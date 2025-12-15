Sánchez anuncia un "abono único de transportes en todo el país" sin haberlo pactado con las comunidades autónomas
El billete único de transportes no es nuevo. El Gobierno ya informó en enero, es decir, hace 12 meses, de que trabajaba en una medida de estas características.
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes la creación de un "abono único de transportes" en todo el país, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros mediante real decreto.
Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno durante su comparecencia en La Moncloa para hacer balance del curso político.
El anuncio se ha realizado sin una negociación previa con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pese a que en España las competencias en materia de transporte están repartidas entre el Estado, las autonomías y las entidades locales en función del servicio y su ámbito territorial.
El abono permitirá viajar por todo el país con una tarifa plana mensual de 60 euros y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años, según ha explicado Sánchez.
La medida entrará en vigor en la segunda quincena de enero y se enmarca en la prórroga de las ayudas al transporte público.
¿Qué incluye esta tarifa? En una primera fase, el abono solo incluirá trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobuses dependientes del Estado, según ha detallado el jefe del Ejecutivo.
Eso por ahora. Porque el objetivo es que ese abono se amplíe "progresivamente" a otros servicios de transporte, como al Metro de Madrid, por ejemplo, que depende del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
"Me gustaria hacer un llamamiento a las comunidades autónomas, esperamos se vayan adhiriendo todas las redes de transporte público y local", ha dicho Sánchez.