España invierte un 20% menos por universitario que la media de la OCDE: Cantabria, la que más gasta por alumno

El gasto por alumno y la financiación autonómica en universidades españolas sigue por debajo de los estándares internacionales.

El 22% del alumnado de grado estudia ya en universidades privadas, que destacan en áreas de alta demanda y enseñanza online.

Cantabria lidera el gasto público por alumno universitario, mientras que Madrid es la que menos financia estas plazas y donde las familias pagan más.

España invierte un 19,5% menos por universitario que la media de la OCDE y un 14,5% menos que la media de la UE.

La inversión de España en universidades está por debajo de los principales países occidentales. Así lo refleja el último estudio elaborado por la Fundación CYD, presentado este miércoles, que detalla los retos de las Administraciones públicas para mejorar la educación de los jóvenes.

Según este estudio, el gasto total por estudiante universitario en España fue de 17.300 euros en 2022. Esta cifra se sitúa un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE (22.828 dólares, unos 21.500 euros) y es un 14,5% inferior a la media de la UE (21.486 dólares, unos 20.200 euros).

Entre los 33 países analizados, España aparece en la duodécima posición por la cola en gasto por universitario. Encabezan el ranking Luxemburgo, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Canadá y Noruega, todos por encima de los 29.000 euros.

Respecto al modo de financiación, España se apoya relativamente más en la aportación privada que su entorno europeo. Sólo el 65,9% del gasto en educación superior universitaria procede de fondos públicos, frente a casi el 76% en el conjunto de la UE.

Entre 2015 y 2022, el gasto por alumno en universidades españolas creció apenas un 2,5% en términos reales, muy por debajo del incremento medio de la OCDE (9,7%) y de la UE (11,4%).

El resultado es muy dispar si se compara la situación de las distintas comunidades autónomas.

La financiación pública que las autonomías destinan a sus universidades supera los 10.000 euros por estudiante en Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. Por encima de la media estatal, que está fijada en 8.626 euros.

En el extremo contrario, Madrid se sitúa como la comunidad que menos financia cada plaza universitaria pública, con 6.975 euros de transferencias por alumno, claramente por debajo de la media.

Madrid es, al mismo tiempo, la autonomía en la que las universidades ingresan más por tasas, precios públicos y otros conceptos por estudiante: más de 2.000 euros por alumno. Frente a comunidades como Galicia, que apenas rebasa los 1.000 euros, o territorios como País Vasco, Andalucía o Canarias, con una presión de precios sensiblemente menor.

EE Fundación CYD

¿Esto qué quiere decir? Que la Administración madrileña es la que menos dinero se gasta por estudiante y las familias de la región son las que más dinero ponen de su bolsillo.

Eso sí, ese desembolso no necesariamente cuesta lo mismo a todas las familias, pues depende de su nivel de renta.

Por ello, si se relaciona la financiación universitaria con la riqueza de cada región, Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Asturias se sitúan entre las autonomías que realizan un mayor esfuerzo público, con ratios de transferencias por alumno sobre el PIB per cápita superiores al 35 en el baremo.

En cambio, Madrid, Cataluña y Baleares aparecen en la parte baja de la tabla, con Madrid en torno al 16,3%, lo que indica que destinan una fracción menor de su riqueza a sostener económicamente sus universidades.

Este contexto de infrafinanciación pública relativa y grandes disparidades territoriales ha favorecido la expansión del sector privado.

En la última década, el número de universidades privadas ha crecido con fuerza. Estas instituciones concentran ya cerca del 22% del alumnado de grado y han superado a las públicas en el nivel de máster, con un peso muy destacado de los centros a distancia.​

Las privadas se han especializado en áreas de alta demanda y buena inserción laboral, como negocios, educación, salud, servicios e informática, aprovechando también la flexibilidad de la enseñanza online.

El informe subraya que este avance se produce en un sistema público donde el gasto por alumno y la financiación autonómica siguen por debajo de los estándares internacionales.