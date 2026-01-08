El Gobierno informó a Delcy de que el CNI "vigilaba" al 'Pollo' Carvajal cuando EEUU exigía su detención y entrega

Carvajal, exjefe de Inteligencia venezolano, fue finalmente extraditado a EEUU en 2023, donde se declaró culpable y se convirtió en testigo protegido en procesos contra la cúpula chavista.

A pesar de asegurar públicamente no conocer su paradero, el Gobierno español negoció con Venezuela sobre Carvajal mientras el CNI lo mantenía localizado.

Mensajes entre Delcy Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama revelan que el Gobierno español mantuvo a Venezuela puntualmente informada sobre la situación y paradero de Carvajal.

El Gobierno de Pedro Sánchez informó a Delcy Rodríguez de que el CNI vigilaba a Hugo 'El Pollo' Carvajal cuando Estados Unidos pedía su detención y extradición.

El Gobierno de Pedro Sánchez informó a Delcy Rodríguez de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "vigilaba" a Hugo Armando Carvajal, conocido como el El Pollo, cuando EEUU exigía su detención y entrega.

Según revelan fuentes conocedoras de las conversaciones a EL ESPAÑOL, la mano derecha de Nicolás Maduro estuvo informada puntualmente por el Gobierno de la localización y la situación del exjefe de Inteligencia militar venezolana.

EL ESPAÑOL ha tenido también acceso a mensajes de Delcy Rodríguez hallados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el móvil de Víctor de Aldama que confirman la intermediación del empresario en la negociación entre el chavismo y José Luis Ábalos, en representación del Ejecutivo de Sánchez, sobre El Pollo Carvajal.

De hecho, uno de los principales asuntos por los que la entonces vicepresidenta venezolana viajó a Madrid en enero de 2020 fue negociar en persona con el Gobierno una posible entrega del hombre más buscado por el chavismo.

El Gobierno venezolano comenzó a perseguir a Carvajal cuando rompió con Maduro y empezó a criticar al régimen chavista. En ese momento pasó a ser visto como alguien peligroso por toda la información que tenía.

Durante su escala en Barajas, Delcy Rodríguez pidió a José Luis Ábalos que el Gobierno controlara al exgeneral del Ejército Bolivariano de Venezuela y que no lo entregara a EEUU.

El Pollo había sido detenido en abril de 2019 en España porque existía una orden de captura y extradición de Estados Unidos en su contra por presuntos delitos de narcotráfico. Pero en noviembre de ese año se fugó después de que la Audiencia Nacional acordara su extradición a la Justicia estadounidense.

Los mensajes

La versión oficial del Gobierno es que Carvajal estuvo en paradero desconocido hasta que la DEA (Administración de Control de Drogas de EEUU) lo localizó de nuevo en Madrid y la Policía lo detuvo en 2021.

Sin embargo, mensajes entre Delcy Rodríguez y Aldama el 6 de noviembre de 2020 demuestran que El Pollo estuvo localizado en todo momento y bajo vigilancia del CNI.

Conversación entre Delcy Rodríguez (izquierda) y Víctor de Aldama (derecha) sobre 'El Pollo' Carvajal el 6 de noviembre de 2020. EL ESPAÑOL

La ahora presidenta encargada de Venezuela y el empresario mantuvieron la conversación a través de Signal, una aplicación de mensajería encriptada.

Delcy Rodríguez, bajo el pseudónimo RR2AES4W en Signal, realiza una llamada a Aldama, con el sobrenombre de Maverik, a las 00:01.

Minutos después, a las 00:12, Rodríguez escribe: "Que no apoyen en nada al sicopata. Si sigue la conspiradera desde allá te mandaré las pruebas. Ojalá no tengamos que escalar [sic]".

Aldama responde a las 7:25: "Ok así lo traslado igualmente desayuno ahora con el jefe y le digo y vamos hablando. Gracias por todo besos [sic]".

El "sicopata" es como Delcy Rodríguez se refiere a El Pollo Carvajal y "el jefe" es como llama Aldama a Ábalos, en aquel momento ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

"Le tiene en vigilancia CNI me dice pero que cualquier cosa que creas necesaria lo hablamos y agradecido que ya sabía él que éste era una patata caliente aquí [sic]", informa Aldama a Delcy Rodríguez tras desayunar con Ábalos.

Estos mensajes indican que Ábalos preguntó en el Gobierno, ya fuera al propio presidente o a la ministra de Defensa -de cuyo departamento depende el CNI-, por la situación de El Pollo Carvajal.

