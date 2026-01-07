Pedro J. en 'AR': "España tiene que ir con urgencia a las urnas para que un Gobierno con mayoría articule una nueva política exterior y de defensa"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez pide elecciones urgentes en España para formar un Gobierno con mayoría capaz de redefinir la política exterior y de defensa. Advierte sobre el riesgo global por la intervención militar de EEUU en Venezuela, la guerra de Ucrania y las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Critica la falta de influencia de Pedro Sánchez en Europa y su aislamiento en temas clave como la inmigración. Señala que la opinión pública es pesimista sobre un cambio de régimen real en Venezuela tras la captura de Maduro, y destaca el papel del petróleo en la agenda de Trump.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este miércoles que España tiene que ir "con urgencia" a las urnas para que los ciudadanos elijan un Gobierno con mayoría parlamentaria capaz de articular una nueva política exterior y de defensa.

Así se ha manifestado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, preguntado por la incierta coyuntura internacional marcada por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de Ucrania o las amenazas de Donald Trump para hacerse con el control de Groenlandia.

"Es difícil decir feliz año nuevo porque no está trayendo un descarrilamiento del orden mundial a través de los renglones torcidos de Trump", ha valorado Pedro J., lamentando el "intolerable" planteamiento del presidente estadounidense "basado en el uso unilateral de la fuerza".

El director de EL ESPAÑOL ha alertado que "el riesgo de contagio es flagrante", mencionando que Vladímir Putin también tiene su mira puesta en los países bálticos y recordando que Xi Jinping, el presidente chino, prometió en su discurso de año nuevo que su objetivo es la reunificación con Taiwán.

"No está en nuestras manos conseguir que haya elecciones en Venezuela, pero sí está en nuestras manos conseguir que haya elecciones en España", ha subrayado. "La gran urgencia que todo esto genera es que los españoles tenemos que ir cuanto antes a las urnas para poder contar con un Gobierno con mayoría parlamentaria que tenga el respaldo y los medios presupuestarios para redefinir nuestra política exterior y sobre todo nuestra política en seguridad y defensa".

Pedro J. Ramírez ha añadido que Pedro Sánchez "vaga como alma en pena por las reuniones internacionales en las que le dejan participar" y ha subrayado que el presidente del Gobierno está "fuera del núcleo duro de las decisiones europeas" y "no tiene fuerza ninguna porque está aislado de Europa en los grandes asuntos, entre ellos la inmigración".

"Representa a un Gobierno sin apoyo parlamentario bajo sospecha de connivencia con el chavismo", ha apuntado. "Quedan por aclarar sus relaciones con Delcy Rodríguez, aquel famoso viaje a España, y el viaje de Koldo a visitar a Delcy para hablar de cómo debería encarrilarse la relación entre el PSOE y el petróleo venezolano".

"Vayamos a las urnas cuanto antes, dotémonos de un Gobierno capaz para afrontar esta situación tan peligrosa", ha reclamado.

Durante su intervención, Pedro J. Ramírez ha desgranado la encuesta publicada por este periódico que muestra que una mayoría escueta es pesimista sobre que la captura de Nicolás Maduro vaya a suponer realmente un cambio de régimen en Venezuela.

"La opinión está dividida, pero hoy por hoy domina la de quienes creen que va a haber continuidad con el chavismo, solo que el dictador Maduro está siendo sustituido por la dictadora Delcy bajo el protectorado estadounidense", ha analizado.

Para concluir, ha señalado otro gran problema: "Trump no ha invocado ningún ideal democrático, ningún principio de los que han cohesionado al mundo occidental desde hace medio siglo, descarta elecciones, le ha dado una patada, además en términos machistas, a María Corina Machado, y no pide la libertad de los presos políticos". Pedro J. Ramírez ha zanjado insistiendo en que el mayor factor en las acciones del mandatario republicano es el negocio del petróleo.