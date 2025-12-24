Belarra pide "reflexión" a las fuerzas del "proyecto fallido de Sumar" y que decidan si siguen con el PSOE o eligen a Podemos

Las claves nuevo Generado con IA Ione Belarra pide a las fuerzas del proyecto Sumar que reflexionen y decidan si siguen con el PSOE o eligen a Podemos. Belarra critica al PSOE por corrupción, machismo y falta de soluciones para la crisis de la vivienda, acusándolo de no transformar la sociedad. Advierte que la socialdemocracia dedica más esfuerzos a combatir a la izquierda que a vencer a la derecha, lo que favorece el avance de la derecha. Belarra pronostica que el proceso de derechización también arrasará al PSOE si no cambia su estrategia.

"Podemos va a estar trabajando para construir candidaturas lo más transformadoras y amplias posibles porque el objetivo es acumular poder social", ha afirmado Ione Belarra, secretaria general de la formación morada.

Y a renglón seguido ha sido aún más tajante: "Quienes tienen que reflexionar son las fuerzas que han participado del proyecto político fallido de Sumar. Deben decidir si continúan plegadas a un PSOE acosado por la corrupción, por terribles casos de machismo y que no hace nada para solucionar la crisis de la vivienda..." dando a entender ante los micrófonos de Radio Nacional que deben elegir entre los socialistas o recuperar la alianza Podemos.

"Que tengamos un Gobierno con casos de corrupción, terribles casos de machismo, que gasta dinero de política social en armas y tanques por orden de la OTAN, que afronta una crisis de vivienda enorme... eso es la socialdemocracia a nivel internacional", asegura Belarra.

"Una socialdemocracia que no transforma, que no está a la altura", ha insistido la líder de Podemos. Y ha vuelto a subrayar que "han crecido las derechas. Estamos viviendo una ola reaccionaria a nivel internacional liderada por Donald Trump que sólo se va a poder frenar gracias a la izquierda, como ha demostrado Zohran Mamdani al ganar la alcaldía de Nueva York".

Por otra parte, Belarra ha lanzado un ataque directo al PSOE al asegurar que "en este país la socialdemocracia ha dedicado muchos más esfuerzos a acabar con la izquierda que a ganar a la derecha".

En su opinión, "Sánchez sigue haciendo campaña con la subida del SMI que le exigió Podemos, con el escudo social, las leyes feministas, etc". Pero si acabas dedicando más esfuerzos a terminar con las fuerzas de izquierdas... tienes lo que tienes: la derecha te arrasa y acabas generando un debate en el seno del PSOE sobre si te tienes que abstener o no para que gobierne el PP, como está pasando en Extremadura".

Y ha concluido la entrevista augurando que "el proceso de derechización va a arrasar también al PSOE".