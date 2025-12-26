'Lo que se le viene encima' a Pilar Alegría: la broma familiar en la tregua navideña antes de afrontar la batalla de Aragón

Las encuestas pronostican una fuerte caída para el PSOE en Aragón, que podría obtener solo 18 escaños, igualando su peor resultado histórico.

Desde el entorno de Alegría aseguran que las listas fueron aprobadas por unanimidad y destacan la integración de algunos excolaboradores de Lambán.

Cinco miembros del sector afín al fallecido Lambán dimitieron tras no ser incluidos en puestos destacados de las listas del PSOE para el 8-F.

Pilar Alegría, candidata del PSOE en Aragón, compartió una foto familiar en La Zaida durante la Nochebuena, coincidiendo con la ratificación de las listas autonómicas.

A solo cuatro semanas del inicio de la campaña electoral en Aragón, la exministra de Educación y actual candidata del PSOE, Pilar Alegría, optó por hacer un divertido posado en un sofá de la casa familiar en La Zaida (Zaragoza).

La exministra lo subió a la misma hora que Felipe VI hacía su Mensaje de Navidad y solo unas horas después de que el comité regional de su partido ratificase las listas autonómicas para el 8-F, con un conato de revuelta de los afines a Lambán y con las encuestas en contra.

"Nochebuena = Foto familiar de los Alegría", escribió la candidata socialista, una imagen que, tras lo ocurrido en las elecciones extremeñas, podría interpretarse como lo que se le viene encima.

Y es que en la foto se puede ver a Pilar Alegría, tumbada sobre el sofá, y aplastada literalmente por algunos de sus familiares.

La exministra aprovechó el tuit para desear felices fiestas y un 2026 en el que "se cumplan todos vuestros sueños" con "mucha salud". "¡Brindemos con Alegría!", ponía como cierre del mensaje, haciendo un juego de palabras con su apellido.

Nochebuena = ¡¡Foto familiar de los Alegría!!



Felices fiestas y que en el 2026 se cumplan todos vuestros sueños. ¡Mucha salud!



¡Brindemos con Alegría! ❤️🎄💫 pic.twitter.com/tjYK9wPiZQ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 24, 2025

No es la primera vez que Pilar Alegría visita La Zaida esta semana. Ya estuvo el día 20 para oficializar su candidatura a las elecciones del 8-F.

Esta Nochebuena regresó tras aprobar las listas del PSOE a los comicios y lo hizo con cierta polémica, ya que dimitieron cinco miembros del sector afín al recientemente fallecido Lambán alegando no haber sido incluidos en puestos de salida.

Desde el sector oficial de Alegría aseguran, sin embargo, que las listas han sido aprobadas por "unanimidad" en las ejecutivas y los comités provinciales y el regional, y que los críticos no han conseguido apoyos suficientes en los ocho órganos regionales y han optado por dimitir.

"Poco apoyo tenían", aseguran desde el entorno de Alegría, donde destacan que hay tres excolaboradores de Lambán que han sido incluidos en las listas.

Eso sí, son todos aquellos que en el último congreso regional acabaron integrándose ya en la Ejecutiva de Alegría tras abandonar al expresidente aragonés.

Entre los antiguos fieles a Lambán que ha incorporado la exministra está Darío Villagrasa, actual vicesecretario general del PSOE-Aragón. El diputado llegó a aspirar a la secretaría general del partido, pero finalmente se retiró, allanando así el camino para que Pilar Alegría asumiera el liderazgo sin rival en las primarias.

También está Beatriz Sánchez, hija del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que amagó con presentarse en las primarias pero no dio el paso.

Otro caso es el de Teresa Ladredo, alcaldesa de Ejea de los Caballeros, pueblo natal del expresidente aragonés, y que en la actualidad es secretaria general del PSOE de Zaragoza.

Las tensiones en el PSOE de Aragón por los puestos de salida evidencian el nerviosismo que existe tras analizar los resultados que ofrecen las encuestas. Ahora señalan una fuerte caída de los socialistas, que podrían pasar de 23 escaños a sólo 18 en las Cortes de Aragón.

Son los mismos escaños que obtuvo Lambán en 2015, hasta ahora el peor resultado histórico del PSOE de Aragón en unas autonómicas, y que se produjo tras la irrupción de Podemos que, en aquellos comicios, tuvo a Pablo Echenique como cabeza de lista.