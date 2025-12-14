Sánchez arremete contra los obispos por opinar que a España le conviene cuestión de confianza, censura o elecciones

El presidente Pedro Sánchez, esta mañana en un mitin del PSOE en Cáceres. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez critica al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, por sugerir que España necesita una cuestión de confianza, moción de censura o elecciones. Sánchez anima irónicamente a Argüello a presentarse a las elecciones junto a la ultraderecha, recordando que la Iglesia no debe interferir en política. El ministro Félix Bolaños envía una carta a la Conferencia Episcopal acusando a Argüello de romper la neutralidad política de la Iglesia y le exige que se abstenga de hacer pronunciamientos partidistas.

El Gobierno ha lanzado este domingo una ofensiva contra el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, por decir en una entrevista en La Vanguardia que sólo ve tres salidas al actual "bloqueo" de las instituciones: una cuestión de confianza, una moción de censura o elecciones.

Tres fórmulas, puntualiza Argüello en la entrevista, que "prevé la Constitución" para resolver una situación política como la actual.

En un mitin del PSOE celebrado esta mañana en Cáceres, el presidente Pedro Sánchez ha animado al obispo Argüello a que "se presente a las elecciones con la ultraderecha".

"Que se presente, a ver qué resultado saca", ha comentado en tono jocoso.

Y le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política terminó cuando empezó la democracia en nuestro país".

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha mandado esta misma mañana una carta al presidente de la Conferencia Episcopal, en la que le acusa de "romper la neutralidad política de la Iglesia" por su entrevista a La Vanguardia, y le exige que se "abstenga" de hacer este tipo de "pronunciamientos partidistas".

