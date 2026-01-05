La vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado como "un paso más desde el Gobierno" la condena conjunta de España y la izquierda latinoamericana al ataque de Estados Unidos contra Venezuela.

"Hoy damos un paso más desde el Gobierno de España y condenamos, junto a los gobiernos progresistas de América Latina, la intervención de EEUU en Venezuela", ha señalado este domingo a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 4 de enero de 2026, 20:11

Así se ha expresado en alusión al comunicado conjunto remitido esta tarde por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, después de que el Ejército de EEUU haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada del sábado.