Lo que también prueba la conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez es que el Gobierno de Sánchez negoció con Venezuela a espaldas de EEUU y que no dijo la verdad cuando afirmó que desconocía el paradero del exjefe de Inteligencia de Maduro entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021.

De hecho, Carvajal fue finalmente detenido por la Policía el 9 de septiembre de 2021 tras un aviso urgente de la DEA, que lo había localizado en Madrid.

Es decir, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron sólo tras el aviso de la agencia estadounidense, a pesar de que, según la conversación entre Aldama y Delcy Rodríguez, el general venezolano estuvo en todo momento bajo "vigilancia" del CNI.

En aquel momento habían pasado dos años y tres meses desde la primera detención de El Pollo en España.

La primera detención

El 12 de abril de 2019, la Policía Nacional detuvo en Madrid a El Pollo, en la vivienda de uno de sus hijos.

La actuación respondía a una orden internacional cursada por Estados Unidos. El reclamado acababa de instalarse en España tras una entrada clandestina semanas antes.

Carvajal había llegado al país el 18 de marzo de 2019. Lo hizo en un vuelo procedente de República Dominicana.

Utilizó un pasaporte falso venezolano a nombre de José Mourinho. La identidad ficticia le permitió cruzar el control fronterizo sin ser detectado.

La detención se produjo por una reclamación del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La Justicia estadounidense le atribuía delitos de narcotráfico, narcoterrorismo, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC. En realidad, la acusación sitúa a Carvajal como una figura clave del llamado "Cártel de los Soles".

Al día siguiente del arresto, el 13 de abril de 2019, la Audiencia Nacional acordó su ingreso en prisión provisional.

El destino fue el centro penitenciario de Estremera, en Madrid. El juez valoró, para tomar esa decisión, el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos imputados.

Pocos días después, el 1 de mayo de 2019, Carvajal movió su primera ficha: solicitó asilo político en España.

Alegó persecución por el régimen de Nicolás Maduro y que la causa abierta en Estados Unidos tenía motivación política.

La petición de asilo introducía un elemento clave. Mientras se tramitaba en vía administrativa, la entrega quedaba en suspenso. El procedimiento de extradición entró así en una fase de espera.

Libertad provisional

El proceso dio un giro el 16 de septiembre de 2019. Ese día, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolvió rechazar la entrega a Estados Unidos en esta primera fase.

La Sala consideró que la reclamación presentaba indicios de motivación política, asumiendo parte de los argumentos de la defensa. La decisión sorprendió por ir en contra del criterio habitual en causas de narcotráfico internacional.

Junto a la denegación de la extradición, la Audiencia Nacional ordenó la libertad provisional de Carvajal. Impuso medidas cautelares: prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado.

Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, en su declaración ante la Audiencia Nacional en 2019

Ese mismo día, Carvajal dejó la prisión tras casi 5 meses en régimen preventivo, y volvió a fijar su residencia en Madrid bajo control judicial.

La Fiscalía no compartió la resolución y el 24 de septiembre de 2019 presentó un recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal solicitando que se revisase la decisión y se autorizase la extradición.

La fuga

El 8 de noviembre de 2019, el Pleno de la Sala de lo Penal corrigió a la Sección Tercera. Autorizó la extradición de Carvajal a Estados Unidos.

Ese mismo auto ordenaba su inmediata detención para ejecutar la entrega.

La Policía se desplazó al domicilio facilitado por el propio Carvajal. No lo encontró.

Días después, la Audiencia constató un hecho clave. El 15 de noviembre de 2019, Carvajal dejó de comparecer ante el juzgado. Se había fugado.

Comienza entonces una búsqueda que se prolonga casi dos años. Carvajal permanece oculto en Madrid. Cambia de refugio. Reduce contactos. Se apoya en un círculo muy reducido de personas de confianza.

Sin embargo, siempre bajo la vigilancia del CNI.

En paralelo, el 3 de marzo de 2020, el Consejo de Ministros aprueba formalmente la extradición. Esto sucede un mes y medio después de que Delcy Rodríguez viajara a España para negociar con el Gobierno una posible entrega de El Pollo.

La recompensa de 10 millones de dólares que el Departamento de EEUU ofrecía por Hugo Carvajal.

La presión internacional aumenta. El 26 de mayo de 2021, EEUU anuncia una recompensa de diez millones de dólares por información que facilite su captura. El caso adquiere una dimensión global.

El trabajo de la DEA y los servicios de inteligencia de EEUU se intensifica. Los informes sitúan a Carvajal siempre en Madrid.

