La Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría, se reunirá este martes con el objetivo de incluir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes, aunque todavía no pondrá fecha para su interrogatorio, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

La pasada semana, la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, anunció en una rueda de prensa que citarían a Zapatero a esta comisión de investigación por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido hace unas semanas por la Policía.

Sin embargo, Zapatero no estaba en el listado de comparecientes de la comisión de investigación, por lo que el PP tiene que materializar su compareciencia a través de un nuevo plan de trabajo.

Eso sí, la fecha de la comparecencia de Zapatero todavía no se sabe, aunque corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno.