Margarita Robles, crítica con Trump: "No hay acción legítima posible fuera del ordenamiento jurídico internacional"

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la Pascua Militar, presidida por el rey Felipe VI y con la cúpula militar presente.

Robles reafirma el compromiso de España con la defensa de los derechos humanos y el respeto al marco legal internacional.

La ministra de Defensa lanza una crítica al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la operación en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

Margarita Robles ha advertido este martes de que "fuera del ordenamiento jurídico internacional no hay actuaciones legítimas posibles".

El mensaje de la ministra de Defensa es una crítica, sin citarlo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la operación ordenada el sábado en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa.

Robles se ha pronunciado en estos términos durante la Pascua Militar, celebrada en el Palacio Real y presidida por el rey Felipe VI y ante la cúpula militar.

La titular de Defensa ha señalado que España siga siendo "un referente de compromiso con la defensa de los valores reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles".

