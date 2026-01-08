Sánchez anuncia que pedirá apoyo al Congreso para enviar tropas a una misión de paz en Palestina además de a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, antes de inaugurar este jueves la Conferencia de Embajadores. Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que, además de que haya militares españoles en una hipotética misión de paz en Ucrania, también se envíen tropas a otra misión de estas características a Gaza una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

En la inauguración de la Conferencia de Embajadores que se celebra en Madrid, Sánchez ha anunciado que propondrá al Congreso el envío de tropas españolas a Ucrania y Palestina en caso de que en ambos conflictos se avance en un escenario de paz.

El presidente ya avanzó el martes que iniciará el próximo lunes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en busca de apoyos para la participación de militares españoles en la eventual fuerza internacional en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia.

Ante los embajadores españoles este jueves ha vuelto a defender esa participación, que ha dicho que propondrá a la Cámara Baja si se avanza en esa dirección, y también ha anunciado que propondrá desplegar tropas de paz en Gaza si se avanza en esa tarea de pacificación que ha subrayado que debería culminar en la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina.

Sánchez ha reiterado que "la situación sigue siendo intolerable" en Gaza y ha dejado claro que "la paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra".

"La paz exige aplicar de una vez por todas esa solución de dos estados" así como la entrada de ayuda humanitaria y el cumplimiento del alto el fuego alcanzado por las partes y que, según ha dicho, Israel está violando.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que "un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región, también desde el punto de vista geopolítico y geostratégico, para nuestro continente y para nuestro país".

El pasado octubre, tras participar en Egipto en la firma del plan de paz de Gaza, Sánchez ya abrió la puerta a un eventual envío de tropas españolas para garantizar la paz en Palestina al asegurar que si hubiera un despliegue de tropas para garantizar la paz, España debería tener una presencia activa.

Rechazo de socios de Sánchez

A falta de conocer la reacción de los socios de Sánchez a este anuncio sobre Palestina, el eventual envío de tropas a Ucrania ya se ha topado con la oposición frontal de Podemos y de IU, integrado en Sumar, mientras que PP recalca su apoyo a Kiev pero concretará su posición tras conocer los detalles de la hipotética misión de paz.

Entretanto, pese a la discrepancia de IU como socio de la coalición parlamentaria de izquierdas, el partido Sumar espera a que se concreten los detalles de un eventual envío de tropas ante un horizonte de paz en el país para decidir su apoyo.

"Es un tema muy complejo, hay que ver los detalles", han señalado fuentes de Sumar.

IU ha rechazado tajantemente, a través de su dirigente Enrique Santiago, mandar tropas tras un hipotético alto el fuego: "No vamos a aceptar ir a una guerra".

Y Podemos, como socio de investidura del Ejecutivo, también se niega a apoyar estos planes ya que rechazan apoyar misiones que consideran "guerras por dinero", en palabras de su líder, Ione Belarra.

Aunque el Ejecutivo haya alejado el posible envío de soldados europeos a Ucrania al recordar que todavía no hay un plan de paz, ha defendido la participación de España apelando a las distintas misiones de pacificación en las que ha participado activamente y bajo el auspicio de la ONU, cuando se produzca un alto el fuego de Rusia.

Sobre un auspicio de Naciones Unidas, como plantea Sumar, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido esta tesitura y se ha mostrado convencido de que los españoles avalarían la presencia de tropas para garantizar la paz, como ya sucede en otros lugares, entre los que ha citado el Líbano.

En la misma línea, el PP, que ha recalcado su apoyo total a Ucrania, ha expresado que el Gobierno todavía no les ha llamado para esto "ni para nada que tenga que ver con defensa", por lo que esperan tener una posición oficial para conocer en qué condiciones va dicho proceso y en qué consiste la misión.

"Mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar", dijo el miércoles el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo.

Venezuela y Groenlandia

Por otro lado, Sánchez, ha asegurado este jueves que España es un país atlantista pero eso no significa que deba haber un "vasallaje" hacia Estados Unidos, al tiempo que ha reivindicado que en un momento en que se está desafiando el orden internacional basado en reglas no hay que callar ante cualquier violación del Derecho Internacional como la ocurrida en Venezuela.

"España y esta administración es proatlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de España", ha sostenido durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sánchez, que en ningún momento de su discurso, que se ha prolongado durante unos 50 minutos, ha mencionado expresamente al presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado que la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero durante la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, "viola claramente el Derecho Internacional".

Asimismo, ha defendido que "es relevante que se escuche la voz clara de España a la hora de denunciar la amenaza a la integridad territorial de un Estado europeo y de la OTAN como es Dinamarca". "No debemos callarnos ante amenazas tan explícitas, o implícitas al Derecho Internacional", ha añadido, en referencia al interés manifestado por Trump en los últimos días de hacerse con el control de Groenlandia, incluso por la vía militar de ser necesario.

"Las palabras importan", ha insistido Sánchez, porque "tienen consecuencias, quiebran la confianza, allanan el camino a lo impensable". Por ello, ha defendido, "es importante que hablemos claro, que no nos callemos, como tampoco nos hemos callado en otros muchos ámbitos, cuando esas violaciones al Derecho Internacional se han producido".

"La violación del Derecho Internacional siempre es una derrota, y es una derrota fundamentalmente para las democracias, incluso allí donde no hay esa democracia, y es un peligroso precedente para la paz y para la seguridad global, y por tanto la respuesta a la ilegitimidad no puede ser cometer una ilegalidad", ha aseverado, en referencia al hecho de que España, como también Estados Unidos, consideran ilegítima la reelección de Maduro en 2024.

"No caben tibiezas ni medias tintas", ha dicho el presidente, ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, como tampoco cupieron "cuando tuvimos que rechazar la supuesta legitimidad de la victoria, que por supuesto no fue tal, de Maduro en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela", ha sostenido.

Así las cosas, ha asegurado que "España seguirá haciendo todo lo necesario en defensa del pueblo venezolano, de su soberanía, de su derecho a elegir un futuro democrático sin injerencias externas" porque considera que son los venezolanos quienes tienen que decidir su futuro.

"Vamos a ayudar activamente a la transición a la democracia en Venezuela, lo vamos a hacer de forma activa, lo haremos también desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos y las venezolanas", ha concluido.