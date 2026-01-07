El PP dice que Delcy "no puede ser el futuro" e insta a Sánchez a preguntar a sus socios por el envío de tropas a Ucrania

Bravo respalda la soberanía de Dinamarca ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia y apoya la postura común de los líderes europeos.

El PP exige conocer las condiciones de la misión en Ucrania antes de posicionarse y recuerda que el Congreso debe aprobar el despliegue de soldados.

Juan Bravo insta a Pedro Sánchez a consultar con sus socios sobre el envío de tropas españolas a Ucrania en el marco de la coalición internacional.

El PP afirma que Delcy Rodríguez no puede ser el futuro de Venezuela y pide elecciones democráticas en el país.

El PP evita criticar el desprecio de Donald Trump a María Corina Machado y Edmundo González, pero afirma que el futuro de Venezuela "no puede pasar por Delcy" Rodríguez.

"Tiene que pasar por unas elecciones democráticas", ha afirmado el vicesecretario Juan Bravo tras el primer comité de dirección de este 2026.

Desde Génova 13 respaldan la destitución del dictador Nicolás Maduro, pero prefieren ser prudentes de cara al futuro inmediato, pese a que, de momento, Trump no ha hablado de democracia en el país caribeño.

Bravo se ha remitido a la postura del secretario de Estado, Marco Rubio, por considerar que entra más en el detalle y que ha defendido que "a corto plazo" deben trabajar con el régimen chavista.

La política internacional ha copado este primer comité. Además de Venezuela, ha habido otras cuestiones que también han centrado la atención.

La otra gran cuestión sobre la mesa es la decisión de España de respaldar, en la cumbre de la 'Coalición de Voluntarios', celebrada este martes en París, el despliegue de tropas en Ucrania mediante una fuerza multinacional de disuasión, compuesta de "varios miles" de soldados.

Bravo ha asegurado que, de momento, "no nos han llamado para nada de defensa" aunque afirman que, si se les cita, acudirán al encuentro.

Los populares han evitado pronunciarse sobre qué harían pese a que sus socios europeos, como el canciller Merz, han suscrito el envío de tropas.

Desde Génova 13 piden conocer en "qué condiciones" se producirá la paz y "en qué consiste esa misión".

"No nos vamos a pronunciar hasta que no tengamos esa información", ha afirmado. La Ley de Defensa en su artículo 2 afirma que en el envío de soldados españoles al extranjero tiene que contar con la aprobación de una mayoría del Congreso.

No obstante, Bravo ha recalcado que ellos no son los socios naturales del PSOE y ha emplazado a Sánchez a buscar el respaldo de los que respaldaron su investidura.

"Tendrá que preguntarle a Junts, PNV, Bildu qué hacer", ha rematado Bravo.

De momento, partidos como IU, integrados en Sumar, ya han advertido que no respaldarán el envío de tropas a Ucrania.

En la rueda de prensa posterior al Comité también se han colado las amenazas de Trump a Dinamarca, asegurando que piensa anexionarse Groenlandia y sin descartar la vía militar.

En el PP, en línea con lo que afirmó Sánchez este martes, cierra filas con el gobierno europeo.

"Es una parte del reino de Dinamarca. Groenlandia es un miembro de la OTAN", ha recalcado Bravo en línea con "la posición clara de los líderes europeos", que ha emplazado a "respetar la posición que adopte Dinamarca, que es soberano" y nuestro socio".