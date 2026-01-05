[Los españoles rechazan las medidas de Sánchez para salvar el apoyo de Junts y ERC: del cupo catalán a la inmigración]
[Marlaska gana peso e influencia en el Gobierno y en el restringido círculo político y personal próximo a Sánchez]
-
Yolanda Díaz ve "un paso más" condenar junto a la izquierda latinoamericana el ataque de EEUU contra Venezuela
La vicepresidenta segunda y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha valorado como "un paso más desde el Gobierno" la condena conjunta de España y la izquierda latinoamericana al ataque de Estados Unidos contra Venezuela.
"Hoy damos un paso más desde el Gobierno de España y condenamos, junto a los gobiernos progresistas de América Latina, la intervención de EEUU en Venezuela", ha señalado este domingo a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.
Hoy damos un paso más desde el Gobierno de España y condenamos, junto a los gobiernos progresistas de América Latina, la intervención de EEUU en Venezuela.— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 4 de enero de 2026, 20:11
[image or embed]
Así se ha expresado en alusión al comunicado conjunto remitido esta tarde por España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, después de que el Ejército de EEUU haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada la madrugada del sábado.
-
Un diputado PSOE C-LM pide a Sánchez pensar si su Gobierno favorece al partido
El diputado regional del PSOE Álvaro Toconar ha hecho una reflexión sobre la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha planteado si cree que está favoreciendo al partido o si, por el contrario, está entorpeciendo "el gran reto territorial" del próximo 2027, año cuyo calendario contempla las elecciones municipales y varios envites autonómicos.
En una entrevista con Europa Press, el diputado socialista apunta a que la verdadera "comodidad" para el PSOE castellanomanchego sería "tener un gobierno con garantía parlamentaria de que va a poder transformar la vida de la gente y de que se van a poder sacar leyes progresistas hacia adelante".