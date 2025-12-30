Madrid afronta la última noche del año en plena ola de muertes por arma blanca y denuncias por falta de efectivos policiales

El debate político sobre la seguridad se intensifica mientras se implementan medidas especiales de control y movilidad para la celebración de Año Nuevo en el centro de la ciudad.

El dispositivo de seguridad para la Puerta del Sol contará con 500 agentes nacionales, cifra considerada insuficiente por las autoridades locales ante el aumento de delitos.

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad exigen al Gobierno central un refuerzo policial tras 3.266 incidencias atendidas en las fiestas, 31 de ellas por agresiones.

Madrid afronta la Nochevieja en medio de una ola de violencia con armas blancas, tras registrarse cuatro asesinatos en la capital durante Nochebuena y Navidad.

Durante los días de Nochebuena y Navidad, en Madrid capital fueron asesinadas cuatro personas a causa de una agresión con arma blanca. Datos preocupantes, que a las puertas de la Nochevieja, han creado una alarma en las diferentes autoridades de la Comunidad de Madrid.

La situación -que genera una gran inseguridad entre los vecinos- ha tornado en un enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad (ambas gobernadas por el Partido Popular) y la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Las autoridades madrileñas claman más efectivos en unas fechas especialmente problemáticas. Los datos están ahí: durante la Nochebuena y la Navidad de este 2025 se realizaron 3.266 incidencias que han tenido que ser atendidas por la policía municipal, los bomberos y el Samur. De ellas, 31 estuvieron relacionadas con agresiones y 204 se vinculan directamente con el consumo de alcohol en la vía pública.

La cifra se prevé más alta en Nochevieja y Año Nuevo, como viene siendo tradición, y es por eso que desde el Ayuntamiento de la capital y el gobierno de Ayuso han pedido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, más efectivos.

Respecto al número de policías, los datos facilitados hasta ahora por el Gobierno de España cifran en 500 el número de agentes nacionales que trabajarán durante el día y la noche del 31 de diciembre.

Tanto la Delegación del Gobierno como el Ayuntamiento de Madrid presentarán su plan actualizado este mismo martes 30 de diciembre y concretarán más detalles.

Delitos en aumento

El dispositivo policial ha sido uno de los principales puntos de fricción entre las administraciones desde sus reuniones iniciales hace meses. Desde el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional consideran insuficiente el despliegue previsto para una noche en la que se concentran decenas de miles de personas en el centro de la capital, especialmente en un contexto marcado por el repunte de la violencia con armas blancas.

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha sido especialmente dura con el delegado del Gobierno en Madrid. Sanz ha llegado a afirmar que "si no es capaz de mantener la seguridad y que no se produzcan estas situaciones en la ciudad de Madrid, lo mejor que puede hacer es dimitir".

En rueda de prensa este lunes, la vicealcaldesa le ha reprochado su "dejación de funciones" y ha recordado que, aunque Madrid "es una de las ciudades más seguras del mundo", existen delitos que están aumentando. "El máximo responsable de la seguridad ciudadana en nuestra ciudad es el delegado del Gobierno".

Desde la Delegación del Gobierno, Francisco Martín ha respondido acusando al Partido Popular de incurrir en "simplismo y populismo" en materia de seguridad.

El delegado ha insistido en que esta debe ser "una política seria y responsable" y ha criticado la contradicción que, a su juicio, mantienen los dirigentes populares. "Llegan a decir que la Comunidad de Madrid es más segura que nunca a la vez que están pidiendo la dimisión del máximo responsable de la seguridad en la Comunidad de Madrid. No tiene ningún sentido".

Martín ha defendido que Madrid "cada vez es una región más segura", aunque ha reconocido que se producen hechos graves que son "lamentados y condenados" y contra los que se lucha desde "la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En este sentido, ha asegurado que los policías "se encuentran en estos momentos en el máximo histórico de efectivos en la Comunidad de Madrid", con un crecimiento por encima del aumento poblacional.

