El Rey se pone en pie y apela al "coraje" de la Transición para "defender la convivencia" de "radicalismos y populismos"
Editorial: Un Rey patriota frente a la desmemoria democrática
Mazón no comunicó con Feijóo el día de la dana hasta las 20:08: "Ya están apareciendo muertos en Utiel", le escribió a las 23:25
Sumar ve "decepcionante" el mensaje del Rey
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado "decepcionante" el mensaje navideño del Rey y ha subrayado que la democracia se defiende "garantizando derechos".
"Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del Rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora", ha opinado en redes sociales.
Y ha añadido que "en una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso".
"Hay que tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan", ha concluido.
Feijóo respalda el llamamiento del Rey a "cuidar la convivencia entre españoles, reivindicando la Constitución"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su respaldo al Mensaje de Navidad del Rey Felipe VI, quien ha hecho un llamamiento a todos los españoles a preservar la convivencia democrática, poniendo como ejemplo lo logrado durate la Transición pese a las diferencias.
"Suscribo las palabras del Rey", ha afirmado en su cuenta de la red social X, donde ha puesto en valor el llamamiento del monarca a "cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad".
El líder nacional del PP ha defendido además en la misma publicación que "nuestra nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros".