El día en que el exjefe de la SEPI y Leire comieron con Cerdán tres años antes de cuando la 'fontanera' dice que le conoció

El 20 de enero de 2021 se reunieron a comer en Madrid Santos Cerdán, Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez. Y no era la primera ni única vez que se reunían para hablar de sus cosas.

Formaban un triángulo en el que se sitúa gran parte de los escándalos que superponen y cercan ahora al Gobierno de Pedro Sánchez.

Dos de ellos fueron detenidos el miércoles y otro estuvo en la cárcel hasta hace un mes. Configuran una relación esencial para conocer diferentes tramas que se relacionan entre sí.

La casualidad quiso que aquel 20 de febrero coincidieran en el mismo restaurante con un destacado ministro -muy próximo a Pedro Sánchez- y con dos periodistas, que fueron testigos. El ministro recuerda ahora el encuentro casual al que entonces no dio importancia.

Al menos de esa época viene la relación entre los tres, aunque Leire Díez aseguró recientemente en la comisión de investigación del Senado que no inició hasta 2024 sus relaciones con Santos Cerdán.

Y además habló de reuniones muy esporádicas entre las que no se incluía, obviamente, esa comida con el entonces responsable de Organización del PSOE, a la que asistió también el expresidente de la SEPI.

Fernández había dejado la SEPI en octubre de 2019 por haber sido imputado en el caso Aznalcóllar.

El día de la cita en el restaurante lucía una larga melena porque había hecho promesa de no cortarse el pelo hasta que no fuera desimputado.

Luego no pudo cumplir la promesa porque el caso se ha prolongado hasta esta misma semana, cuando fue finalmente absuelto.

El cargo de presidente de la SEPI estuvo vacante durante 19 meses por expreso deseo de María Jesús Montero, la protectora de Fernández. Un gesto que raramente se hace con un cargo público, lo que da idea del nivel de confianza en ella de la responsable de Hacienda.

Leire Díez había sido jefa de comunicación de la empresa pública de uranio, donde llegó de la mano de José Luis Ábalos, tras conocerse ambos en las primarias del PSOE. El exministro es otro nombre muy destacado de las diferentes tramas en el entorno de Sánchez.

En enero de 2021, Leire Díez tenía un cargo en Correos y, además, ayudaba a Fernández para lograr su desimputación. Por ejemplo, recorría medios de comunicación para publicar informaciones favorables a sus intereses. Lo hacía para cumplir el deseo de Montero de tratar de lograr la desimputación.

Santos Cerdán era entonces secretario de Organización del PSOE y, según la UCO y según el juez del Tribunal Supremo, ya formaba parte de una trama de corrupción.

Estrecha amistad

Aquel 20 de enero de 2021, el referido ministro comía con dos periodistas en la planta superior del restaurante Dantxari, junto a la Plaza de España de Madrid y no lejos de la sede socialista de Ferraz.

Al acabar esa comida, los tres bajaron y, al pie de la escalera, se toparon con una mesa redonda en la que estaban Leire Díez, Santos Cerdán y Vicente Fernández (por este orden en sentido de las agujas del reloj) en charla distendida.

Obviamente, el ministro y los periodistas conocían a Cerdán y a Fernández, y por eso se saludaron entre ellos de forma cordial. Alguno de ellos presentó a Leire Díez como "periodista", sin más precisión.

Ya era amiga de Fernández y trabajaba para Cerdán en lo que se ha dado en llamar la "fontanería" del PSOE. De hecho, unos días después de ese encuentro casual, Fernández contactó con uno de los periodistas para ponerle en contacto con Leire Díez con el objetivo de que ella le diera información sobre el caso Aznalcóllar que ayudara a exculparle.

Nunca se produjo el contacto, pero demuestra que la fontanera ya trabajaba con él. De hecho, han seguido teniendo una estrecha amistad.

Pocos meses después de esa comida, el expresidente de la SEPI fichó por Sevinabar, la empresa del entonces secretario de Organización del PSOE y de su socio Antxon Alonso. Obviamente, Fernández ya tenía relación con Cerdán, como prueba la comida de camaradería de febrero de 2021.

El expresidente de la SEPI estuvo en una reunión con representantes de Acciona (uno de ellos imputado ahora) y con Joseba Antxon Alonso, el socio de Cerdán y copropietario de Servinabar. Éste último, detenido este jueves, también tuvo una estrecha relación con el protegido de Montero.

Era el triángulo Santos Cerdán-Vicente Fernández-Leire Díez en pleno funcionamiento, con Antxon Alonso como socio destacado.