Según los datos facilitados por la Delegación, actualmente hay 2.100 policías más que en 2018, lo que supone un incremento del 11%, y una tasa de agentes por cada mil habitantes superior a la de hace siete años.

El delegado ha concluido apelando a la colaboración institucional. "Vamos a seguir trabajando con la máxima convicción y el máximo coraje en favor de la seguridad, de la convivencia y también de la colaboración interinstitucional, a ver si por una vez nos encontramos del otro lado la mano tendida por parte de los responsables del PP de la Comunidad de Madrid", ha finalizado.

Desde la Comunidad de Madrid no se han quedado conformes. Por eso, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel García Martín, ha vuelto a exigir al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno "más y mejores medios" para la Policía Nacional y la Guardia Civil tras los últimos cuatro apuñalamientos registrados en la región.

García Martín ha recordado que se trata de una reclamación que el Ejecutivo regional lleva haciendo "desde hace muchísimo tiempo" y ha subrayado que "en menos de una semana" se han producido cuatro muertes por reyertas con arma blanca en Madrid.

Protocolo de seguridad para Nochevieja Reunión tensa. El despliegue para las uvas y preúvas se cerró tras una reunión extraordinaria de coordinación convocada después de que, en el encuentro ordinario de la campaña navideña, no se pudiera concretar el dispositivo. La cita estuvo marcada por la polémica y se llegó a asegurar, por parte de Delegación del Gobierno, que el operativo se había realizado con "poco margen". 500 efectivos. Con todo ello, el dispositivo de seguridad mantendrá un esquema similar al de años anteriores. La Puerta del Sol será evacuada completamente a las 21:00 horas y el acceso se reabrirá a partir de las 22:00 mediante filtros y prefiltros de seguridad hasta alcanzar un aforo máximo de 15.000 personas. Esta cifra es inferior a la de ejercicios anteriores debido a la instalación del escenario para la actuación musical prevista durante la noche. Movilidad. Las salidas de las estaciones de Metro y Cercanías de Sol permanecerán cerradas desde las 18:00 horas. Los trenes de Cercanías no realizarán parada en esta estación, aunque sí se permitirá la circulación interna en la red de Metro para facilitar los desplazamientos. Estas medidas se complementarán con la coordinación de los distintos operadores de transporte y los servicios de emergencia para responder con rapidez ante cualquier incidencia.

El enfrentamiento político alrededor del refuerzo de la seguridad llega tras una semana especialmente trágica en la Comunidad de Madrid. Se han producido cuatro crímenes por arma blanca en la capital durante los días de Nochebuena y Navidad. Uno cada doce horas.

El último ocurrió el viernes en Usera. Allí falleció un hombre de 60 años. La Policía Nacional detuvo al presunto autor del ataque, un amigo de la víctima, después de que su testimonio inicial presentara contradicciones. La agresión se produjo sobre las 9:00 horas en el descansillo del inmueble, donde el hombre recibió una puñalada en el muslo que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

A este crimen se suman otros tres ocurridos en 48 horas. Durante la Nochebuena, un joven de 17 años falleció tras ser apuñalado en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas, alrededor de las 2:00 de la madrugada. Los sanitarios del Samur-Protección Civil lo encontraron en parada cardiorrespiratoria con un hemitórax izquierdo.

Horas más tarde, sobre las 5:40, un hombre de 63 años murió en la calle Alonso Cano, en Chamberí, con varias heridas de arma blanca que también le provocaron una parada cardiorrespiratoria irreversible.

El cuarto fallecimiento se produjo el día de Navidad en Leganés, donde la Policía detuvo a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano, de 54 años, tras una fuerte discusión en una vivienda de la calle Alpujarras.

Fueron los vecinos quienes alertaron al 091 después de escuchar la pelea. A la llegada de los agentes, la víctima presentaba heridas de arma blanca y no mostraba signos de vida.

Con este contexto de violencia y el debate político abierto sobre los efectivos disponibles, Madrid afronta la última noche del año con un operativo inicial de 500 agentes en la Puerta del Sol y con la seguridad en el centro de la confrontación institucional entre administraciones.