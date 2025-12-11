Ayuso da luz verde a la 14ª universidad privada de Madrid: la tercera que aprueba desde que es presidenta

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de la decimocuarta universidad privada, IE University, con el apoyo de PP y Vox. IE University será la tercera universidad privada aprobada bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, ampliando su oferta académica en áreas como Arquitectura, Ciencias y Tecnología, y Relaciones Internacionales. La oposición, especialmente Más Madrid y PSOE, ha criticado la medida por impulsarse en medio de la discusión presupuestaria y la falta de plazas públicas en universidades. La red universitaria madrileña cuenta ahora con seis universidades públicas y 14 privadas, sumando más de 1.800 títulos oficiales y atrayendo a más de 300.000 estudiantes de distintas nacionalidades.

Con los votos a favor del Partido Popular y Vox, el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este jueves la creación de la decimocuarta universidad privada de la Comunidad de Madrid: el IE University.

Entre las críticas de Más Madrid (que ha votado en contra), el PSOE (que se ha abstenido) y Vox, el Partido Popular ha defendido la necesidad de este nuevo centro educativo, que se convierte en la tercera universidad privada aprobada durante la presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Durante el debate, el consejero de Educación, Emilio Viciana, ha defendido que el proyecto encaja en la Constitución y refuerza el peso universitario de Madrid. Ante las críticas que sabía que iban a hacer los líderes de la oposición, Viciana ha recordado a algunos diputados del PSOE, algunos incluso ministros del Gobierno de España, que trabajan dando clase en universidades públicas de España.

Por su parte, Vox ha apoyado la iniciativa, aunque ha advertido de los perjuicios que tienen estos centros en aspectos como la vivienda. Ha puesto de ejemplo Segovia, en Castilla y León, donde el IE también tiene un centro universitario y se han disparado los precios de la vivienda.

Por su lado, PSOE y Más Madrid han reprochado que se impulse esta ley en plena discusión presupuestaria, con una ley de Universidades sin redactar, con la huelga de las universidades madrileñas todavía en el recuerdo y existiendo una falta "clara" de plazas públicas. Aun así, el PSOE se ha abstenido.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Reconocimiento del Instituto de Empresa, que pasará a denominarse IE Universidad Madrid a mediados de noviembre y, tras una tramitación express, recibe el visto bueno en el último pleno del año.

Tal y como confirmó la propia institución a este diario, el IE Universidad Madrid ampliará las plazas, titulaciones y áreas académicas del actual Centro de Estudios Superiores IE, con especialización en Administración de Empresas y Derecho, e incorporará nuevas disciplinas como Arquitectura y Diseño, Ciencias y Tecnología, y Relaciones Internacionales.

Su objetivo, según la institución, es reforzar su oferta en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Pero, además, ampliando la oferta, cumplen con el decreto de universidades que el Gobierno de España ha puesto en marcha para eliminar los llamados "chiringuitos" y que exige que las universidades impartan formaciones en todas las áreas del conocimiento.

Y es que, Ayuso anunció la creación de este centro universitario en la misma semana en la que Sánchez alardeó de la defensa de la educación superior pública con el ya conocido como decreto 'antichiringuitos'.

Otra de las demandas de la ley estatal es la investigación, pues consideran que es muy deficitario en los centros privados. En este caso, el IE prevé desarrollar un plan para fortalecer la creación y transferencia de conocimiento en emprendimiento, empresa, finanzas, economía, políticas públicas y relaciones internacionales, así como en áreas como tecnología, innovación, gestión de operaciones, análisis de riesgos, legislación económica, sostenibilidad, urbanismo y conservación del patrimonio.

La red universitaria madrileña cuenta desde hoy mismo con seis universidades públicas y 14 privadas que ofrecen más de 1.800 títulos oficiales de grado, máster y doctorado, con más de 300.000 estudiantes procedentes de Madrid, España y otros países, especialmente de Hispanoamérica.

Hace 24 años que se creó la última universidad pública en la Comunidad de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 1996.

Desde entonces, se han autorizado y creado siete universidades privadas, entre ellas la Universidad Camilo José Cela en 2000, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) en 2006, y tres centros que se fundaron en 2019: la Universidad Internacional Villanueva, CUNEF Universidad y ESIC Universidad, esta última especializada en negocios.

Aunque Ayuso llegó al gobierno tras los comicios electorales del 2019, estos tres centros se aprobaron en marzo de 2019 con Ángel Garrido.

En 2020 se autorizó la Universidad Internacional de la Empresa, y en 2021 se creó la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) y, ahora en 2025, el IE University, la más reciente de las universidades privadas madrileñas.