Mazón no comunicó con Feijóo el día de la dana hasta las 20:08: "Ya están apareciendo muertos en Utiel", le escribió a las 23.25

Feijóo remitió a la jueza los documentos y mensajes intercambiados, aclarando que su primer contacto fue para ofrecer ayuda tras conocer el agravamiento por los medios.

Los mensajes intercambiados revelan que Mazón era consciente de la magnitud de la tragedia antes de hacer pública la existencia de fallecidos.

Durante las horas críticas, Mazón informó a Feijóo sobre la gravedad creciente de la situación, mencionando desaparecidos, muertos y la activación de la UME.

Carlos Mazón no contactó con Alberto Núñez Feijóo durante la tarde de la dana hasta que el líder del PP le escribió a las 19:59, respondiendo Mazón a las 20:08.

Carlos Mazón no se comunicó con Alberto Núñez Feijóo en la tarde de la dana hasta las 20:08 horas. Y siempre después de que el propio presidente del PP, preocupado por las noticias que le llegaban, le mandara un primer WhatsApp a las 19:59 horas.

Feijóo ha remitido este miércoles tres escritos a la jueza de Catarroja que instruye la investigación penal sobre las 229 muertes causadas por la dana del 29 de octubre de 2024. Los documentos contienen los WhatsApp enviados por el entonces presidente de la Comunidad Valenciana.

Según consta en su propio relato, Feijóo fue quien rompió el silencio. El líder del PP contactó con Mazón antes de las ocho de la tarde, "después de conocer por los medios de comunicación el agravamiento de la situación en Valencia", según se lee en uno de los documentos, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Inquieto, el líder del PP le envió "un mensaje de solidaridad" y se ofreció a poner a disposición su persona y "la organización del partido". Mazón no respondió hasta nueve minutos más tarde, a las 20:08 horas. Fue su primer contacto de aquella noche.

El desplazamiento al Cecopi

El primer contacto a las 19:59 y los posteriores se produjeron durante los minutos en los que Mazón salía del Palau de la Generalitat para desplazarse al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, en el que se celebraba el Cecopi. Allí llegó a las 20:28 horas.

La alerta a la población se había enviado a las 20:11, algo que coincide en el tiempo con esos primeros mensajes intercambiados con Feijóo en los que le informa que "se está jodiendo cada minuto".

Un detalle significativo: mientras Mazón le advertía al líder del PP sobre la complicación progresiva de la situación, la Generalitat ya había solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para toda la provincia de Valencia a las 20:30 horas.

En aquel documento remitido por Presidencia constaba un apartado de "daños y consecuencias" que advertía de la existencia de "evacuados, fallecidos, atrapados y heridos".

La información sobre víctimas mortales estaba, pues, en los registros de Emergencias desde ese instante.

Lo que Mazón sabía

Mazón intentó llamar a Feijóo, pero éste no le pudo atender, dado que estaba "en un acto institucional". Según lo comunicado por el líder del PP en otro de los escritos, el barón valenciano le llamaba para conseguir el contacto del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Esa conversación también vino reflejada en el listado de llamadas que Mazón aportó a la comisión de investigación de la dana de Les Corts. En ese documento figuraban cuatro llamadas a Pallete, algo destacado en las comunicaciones de aquella noche.

A las 21:44 horas, Mazón envió un mensaje contundente: "Te estaba llamando para móvil de Pallete. No podemos currar sin telefónica". Inmediatamente después añadió: "Ya he hablado con él".

Un minuto después, a las 21:45, llegó la declaración más reveladora: "Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

A continuación, un nuevo mensaje que mostraba su visión de la noche que se avecinaba: "Noche larga por delante".

Las comunicaciones continuaron en tono cada vez más preocupante. Los WhatsApp entre Feijóo y Mazón públicos muestran el conocimiento que tenía el valenciano de la magnitud de la tragedia.

A las 23:22 horas, Mazón escribió: "Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah". Después informó a Feijóo sobre sus gestiones: "Sí que he hablado con Sánchez, Montero y los de defensa e interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

La situación de los pueblos era catastrófica: "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo".

A las 23:24 horas, Mazón advirtió sobre la llegada de la UME: "Hace una hora. Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la ume. A las tres de la mañana como pronto. Noche eterna por delante".

El horror se completa

Minutos después llegaron los mensajes más crudos.

A las 23:25 horas, Mazón escribió a Feijóo: "No lo hemos hecho público aun pero ya están apareciendo muertos en Utiel. Van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi".

A las 23:26: "van a ser decenas seguro".

Feijóo recibió a las 23:29 horas el último mensaje de Mazón aquella noche: "Estamos en ello. Gracias Presi".

La última comunicación se cerró así, después de cuatro horas de intercambios que mostraban un crecimiento exponencial del conocimiento sobre la magnitud de la tragedia.

Aquella noche, el presidente de la Generalitat compareció por segunda vez alrededor de las 00:30 horas desde la sede del Cecopi para confirmar, por primera vez públicamente, que había fallecidos. En aquel momento no precisó más datos.

Sin embargo, Mazón había estado informando a Feijóo ya una hora antes sobre la existencia de fallecidos.

A las 21:45, le hablaba de "decenas de desaparecidos".

A las 23:25, le narraba que "ya están apareciendo muertos en Utiel".

El contexto que Feijóo aporta

Feijóo ha aclarado en su escrito remitido a la jueza el sentido de toda su actuación aquella noche. "Dado que compareceré como testigo el próximo día 9 de enero podré ofrecer todas las aclaraciones que se consideren necesarias respecto de las comunicaciones requeridas", señala.

Para ofrecer ese contexto, Feijóo explica a la juez que, su primer mensaje se lo envió a Mazón, "tras conocer por los medios de comunicación el agravamiento de la situación en Valencia". Y que lo hizo "para enviar mi solidaridad y poner a disposición a la organización y a mí mismo en lo que pudiese necesitar".

La conversación que se desarrolló después, según su relato, fue de ida y vuelta constante.

"Le mando un mensaje de ánimo [...] me intereso por el estado de la población, le pregunto por la involucración del Gobierno y la puesta a disposición de ayuda y efectivos", explica Feijóo.

En el mismo documento, continúa su relato a la juez: "Le pregunto cuándo prevén que ceda la DANA, me ofrezco para desplazarme a Valencia".

Y finalmente, "le mando un último mensaje de ánimo ante tal situación y le recuerdo que es importante que la población esté informada y que para ello se coordine con los Alcaldes de las poblaciones afectadas".

La última comunicación con el Sr. Mazón aquella noche se produjo a las 23:29 horas. "La información que recibí a partir de ese día fue la misma que manejaban las instituciones y que yo conocí a través de la Generalitat", aclara el presidente del PP.