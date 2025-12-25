La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado "decepcionante" el mensaje navideño del Rey y ha subrayado que la democracia se defiende "garantizando derechos".



"Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del Rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora", ha opinado en redes sociales.

Y ha añadido que "en una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso".

"Hay que tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan", ha concluido.