la medida le parece "ineficaz" e "injusta" y ha vuelto a defender como alternativa la "prórroga inmediata y obligatoria" de los 600.000 contratos de arrendamiento que terminan este año.

"En los términos en los que se ha anunciado esta medida no va a contar con nuestro apoyo. No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios", ha dicho el ministro tras reclamar al PSOE que se siente a negociar.

Propuesta "inaceptable"

Alberto Ibáñez ha denunciado que la propuesta del ala socialista del Gobierno "es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos", al tiempo que ha señalado que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la "subida masiva" en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España.

En la misma línea, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha incidido en que el anuncio de Sánchez no puede contar con el apoyo de Sumar porque es un "error" y lo que hay que hacer es congelar los precios de los alquileres.

Por su parte, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha apuntado que el objetivo de las políticas de vivienda debe ser garantizar los derechos de las inquilinas y acabar con la burbuja especulativa, y en su opinión las ventajas fiscales a los caseros "van en la dirección contraria".

Podemos también se ha desmarcado de las intenciones de Sánchez. La secretaria general, Ione Belarra, ha estallado contra las ayudas fiscales a los propietarios. "Esto es para que ardan las calles en movilización social", ha proclamado en su cuenta de X.

Como ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando el Gobierno ha propuesto bonificaciones a los propietarios, Belarra ha censurado la medida sin ambages: "La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya".