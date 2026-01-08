La crisis mundial agrava la debilidad de Sánchez: sus socios no apoyarán ni las tropas en Ucrania ni más gasto militar

El PP insiste en que Sánchez debe buscar acuerdos con ellos para cualquier decisión importante en política internacional, mientras la fragmentación interna debilita aún más al Gobierno.

Los partidos aliados consideran precipitada y unilateral la decisión de Sánchez sobre Ucrania y critican el "belicismo" del Ejecutivo, negándose a avalar cualquier despliegue militar.

El presidente español está excluido de las reuniones ejecutivas clave sobre Ucrania y carece de respaldo tanto en el Congreso como dentro de su propio Gobierno.

Pedro Sánchez enfrenta una grave crisis de apoyo político, ya que sus socios parlamentarios rechazan el envío de tropas a Ucrania y el incremento del gasto militar.

La soledad de Pedro Sánchez ya no se mide sólo en el Congreso de los Diputados o en las encuestas de intención de voto. Ni siquiera debe verse únicamente con el prisma de las grandes reuniones internacionales, a las que ya no le invitan desde su desplante a los socios europeos de la OTAN en la cumbre de La Haya, el pasado junio.

La actual crisis internacional, espoleada por el retorno de Donald Trump, ha combinado todas esas soledades. Y aunque se comprometa en nombre de España a participar en las "garantías de seguridad" de Ucrania, no tiene quien le apoye.

El presidente afronta el desafío geopolítico más grave en décadas sin el respaldo de sus socios parlamentarios, con el Consejo de Ministros fracturado y sin interlocución con el líder de la oposición.

El Gobierno anunció este miércoles "una ronda de contactos", pero al cierre de esta edición no había llamado al PP para agendar una cita entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

En Génova, ese silencio gubernamental no extraña, pero sí indigna.

"Si ni la posibilidad de que EEUU intente anexionarse un territorio europeo como Groenlandia; ni la extracción militar de un mandatario en Latinoamérica, como Nicolás Maduro; ni el envío de tropas españolas a una zona de guerra requieren una conversación entre Gobierno y oposición, ¿entonces qué lo requiere?", se preguntan fuentes de la dirección popular.

El entorno de Feijóo recuerda que no fue informado de a qué iba Sánchez a París, tan grave como para ausentarse de la Pascua Militar, ni conoce los compromisos alcanzados por el presidente allí. "Debe convencer a sus socios, a los que le invistieron, para tomar decisiones de calado en el plano internacional", desafía un portavoz popular.

Y si la aritmética parlamentaria del bloque de investidura no suma para la defensa nacional, el mensaje de la dirección del PP es tajante. El presidente "debe pronunciar 17 letras: 'Alberto, te necesito'... y entonces, escucharemos y haremos nuestras propuestas".

Un presidente excluido

El jefe de Investigación del Institute for Statecraft, Nicolás de Pedro, explica su visión: "Ya dijimos que, por muy hábil que sea Sánchez para el relato, la ola del pasado junio no la iba a poder navegar", explica el experto en geopolítica.

"España es pequeña en el concierto internacional desde hace tiempo", añade, "pero la situación actual es la más crítica en generaciones y nos pilla prácticamente sin Gobierno".

La realidad es que al presidente español no lo han incluido en ninguna de las reuniones ejecutivas para hablar sobre la estrategia en Ucrania desde junio de 2025. Sánchez sólo figura en las citas de los 35 países de la llamada Coalición de Voluntarios para Ucrania.

Son encuentros donde los líderes –Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Polonia, Italia– exponen decisiones ya resueltas y cada país se explica hasta dónde puede o quiere contribuir.

Confusión intencionada

Ahora, el compromiso anunciado de contribuir a las "garantías de seguridad" de Ucrania está repleto de una confusión intencionada.

Las palabras de Sánchez no coincidían siquiera con lo que sostienen los socios principales, Londres y París. Ambos "están dispuestos a que sean soldados de interposición, sin acuerdo de paz de por medio", recuerda Nicolás Pascual de la Parte, exembajador de España ante la OTAN.

Y además, la postura de Sánchez tampoco es clara en su textualidad. Lo que el jefe del Ejecutivo anunció este 6 de enero, en nombre de España, fue "plantear el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania".

En realidad, el presidente no dijo nada de tropas sobre el terreno de forma explícita. Y siempre lo circunscribió a la condición previa de que exista un acuerdo de paz. Es decir, con el permiso tanto de Kiev como de Moscú.

"Informaré cuando esto se materialice", añadió Sánchez, "cuando tengamos un planteamiento mucho más concreto en el que evidentemente están participando también nuestros equipos técnicos", aseguró.

Sin embargo, a las pocas horas, la ministra portavoz, Elma Saiz, ya anunciaba que la ronda de contactos se iniciará el próximo lunes 12 de enero. El orden será de mayor a menor representación, empezando por el PP. Pero en Génova lo niegan: "No hemos recibido llamada alguna", aseguraban al cierre de esta edición.

Crisis de legitimidad

Desde el PP quieren dejar claro un mensaje estructural: "Sánchez no representa a nadie en ese compromiso anunciado en París", explica un colaborador directo de Feijóo. Los populares creen que la legislatura está agotada.

Consideran que sólo unas elecciones legitimarían las decisiones en política internacional de un nuevo Gobierno, con mayorías distintas que le permitieran tomar decisiones reales y someter al control parlamentario su nueva prioridad de gastos.

"Sánchez ya no representa a su Gobierno, desde luego, porque la mitad del Consejo de Ministros se niega a subir la inversión en Defensa o a mandar tropas a Ucrania", insisten en la oposición. La fractura en el Ejecutivo es total ante el nuevo escenario global.

Fuentes de Sumar aseguran a este diario que "ante la gravedad de las últimas actuaciones y violaciones del derecho internacional de la Administración Trump, Europa necesita poner fin a su dependencia política y militar de EEUU".

Aunque la coalición de Yolanda Díaz pudiera aparentar un cambio de posición, añaden matices que hacen inviable el apoyo a los planes de la OTAN.

"El cese al fuego en Ucrania es un paso fundamental tras cuatro años de guerra abierta, destrucción y muerte", aclaran. Y añaden condiciones imposibles para la "participación de tropas españolas": una misión únicamente "para la observación y verificación" de ese alto el fuego y "siempre un mandato multilateral como Naciones Unidas o la OSCE".

Pero eso es un brindis al sol: Rusia está representada en ambos organismos, y Vladímir Putin ha advertido reiteradamente que jamás aceptará tropas de países OTAN en suelo ucraniano.

Sin el Congreso

Según el mismo portavoz popular, "Sánchez tampoco representa al Congreso donde ya no tiene mayoría". Ninguno de los socios que lo invistieron le deja siquiera presentar los Presupuestos Generales del Estado.

Unas nuevas cuentas serían la única vía para reflejar esos cambios de prioridades de gasto y el aumento de la inversión en Defensa que exige el contexto bélico.

Y en estas circunstancias no hay nada que hacer. Fuentes del BNG coinciden con lo expresado por ERC y Bildu. Opinan que la decisión de Sánchez en París es "precipitada y de parte". Por esta razón, ninguno de estos socios ve "en este momento" apoyable tal iniciativa.

Es más, utilizan un tono crítico con el "belicismo" del que acusan al Ejecutivo. Advierten de que "España fue y es parte de la guerra con el envío de armas y dinero" y que la reunión de París "también fue de parte".

Los socios parlamentarios no avalarían el despliegue de las Fuerzas Armadas. "España no está bien ubicada ni legitimada para ser mediadora", sentencian. Sólo se plantearían un cambio de postura con el compromiso imposible "de la OSCE y de la ONU", donde Rusia tiene derecho de veto.

El PSOE, sacrificado

Finalmente, insiste el PP, Sánchez "tampoco representa ya ni siquiera a su partido". Según la cúpula de Feijóo, "cada movimiento que hace el presidente para mantenerse en la Moncloa hunde más al PSOE".

Lo ejemplifican con la reunión de este jueves en Moncloa. Sánchez "abrazará a Oriol Junqueras, un líder golpista a quien amnistió para que lo invistiera".

Ahora, denuncian, "le va a dar el cupo separatista". En Génova interpretan que esa cesión "es dejar vendida a Pilar Alegría, su exportavoz, como candidata en Aragón", sacrificando los intereses territoriales del socialismo.

La paradoja, entonces, es que los socios de Sánchez lo están empujando a los brazos del PP, el único partido de Estado dispuesto a ejercer responsabilidades de Gobierno y de política internacional "responsable".

Pero el PP se niega a anticipar ninguna postura. No responderán a la insistencia del presidente, ni de Margarita Robles, ni de Díaz o Saiz "sobre una pregunta que no nos han hecho".

El entorno de Feijóo recuerda que el Gobierno no ha informado ni formal ni informalmente a la oposición. Nadie les explicó a qué iba el presidente a París ni cuáles fueron las conclusiones reales de la reunión.

Por eso, no se sienten concernidos hasta ser informados por los cauces leales. "Sánchez debe convencer a sus socios", insiste una fuente oficial. "Y si no, llamar al presidente Feijóo... si quiere algo de nosotros, tendrá que estar dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP".

Comensal o en el menú

Y hablando de llamadas no hechas, tampoco el Gobierno ha recibido ninguna de las cancillerías que importan. Francia, Alemania y Polonia anunciaban este miércoles "un plan de trabajo para poder responder" a EEUU.

Estos países se preparan por si Donald Trump sigue adelante con su política de hechos consumados en Ucrania, Venezuela y Groenlandia. Una posición de firmeza que no se está impulsando desde las instituciones de la UE.

El Consejo ni se ha reunido de urgencia ni parece que lo vaya a hacer hasta la cita ordinaria del 29 de enero, pero los tiempos comunitarios no casan con la velocidad de la Casa Blanca.

"Esto de una amenaza directa y agresiva de un socio de la OTAN a otro es un escenario sin precedentes", recuerda Pascual de la Parte. El desafío a la integridad territorial de Dinamarca rompe todos los esquemas de la Alianza.

"Y a nosotros nos pilla sin fuerza alguna dentro de la UE... que tampoco parece que esté invitado a la mesa, sino que más bien es un plato más en el menú de los gigantes Washington, Moscú y Pekín", añade una fuente cercana al Ejecutivo que prefiere no ser identificada.

Trump ha anunciado que controlará "indefinidamente" las ventas de crudo venezolano tras la "extradición" forzosa de Nicolás Maduro, asegurándose hasta 50 millones de barriles.

Mientras el PP dice que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez "no puede ser el futuro", Sánchez carga contra Trump en público pero se muestra dispuesto a enviar tropas si hay pacto con Putin.

Y todo ello mientras el presidente estadounidense duda de la utilidad de la Alianza Atlántica. "Dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros", ha declarado Trump, sembrando el pánico en las cancillerías europeas.