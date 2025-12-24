Feijóo remite a la juez todos los whatsapps de Mazón del día de la dana y pide declarar como testigo vía telemática

La entrega de la documentación busca mostrar transparencia y colaboración con la investigación judicial sobre la gestión de la emergencia por la dana.

El líder del PP presentó un acta notarial que certifica todos los mensajes intercambiados y aseguró que no hubo llamadas ni correos electrónicos con Mazón ese día.

Feijóo ha solicitado que su declaración como testigo se realice por videoconferencia, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Alberto Núñez Feijóo ha remitido al juzgado toda la documentación y los mensajes de WhatsApp intercambiados con Carlos Mazón durante la dana del 29 de octubre de 2024.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este miércoles al Juzgado de Instrucción de Catarroja toda la documentación referida a sus comunicaciones con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante la jornada del 29 de octubre de 2024, cuando la dana golpeó con fuerza varios municipios de la Comunitat.

Fuentes oficiales del entorno de Feijóo han confirmado a EL ESPAÑOL que el líder del PP ha enviado un escrito para acreditar “su absoluta disposición a colaborar con la investigación” abierta tras la declaración de Mazón ante la magistrada instructora. “Como haría en cualquier circunstancia, pero con más motivo en un caso que afecta a las víctimas de la dana y a sus familias”, señalan las mismas fuentes.

El documento, remitido esta mañana, incluye además la solicitud formal de Feijóo para que su declaración como testigo se celebre por medios telemáticos, conforme a lo previsto en la legislación vigente. El presidente popular invoca así la posibilidad de realizar su comparecencia mediante videoconferencia, un procedimiento habitual y plenamente reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El juzgado ofreció a Feijóo la opción de entregar de forma voluntaria los mensajes que intercambió con Mazón aquel día. Aunque no estaba obligado a hacerlo, el dirigente gallego ha presentado un acta notarial que da fe de la totalidad de esos mensajes intercambiados por WhatsApp el 29 de octubre.

Según el escrito remitido, no existieron llamadas telefónicas, correos electrónicos ni ningún otro sistema de comunicación con Mazón durante esas horas críticas. La documentación entregada incorpora el contenido completo de las conversaciones y el contexto en el que se produjeron, “para facilitar su comprensión y valoración en el marco de la instrucción judicial”, precisan desde su entorno.

“La transparencia y la colaboración son la mejor garantía de que la Justicia actúe con libertad y rigor”, aseguran las mismas fuentes. “No se trata de una cuestión política, sino de respeto institucional y humano hacia quienes sufrieron las consecuencias de aquel temporal”.

Feijóo insiste en su mensaje habitual de confianza en el Estado de Derecho. “El Partido Popular confía plenamente en la Justicia y no va a contribuir a su descrédito, iniciado por parte del Gobierno de España”, se recoge en el escrito. “En España no hay lawfare. Las decisiones de los jueces no se combaten, se acatan”.

El contenido de los mensajes, explican fuentes conocedoras, refleja la coordinación institucional entre Génova y el Palau de la Generalitat para seguir la evolución de la emergencia. Algunos de ellos incluyen referencias al despliegue de medios del Gobierno central y las gestiones para atender los municipios más afectados.

Con esta entrega, el líder del PP quiere zanjar cualquier duda sobre su papel aquel día y despejar cualquier interpretación política del caso. “Feijóo se pone a disposición de la Justicia, como ha hecho siempre”, resumen en su entorno.

Desde la dirección nacional del partido subrayan que la colaboración con la instrucción “debe ser un ejemplo de respeto hacia las instituciones del Estado”. “El PP no comparte la estrategia del Gobierno de poner en duda la independencia judicial, ni de usar las causas abiertas para dividir a los españoles”.

El juzgado deberá ahora resolver la solicitud del presidente popular para declarar de forma telemática, previsiblemente en las próximas semanas, antes de cerrar esta fase de la instrucción.