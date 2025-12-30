-
El PP convoca hoy a la 'comisión Koldo' del Senado para incluir a Zapatero en el listado de comparecientes
La Mesa de la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría, se reunirá este martes con el objetivo de incluir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el listado de comparecientes, aunque todavía no pondrá fecha para su interrogatorio, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.
La pasada semana, la portavoz 'popular' en el Senado, Alicia García, anunció en una rueda de prensa que citarían a Zapatero a esta comisión de investigación por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido hace unas semanas por la Policía.
Sin embargo, Zapatero no estaba en el listado de comparecientes de la comisión de investigación, por lo que el PP tiene que materializar su compareciencia a través de un nuevo plan de trabajo.
Eso sí, la fecha de la comparecencia de Zapatero todavía no se sabe, aunque corresponde a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta y decide los 'tiempos' para citar al expresidente del Gobierno.
Bolaños ironiza con el "catastrofismo apocalíptico" de Feijóo: "Le ha faltado recomendar refugios nucleares"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que el discurso de balance del Gobierno en 2025 pronunciado por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "pasará a la historia del catastrofismo apocalíptico" y, en tono irónico, ha aseverado que "sólo le ha faltado recomendar" a la ciudadanía que se construya "refugios nucleares".
Así ha reaccionado Bolaños en la red social 'X' al decálogo de "fracasos" del Ejecutivo pronunciado por Feijóo y ha contrapuesto esta valoración negativa con su lectura de la situación actual del país: "La realidad es que España es la mejor economía desarrollada del mundo y seguimos reforzando nuestro Estado del bienestar. ¡Feliz 2026!", ha escrito.
Por su parte, en la misma red social, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha respondido al discurso del líder de la oposición sobre la situación de la juventud española compartiendo únicamente una viñeta gráfica de los humoristas gráficos Gallego y Rey.
En ella se ve a un Feijóo caracterizado de Papá Noel con un saco de regalos. Con el apelativo de 'Fei' primero aparece serio y confiado, pero luego su rostro se torna enfadado al comprobar que del saco sale un sonriente Santiago Abascal, presidente de Vox, coreando el famoso "Jóuu, jóuu, jóuu" del célebre personaje navideño.
Puente ha querido así replicar una rueda de prensa en la que el líder del PP ha tenido que responder muchas preguntas por su relación con Vox en Extremadura y el resto de España. Feijóo ha respondido que su pretensión es gobernar en solitario el país aunque ha subrayado que el Partido Popular no hará un "cordón sanitario" a Vox sino a Bildu.
Política