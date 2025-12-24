El Rey hará un llamamiento a la concordia y reivindicará el papel de los jóvenes en su discurso de Nochebuena

El discurso también abordará la solidaridad ante catástrofes recientes y reconocerá los logros de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Felipe VI reivindicará el papel de los jóvenes, destacando sus dificultades para acceder a la vivienda y al empleo.

El mensaje llega en el contexto del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía y en medio de una fuerte crispación política.

El Rey Felipe VI hará un llamamiento al diálogo, la concordia y la serenidad entre los poderes políticos en su discurso de Nochebuena.

El tradicional mensaje de Nochebuena que Felipe VI pronunciará este 24 de diciembre llega en un momento especialmente simbólico para la Corona, marcado por la reciente celebración del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía.

Pero sus palabras también aterrizan en un momento de convulsión y crispación política, con las relaciones rotas entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sólo se han reunido una vez este año, y de eso hace ya nueve meses.

En este contexto, el Rey solicitará esta noche diálogo, concordia y serenidad en los poderes políticos, según fuentes que han participado en los preparativos del discurso, que se retransmitirá esta noche, como cada año, a las 21.00 horas.

No será la primera vez que Felipe VI insiste en la importancia del entendimiento entre instituciones, aunque en esta ocasión la mención cobra especial relevancia por el grado de deterioro del diálogo político.

De hecho, el monarca despidió 2024 reivindicando "el consenso en torno a lo esencial" y reclamando que la diversidad de pareceres "derive en la negación de la existencia de un espacio compartido".

A lo largo de todo este 2025, Felipe VI se ha referido de forma recurrente al valor del entendimiento. En noviembre, coincidiendo con el 50º aniversario de la restauración de la Monarquía, entregó el Toisón de Oro a los dos padres de la Constitución vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, subrayando con ello el valor de los pactos y la apuesta por la convivencia.

Otra de las referencias del discurso de Felipe VI serán los jóvenes y los problemas que tienen, como el acceso a la vivienda y a un puesto de trabajo acorde con sus capacidades.

Los estremecedores incendios forestales de este verano y la dana, de la que en octubre se celebró el funeral de Estado con la destacadísima participación de los Reyes, encontrarán también su sitio.

Pero más allá de la enumeración de catástrofes, el discurso de Nochebuena articulará un mensaje de solidaridad del pueblo español y de unidad frente a la adversidad.

El Rey grabó este lunes el discurso. Lo hizo en el Palacio Real -como ya ocurrió en 2015 y el año pasado- y no en la Zarzuela, como se ha venido haciendo en el resto de ocasiones.

Don Felipe podría también hacer un agradecimiento al recorrido de la princesa Leonor, que este año ha culminado su etapa naval recibiendo la Gran Cruz del Mérito Naval como cierre de su formación en Marín, así como a la trayectoria de la infanta Sofía, que se instaló el pasado mes de septiembre en Lisboa para comenzar sus estudios de Ciencias Políticas en el Forward College.