Moncloa cambia de cara pero no de guion: el estreno de Elma Saiz como Portavoz, con cita de Roosevelt y mención al Gordo

Saiz mantuvo la costumbre de que la Secretaría de Estado reparta los turnos de preguntas y finalizó felicitando a los ciudadanos en varias lenguas oficiales.

La portavoz defendió la labor del Ejecutivo y destacó la revalorización de las pensiones, leyendo la mayoría de sus intervenciones.

Durante su primera rueda de prensa, Saiz utilizó referencias a la Lotería de Navidad y citó a Roosevelt, mostrando una imagen seria y bien preparada.

Elma Saiz se estrena como nueva portavoz del Gobierno, manteniendo el mismo discurso y estilo que sus predecesoras en Moncloa.

Veinte minutos con Elma Saiz bastaron para comprobar que, en Moncloa, se ha cambiado de cara, pero no de guion.

La quinta portavoz del Gobierno reproduce, igual que sus antecesoras, los argumentos que se cocinan en la Secretaría de Estado de Comunicación. Cambian las voces pero todo suena igual.

Este martes, la navarra Elma Saiz se estrenó en el cargo. Tiene mejor dicción y gramática que Pilar Alegría pero ofrece una imagen más dura. No se trastabilla como María Jesús Montero, pero carece de la personalidad y carisma de la sevillana.

Tampoco tiene la dicción perfecta y el estilo didáctico de Isabel Celáa ni el aire juvenil de Isabel Rodríguez

La flamante portavoz habló en total durante 20 minutos, entre exposición inicial y respuestas.

Fue un 37% del tiempo del total de 54 minutos que duró la rueda de prensa, pero es que al lado tenía al locuaz Óscar Puente que, liberado de las limitaciones de la red social X, pudo explayarse sin límite de caracteres.

Sólo la presentación del abono transporte por parte del ministro duró 22 eternos minutos que harían bostezar, de verdad, a Pedro Sánchez. Más que todo el tiempo que habló la portavoz.

Elma Saiz se estrenó con un vestido rojo -color corporativo- y haciendo símiles con la Lotería de Navidad. Si Lina Morgan estaba "agradecida y emocionada", la ministra aseguró: "Ayer se repartieron muchos premios, pero me siento agraciada como si me hubiese tocado el Gordo".

Lo dijo como si salir a defender a un Gobierno asediado por los escándalos y la falta de apoyos parlamentarios fuese un premio y no una condena.

Saiz leyó más que improvisó. Incluso su agradecimiento inicial. En los papeles ponía "asumo el cargo con humildad y como un deber".

La ministra prometió "explicar y dar la cara" y dio las "gracias" a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría, que "ha brillado" en su cometido como portavoz. Las encuestas de Aragón no son alentadoras en cuanto a los beneficios que ha podido reportarle su paso por la sala de prensa de Moncloa: ser la cara del Gobierno sanchista cada martes le ha pasado factura.

La nueva portavoz también pidió "algo de paciencia como las primeras veces" y sugirió "respeto mutuo". Incluso tuvo un recuerdo para su "querida tierra Navarra", como si estuviera recogiendo un Goya.

Tras los dos minutos de presentación, Elma siguió leyendo. En ese momento, para dar cuenta de lo que aprobó el Consejo de Ministros. "Es un honor debutar con el escudo social", afirmó y presumió de su cartera, Seguridad Social, al "revalorizar las pensiones".

Como era tan árido el tema, decidió aliviarlo y darle un toque de épica, aunque la frase sonó a muy precocinada.

"Hace poco me citaron una frase de Roosevelt que se me quedó grabada", afirmó. Aunque el único sitio donde quedó grabado fue en el papel en el que estaba escrito y que procedió a leer.

A los 10 minutos y 50 segundos le dio paso a Óscar Puente. El ministro de Transportes elogió "la claridad y rigor con el que comunica" su compañera.

Tras una extensísima exposición por parte del vallisoletano, se pasó a las preguntas. Aquí Elma Saiz mejoró. Ya no leyó. Traía las respuestas aprendidas.

Se supone que bien entrenada por la secretaria de Estado -Lydia del Canto- apenas consultó ya las fichas con el argumentario.

Tras una primera respuesta técnica, la segunda fue para Óscar Puente. La portavoz respiró aliviada.

Desde Pilar Alegría ha sucedido algo bastante llamativo: las portavoces dejan que sea el director nacional de la Secretaría de Estado quien reparta los turnos de preguntas.

Se acabaron los tiempos en los que el ministro portavoz señalaba al periodista. Ahora, es Moncloa quien da (o quita) la palabra. Y Elma Saiz sigue esta costumbre.

Llegamos a la tercera pregunta y se le plantea si ve extrapolable al ámbito nacional los resultados de Extremadura.

Saiz se nota que se lo ha preparado y "apela" a todos los partidos para "preservar de la presencia de las instituciones a aquellos que quieren acabar con las instituciones". Lo repite como una opositora recitando temas. No hay emoción pero lo dice con eficacia.

La cuarta pregunta, va sobre la propuesta de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de abstenerse para evitar que Vox entre en el Gobierno de María Guardiola.

Sube la temperatura

Empieza a subir la temperatura en la sala. Tres de sus cuatro antecesoras fueron apercibidas y sancionadas por la Junta Electoral por usar la Moncloa como un púlpito partidista.

A Isabel Celáa le condenaron a una multa de 2.200 euros, que luego fue ratificada por el Supremo. A Isabel Rodríguez a 4.700 euros. No aprendió y le tocó una segunda condena.

También Pilar Alegría fue sancionada por "electoralismo" a cinco días de las elecciones europeas. La aragonesa tuvo que pagar 2.200 euros por una rueda de prensa en la que se excedió atacando al PP.

En el minuto 17:35 se destapa la caja de los truenos. "Políticas de ultraderecha", "Feijóo" y "deshumanización del adversario", todos los clásicos de Moncloa juntos. Cambia la voz pero el texto es el mismo.

Al menos se agradece que esta vez no aparezcan "la máquina del fango" o "la fachosfera".

Moncloa sigue al servicio de los argumentos más políticos, marca de la casa desde que llegó Sánchez.

Ya estamos acabando cuando llega el momento "plurinacional". La ministra felicita a los ciudadanos en euskera, catalán y gallego. Y hasta la próxima.