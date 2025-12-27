Pérez Llorca pide que Sánchez y Teresa Ribera entreguen a la juez sus mensajes con Mazón del día de la dana "como Feijóo"

Pérez Llorca critica la lentitud del Gobierno en la reconstrucción tras la dana y lamenta haber recibido respuesta solo a dos de las cien propuestas presentadas.

Desde la Generalitat se señala que otros responsables, como la delegada del Gobierno y directivos de organismos estatales, no han colaborado voluntariamente con la Justicia.

El líder del PP, Feijóo, remitió voluntariamente a la jueza sus comunicaciones con Mazón tras las inundaciones, pero el PSOE le acusa de ocultar información.

Pérez Llorca reclama que Pedro Sánchez y Teresa Ribera entreguen a la jueza sus mensajes con Mazón del día de la dana, igual que ha hecho Feijóo.

Juanfran Pérez Llorca se desplazó este viernes a Utiel para recordar que fue aquella localidad la primera en reportar inundaciones la tarde de la dana, el 29 de octubre de 2024. El sucesor de Carlos Mazón al frente del Consell aprovechó para lanzar un mensaje reproche velado al Gobierno.

El president pidió que "otros responsables políticos" hagan lo que acaba de hacer Alberto Núñez Feijóo: entregar voluntariamente a la jueza sus comunicaciones privadas de aquella noche con Mazón.

Fuentes de su entorno confirman que, cuando dijo que "como valenciano, querría conocer" todos esos mensajes, Pérez Llorca se refería no sólo a las personas que citó, sino también a Pedro Sánchez y a Teresa Ribera.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra pidió a Feijóo que aportara, "de manera voluntaria", los mensajes que le envió Mazón aquella tarde y noche. Y el miércoles de Nochebuena, apenas cinco días después de recibir el requerimiento, el líder del PP remitió tres escritos con certificación notarial.

Lo que irrita en Génova es que la interpretación del PSOE haya sido que el líder del PP "oculta algo" al no haber incluido sus propios mensajes a Mazón. Desde el PP responden que esas comunicaciones "nunca fueron pedidas por la magistrada", y que son "privadas".

Pero otras fuentes, de manera extraoficial, destacan asimismo que la jueza tampoco ha requerido los mensajes cruzados con Mazón ni a Sánchez ni a Ribera, y que el presidente y su entonces vicepresidenta, "que sí tenían responsabilidades de gestión" ante la tragedia, tampoco han sido citados como testigos.

El PP se niega a criticar a la magistrada, ni su trabajo de instrucción. Es más, Pérez Llorca pidió al resto de "responsables políticos" que colaboren con la causa "como hemos demostrado desde mi partido", el PP, "yo mismo al ir a declarar como testigo y, ahora, Feijóo remitiendo voluntariamente los mensajes".

Pero sí que citó nombres de quiénes podrían "aportar información que permita saber exactamente qué ocurrió" aquella tarde noche, "para que nunca se vuelva a repetir" la tragedia.

Por ejemplo, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y el de la Aemet, Miguel Ángel López.

Todos ellos estaban en el comité de emergencias, todos tenían responsabilidades ante las precipitaciones, la riada y las inundaciones, y todos intercambiaron mensajes con Mazón. De momento, recuerdan fuentes de la Generalitat, ninguno ha colaborado voluntariamente con la Justicia.

La jueza está centrando toda la investigación, de momento al menos, en las responsabilidades de la administración autonómica, apunta una fuente del Consell. Y no está mostrando "ningún interés" en las agencias del Gobierno nacional, de sus responsables políticos ni de sus responsables técnicos.

En la Generalitat escama también que la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ni siquiera haya sido llamada a declarar.

¿Que dimita Feijóo?

La acusación de estar "ocultando algo", llegó este viernes desde la misma portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que llegó a pedir la "dimisión" del presidente del PP.

Un portavoz del PP respondía con cierto sarcasmo: "Feijóo podría no haber mandado los mensajes, porque la juez le invitó a hacerlo voluntariamente... lo que no ha hecho es mandar lo que ni siquiera le han sugerido que mande".

En el Gobierno valenciano recuerdan que la declaración como testigo de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias de la Generalitat, el 17 de diciembre, "echó por tierra todos los argumentos de las acusaciones". Suárez es funcionario de carrera y ya trabajaba en ese departamento con los gobiernos del PSOE.

Pérez Llorca pidió no entrar en un "juego político" sobre la instrucción o la jueza. Y sí reclamó al PSOE y al Gobierno que estén "atentos para colaborar con la Justicia".

"El PSOE se empeña en buscar cosas que no hay", reprochó Pérez Llorca. "Como valenciano, les digo que no estaría de más que se conozcan los mensajes enviados por la delegada del Gobierno, o de los presidentes de la CHJ y Aemet. Eso ayudaría a dirimir y tener más claras las cosas que la pelea política en los medios".

Dos de 100

El president dejó clara su posición: "Yo huyo del fango, de la especulación y del relato desde que soy president, porque lo importante es colaborar en la causa judicial y en la reconstrucción".

Más allá de la instrucción, Pérez Llorca también reprochó al Gobierno su lentitud en la reconstrucción.

Hace poco más de una semana que lo recibió Sánchez en Moncloa, a quien le llevó 100 propuestas.

"Sólo he recibido respuesta para dos", recordó el president este viernes. Los ministerios deben "trabajar más ágiles con la reconstrucción, para que los valencianos no vivan con miedo porque las obras no se acaban a tiempo".

Fue contundente en su exigencia: "Que no crispen, que no discutan, y que sí trabajen".

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, había ido más allá, pidiendo al PSOE "un mínimo de rubor y de equilibrio" en sus críticas al líder del PP. Para Barrachina, el PSOE "debería mirarse a sí mismo".

Porque aquel 29 de octubre, "el dueño de los cauces, que es Pedro Sánchez, estaba en la India; su vicepresidenta Teresa Ribera, en París de campaña para ser comisaria; el secretario de Estado responsable andaba por Colombia; y la única que estaba aquí, que era la directora general de Emergencias, se marchó a Brasil".