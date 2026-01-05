Sánchez, único líder de la UE que condena con la izquierda latinoamericana a Trump por querer 'apropiarse' de Venezuela

La Unión Europea, salvo Hungría, ha pedido calma y una solución pacífica, subrayando que Maduro carece de legitimidad democrática y apoyando una transición negociada en Venezuela.

Otros países europeos como Francia, Italia y Alemania han celebrado la salida de Nicolás Maduro, condenando su régimen, pero difieren en apoyar la intervención militar estadounidense.

El comunicado, suscrito también por Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, rechaza la injerencia externa y la apropiación de recursos venezolanos, y advierte del riesgo para la paz regional.

Pedro Sánchez es el único líder de la UE que ha firmado un comunicado con gobiernos de izquierda de América Latina condenando la intervención militar de EEUU en Venezuela.

Pedro Sánchez es, con diferencia, el dirigente de la Unión Europea (UE) que se ha mostrado más beligerante contra la intervención militar llevada a cabo por EEUU el sábado para detener al dictador Nicolás Maduro en suelo venezolano y llevarlo ante la Justicia.

Y el único que ha firmado un comunicado conjunto con los cinco gobiernos de izquierdas de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay) que rechaza la "injerencia externa" de EEUU en Venezuela, por considerar que sienta "un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y pone en riesgo a la población civil".

El comunicado difundido este domingo presenta la operación militar impulsada por Trump contra el dictador Maduro como un "intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" de Venezuela.

A lo largo del fin de semana, los gobiernos de Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Lula da Silva (Brasil) habían intentado que esta nota fuera suscrita de forma conjunta por los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Sin embargo, varios ejecutivos conservadores encabezados por el presidente argentino Javier Milei (que se ha mostrado entusiasmado por la caída del dictador) frenaron estas pretensiones.

Ya el sábado, tras conocer la detención de Maduro, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, había anunciado que se mantenía en estrecho contacto con sus "homólogos" de Brasil, Colombia, México y Chile para analizar la evolución de los acontecimientos en Venezuela.

Es decir, desde el primer momento el Gobierno español coordinó su posición sobre los acontecimientos de Venezuela con los gobiernos más afines al régimen de Maduro.

Con distintos matices: Gustavo Petro, Lula da Silva y Claudia Sheinbaum nunca han condenado la violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, mientras que Gabriel Boric (también alineado con el Grupo de Puebla) marcó distancias y se negó a reconocer a éste como el ganador de las elecciones fraudulentas de julio de 2024.

El comunicado conjunto que ha firmado el Gobierno español indica que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al Derecho internacional".

Tras la rueda de prensa ofrecida el sábado por Trump en la Casa Blanca, en la que desgranó detalles sobre la detención de Maduro por fuerzas especiales de EEUU, Pedro Sánchez publicó un mensaje en X en el que anunció que, igual que "España no reconoció al régimen de Maduro, tampoco reconocerá una intervención que viola el Derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo".

Y en su "carta a la militancia" del PSOE difundida el domingo, Sánchez fue un poco más lejos al expresar que "condena con rotundidad" la operación militar desarrollada por EEUU el sábado para detener al dictador Nicolás Maduro, por considerar que se trata de una "violación de la legalidad internacional".

Pero esta posición de Pedro Sánchez dista de la que han mantenido otros líderes de la Unión Europea.

"El pueblo venezolano se ha liberado hoy de la dictadura de Nicolás Maduro y sólo puede alegrarse", declaró el sábado el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, "al tomar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro socavó gravemente la dignidad de su propio pueblo".

Macron expresó además el deseo de que el ganador legítimo de las elecciones de 2024, Edmundo González, pueda asegurar pronto una "transición pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".

La primera ministra italiana Giorgia Meloni recordó que "Italia siempre ha apoyado las aspiraciones del pueblo venezolano a una transición democrática en Venezuela, condenando las acciones represivas del régimen de Maduro, cuya autoproclamada victoria electoral Italia, junto con sus principales socios internacionales, nunca ha reconocido".

El Gobierno italiano, añadió, "cree que la acción militar externa no es el camino para acabar con los regímenes totalitarios, pero al mismo tiempo considera legítima la intervención defensiva contra ataques híbridos a su seguridad, como los que llevan a cabo entidades estatales que alimentan y facilitan el tráfico de drogas".

Y el canciller alemán Friedrich Merz se mostró rotundo, en un mensaje publicado en X: "Nicolás Maduro ha llevado a su país a la ruina. Las últimas elecciones fueron fraudulentas. Por lo tanto, como muchos otros países, no hemos reconocido su presidencia. Maduro ha desempeñado un papel problemático en la región".

El Gobierno español se adhirió anoche a un comunicado conjunto de 26 de los 27 miembros de la UE (todos salvo Hungría), en el que "la Unión Europea pide calma y contención a todos los actores para evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis", con pleno respeto a "los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario".

Los socios europeos recalcan que Nicolás Maduro "carece de la legitimidad de un presidente democráticamente electo" y abogan por "una solución negociada, democrática, incluyente y pacífica a la crisis" que respete la voluntad del pueblo venezolano.