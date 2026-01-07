Edmundo González es para el 67% el "presidente legítimo" y el 65% rechaza que Trump "confíe la transición" a Delcy Rodríguez

El 47,5% cree que el desenlace en Venezuela será la consolidación del chavismo bajo la tutela de Trump, mientras el 36,9% confía en una vuelta a la democracia mediante elecciones libres.

El 50,3% de los ciudadanos no está de acuerdo con que María Corina Machado carezca del respaldo de su país, como afirmó Donald Trump.

Un 64,7% de los encuestados rechaza que Delcy Rodríguez, avalada por Trump, lidere la transición a la democracia en Venezuela.

El 66,8% de los españoles considera a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, frente al 7,6% que respalda a Nicolás Maduro.

El 66,8% de los españoles considera que Edmundo González es el "presidente legítimo" de Venezuela. Solo un 7,6% cree que lo es Nicolás Maduro, mientras que a Delcy Rodríguez apenas la avala el 1,2%.

Así lo revela la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, elaborada de forma exprés tras la operación de Estados Unidos en Caracas.

El sondeo se integra en la macroencuesta que este diario publica en los primeros días del nuevo año.

El debate sobre la legitimidad en Venezuela arrancó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y ahora vuelve tras la captura de Maduro.

Aquel verano de 2024, el chavismo le proclamó vencedor, pero la oposición mostró las actas oficiales con los resultados. En ellas figuraba una victoria clara de Edmundo González, que el régimen nunca reconoció.

Varios gobiernos, entre ellos el de España, y la propia Unión Europea, nunca reconocieron la victoria que el régimen otorgó a Maduro.

Entre los encuestados, el respaldo a Edmundo González es mayoritario, aunque destaca sobre todo entre los españoles de 36 a 59 años, donde alcanza el 78,5%, muy por encima del resto de franjas de edad.

En el extremo contrario, Maduro apenas obtiene un 7,6% como "presidente legítimo". El apoyo se concentra entre los votantes de Podemos y Sumar, donde un 46,3% le considera la autoridad legal. Es el único bloque donde Maduro supera con claridad a González.

Entre los simpatizantes de PP y Vox el respaldo al opositor roza la unanimidad (93% y 93,3%, respectivamente).

Ahora, con Maduro fuera de escena, Delcy Rodríguez, la hasta ahora mano derecha del líder chavista, ha jurado como presidenta encargada, con el aval de Trump.

Pero la mayoría de los entrevistados rechaza que pilote la transición a la democracia: solo un 20,3% respalda esa opción frente a un 64,7% que se opone.

De nuevo, el rechazo es más elevado entre los adultos de 36 a 59 años. También entre las bases de PP y Vox, donde supera el 70%.

En los partidos de izquierdas, la oposición a Delcy Rodríguez se impone con claridad entre los electores del PSOE, con un 64,7% en contra.

El mayor respaldo a Rodríguez se da entre los votantes de Podemos y Sumar, con un 31,3% que la apoya para suceder a Maduro.

Otra de las preguntas del sondeo se centra en las palabras de Donald Trump sobre María Corina Machado.

El 50,3% de los ciudadanos no está de acuerdo con la afirmación del presidente estadounidense de que "no tiene el respaldo del país", frente a un 27,8% que sí la comparte.

Al ser preguntado por la posibilidad de que la Premio Nobel de la Paz liderara la transición tras la caída de Maduro, Trump dijo que era "una persona muy amable", pero automáticamente la descartó.

"No tiene el respaldo ni el apoyo de su país", dijo el pasado sábado en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

La frase cayó como un jarro de agua fría en la oposición venezolana y en parte de la comunidad internacional.

Para la prensa estadounidense, el problema de fondo es el Nobel. Trump, según The Washington Post, cree que Machado le arrebató el premio y por eso ahora se niega a respaldarla.

Por partidos, es la izquierda radical la que se muestra, en este punto, más de acuerdo con Trump. Un 45,8% de los votantes de Podemos y Sumar defiende que María Corina Machado "no tiene el respaldo del país".

¿Y ahora, qué?

El último bloque de la encuesta se centra en el escenario que se abre ahora en Venezuela.

El 47,5% cree que el desenlace será "la consolidación del chavismo bajo la tutela de Trump", frente a un 36,9% que confía en una "vuelta a la democracia mediante elecciones libres".

Los más optimistas, en este caso, son los votantes de derechas. Entre los electores del PP (55,8%) y de Vox (68,8%) predomina la expectativa de una vuelta a la democracia a través de las urnas, como demanda Alberto Núñez Feijóo.

En cambio, en la izquierda se impone la idea de una consolidación de un chavismo controlado por Washington, una opción que respalda el 64,5% de las bases del PSOE y el 65,3% de las de Podemos y Sumar.

Ficha técnica

Se han realizado 2.016 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 5 y 6 de enero de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia, y recuerdo de voto. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.