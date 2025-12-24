El Gobierno pide al PP que deje a Vox fuera de la Junta a la vez que el PSOE se niega a facilitar la investidura de Guardiola

Vox busca condicionar el programa regional en cuestiones fiscales e inmigratorias, mientras se enfrenta a las líneas rojas de María Guardiola sobre igualdad y el Pacto Verde Europeo.

Vox no descarta pedir la presidencia de la Asamblea regional, aunque parece menos interesado en entrar en el Ejecutivo de la Junta.

El PSOE rechaza abstenerse para facilitar la investidura de María Guardiola, pese a la propuesta del expresidente Rodríguez Ibarra.

El Gobierno pide al PP que excluya a Vox de la Junta de Extremadura, apelando a la responsabilidad política.

Se puede estar en misa y repicando. La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, apeló este martes a la "responsabilidad" de las fuerzas políticas, en referencia al PP, para dejar fuera del Ejecutivo extremeño a Vox.

Todo mientras Ferraz rechaza la propuesta del expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, para que el PSOE se abstenga y así impedir que María Guardiola tenga que apoyarse en Vox.

En la dirección federal, que en los próximos días nombrará una gestora que se hará cargo de la federación extremeña, culpan a la baronesa del PP de haber convocado elecciones y de no haberse apoyado en el PSOE cuando se ofreció para sacar adelante las cuentas regionales.

En Moncloa no se apartan ni un milímetro de este argumento.

La flamante portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apelado "a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de preservar de la presencia en las instituciones a aquellos que quieren acabar con las instituciones".

Aunque luego, cuando le han preguntado por la propuesta de Rodríguez Ibarra, se ha remitido a lo que diga "la militancia", que es "la que tiene voz en estas cuestiones".

La realidad es que en el PSOE hay una oposición férrea a respaldar a Guardiola.

"La responsabilidad ahora le corresponde a la presidenta extremeña. Es ella la que tendrá que decir qué quiere hacer a partir de ahora, después de fracasar en su intento de lograr la mayoría absoluta", afirman en la dirección federal.

El primer paso ahora será la conformación de la Mesa de la Asamblea regional. Vox no descarta pedir la Presidencia de la Cámara. En cambio, parece más reacio a entrar en el Ejecutivo de la Junta, que abandonó en julio de 2024.

En ese momento, por orden directa de Santiago Abascal, Vox está fuera de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Castilla y León.

En Extremadura, Vox rompió el pacto, pero el consejero que tenía —de Gestión Forestal y Mundo Rural— decidió quedarse en el Ejecutivo y darse de baja del partido.

Ahora, desde la sede central de Vox parecen más interesados en condicionar el programa, poniendo especial énfasis en las rebajas de impuestos —donde los programas de PP y Vox están alineados, sobre todo en materia de Sucesiones— y en el veto a la inmigración, si bien, Extremadura es una comunidad con una de las tasas más bajas de España.

Más conflictivo será el rechazo al Pacto Verde Europeo o la reducción del gasto en políticas de igualdad, una línea roja para María Guardiola, que siempre ha puesto énfasis en este asunto.