Captura

El cerco se estrecha en junio de 2021. El 17 de junio, la DEA comunica a la Policía Nacional que Carvajal se esconde en la zona de Arturo Soria. La información apunta a un piso controlado por su entorno más cercano.

La vigilancia se intensifica durante el verano. La Inteligencia estadounidense detecta movimientos anómalos.

El 9 de septiembre de 2021, la DEA envía una alerta urgente. Carvajal estaría preparando un nuevo traslado para evitar ser localizado.

Detención de Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal en Madrid en 2021

La Policía actúa de inmediato. Esa misma noche, a las 21:15 horas, agentes de la UDYCO irrumpen en un piso de la calle Torrelaguna. El operativo se realiza en coordinación directa con la DEA.

Carvajal intenta huir durante la intervención. No lo consigue. Es detenido tras casi 22 meses en paradero desconocido.

Las autoridades destacan el nivel de ocultación. Vivía aislado. No salía a la calle. No se asomaba a las ventanas. Dependía de terceros para cualquier movimiento.

Tras la detención, regresa a la prisión de Estremera. La Audiencia Nacional reactiva de inmediato el procedimiento de entrega.

Extradición

Desde finales de 2021, el proceso entra en su recta final. El 30 de diciembre de 2021, Carvajal presenta una segunda solicitud de asilo. La maniobra vuelve a suspender la entrega de forma automática.

Interior deniega esa petición en 2022. La defensa recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 24 de marzo de 2022, el TEDH ordena paralizar cautelarmente la extradición mientras estudia el fondo del asunto.

El debate es la posible cadena perpetua en Estados Unidos. La Audiencia Nacional solicita garantías. Washington responde y asegura mecanismos de revisión y clemencia. El tribunal español los considera suficientes.

Ilustración del momento en que el Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, asiste a la primera audiencia ante la corte de Nueva York Reuters

El 12 de julio de 2023, el TEDH rechaza la demanda de Carvajal. Levanta la medida cautelar. No aprecia riesgo real de trato inhumano o degradante.

Cinco días después, el 17 de julio de 2023, la Audiencia Nacional ordena la entrega inmediata. Interpol coordina el operativo final. Todo se ejecuta con máxima discreción.

La noche del 18 de julio de 2023, Carvajal sale de la prisión de Estremera y es trasladado directamente al aeropuerto. Embarca rumbo a Estados Unidos bajo fuerte custodia.

El 19 de julio de 2023, el Departamento de Justicia confirma su llegada a Nueva York. La extradición se consuma tras más de cuatro años de litigio, recursos y fuga. El caso entra ya en fase penal en territorio estadounidense.

Juicio en EEUU

Al día siguiente de su llegada compareció por primera vez ante un juez en Manhattan. Lo hizo ante el magistrado Alvin Hellerstein.

Carvajal se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. La Fiscalía lo situó como una pieza clave del entramado criminal vinculado al chavismo.

Durante 2024, el procedimiento avanzó de forma discreta. La defensa accedió a miles de páginas de pruebas. Se revisaron escuchas, informes financieros y testimonios.

En paralelo, comenzaron contactos con la Fiscalía para explorar una vía de cooperación que evitara una condena a cadena perpetua.

El giro llegó el 26 de junio de 2025. A pocos días del inicio del juicio, Carvajal cambió de estrategia. Se declaró culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

Además, admitió su papel en el llamado Cártel de los Soles y su coordinación con las FARC para utilizar el narcotráfico como herramienta política.

La sentencia quedó en suspenso. En noviembre de 2025, el tribunal aplazó la vista ante la avalancha de documentación aportada por el acusado.

Tras su decisión, Carvajal pasó a ser testigo protegido. Su cooperación se volvió fundamental para otros procedimientos.

Nicolás Maduro escoltado por agentes de EEUU a su llegada al helipuerto de Manhattan para ser juzgado en Nueva York. Reuters

Ese valor probatorio se multiplicó en enero de 2026, con la detención de Nicolás Maduro. El ya expresidente compareció en Nueva York el 5 de enero y se declaró inocente. Alegó ser "prisionero de guerra".

Desde entonces, Carvajal es uno de los testigos clave de la acusación. La declaración de Maduro está prevista para el 17 de marzo.

La Fiscalía confía en que Carvajal detalle la estructura del cártel y la implicación directa de la cúpula chavista. La sentencia definitiva del exjefe de Inteligencia del chavismo ha quedado fijada para finales de febrero de 2026.