El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular y no por el Alto Tribunal en el juicio por supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia.

En un escrito presentado en el Supremo, la defensa de Ábalos argumenta que los principales delitos de los que es acusado son competencia del tribunal del jurado. Se trata, en concreto, de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación por el caso de las mascarillas.

Según el abogado de Ábalos, en el escrito de acusación solo hay dos delitos que "no son propios del conocimiento del jurado" (organización criminal y uso de información privilegiada), mientras que "el grueso de las imputaciones" entran dentro del ámbito de competencia del jurado popular.

Alega, por tanto, que los delitos principales son los de competencia de jurado y "arrastran a los otros" dos.

El Tribunal Supremo celebrará una vista el próximo 15 de enero en la que estudiará el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre a la espera de este juicio.