Sánchez pide el voto telemático y se ausenta del último pleno del año tras los escándalos por acoso y la detención de Leire

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. EP

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez solicita votar telemáticamente y se ausenta del último pleno del año en el Congreso, alegando su participación en una reunión internacional sobre apoyo a Ucrania. La ausencia de Sánchez coincide con la dimisión de un presidente de Diputación socialista por acoso sexual y la detención de Leire Díez y Vicente Fernández en investigaciones judiciales. El Partido Popular critica la ausencia de Sánchez y considera que está evitando dar explicaciones sobre los recientes escándalos que afectan al PSOE. El PRI mexicano acusa formalmente a Pedro Sánchez de gestionar de manera corrupta la Internacional Socialista, incluyendo sospechas de lavado de dinero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitará comparecer en el Congreso de los Diputados este jueves, en el último pleno del año hasta febrero.

El Grupo Parlamentario Socialista llevó este miércoles un escrito firmado por Sánchez a la reunión de la Mesa. La cita del órgano de gobierno de la Cámara -convocada a las 18:45 horas para confirmar la suspensión de su exministro encarcelado José Luis Ábalos- solicitando votar a distancia este jueves para el pleno de control al Ejecutivo.

La justificación oficial reside en su participación en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, que se celebrará en formato telemático con los primeros ministros europeos.

Según el documento presentado, al que ha tenido acceso este diario, la participación en las actividades oficiales de esta cita internacional "impide su asistencia a la sesión plenaria".

El Congreso aprobó recientemente, en julio de 2025, una reforma de su Reglamento que permite la votación telemática para diputados con "compromisos en cumbres europeas, iberoamericanas, de la OTAN, del G-20, así como reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas y otros encuentros internacionales".

Pero el Partido Popular niega que esa reunión le "impida" acudir al Congreso. Fuentes oficiales del PP, consultadas por este periódico, aseguran que "es evidente que está huyendo".

Y es que la ausencia de Sánchez llega en el peor momento político posible.

El presidente faltará al hemiciclo el día después de la dimisión de un presidente de Diputación socialista por acoso sexual y apenas horas después de la doble detención llamada fontanera de Santos Cerdán, la exmilitante Leire Díez, y de Vicente Fernández, el expresidente de la SEPI, vinculado a María Jesús Montero.

"Ni una persona inocente borra pruebas que le exculpen", señala la nota de prensa de los populares en referencia al condenado fiscal general del Estado, "ni un presidente sin miedo a las preguntas evita ofrecer respuestas a los medios de comunicación".

Los de Alberto Núñez Feijóo añaden que si la reunión de Sánchez con los primeros ministros de los países aliados de Ucrania es telemática, "razón de más para no ausentarse del Congreso y dar la cara ante los españoles, sus representantes y la prensa, para asumir su responsabilidad en los escándalos".

Miércoles negro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a Leire Díez por su papel de intermediaria en operaciones financieras del PSOE. La detención se produjo bajo orden de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación secreta. Junto a Díez fue detenido un peón muy cercano a la vicepresidenta primera, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

En el mismo miércoles negro, estallaba el caso de las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación Provincial de Lugo.

Tomé anunció su dimisión después de que trascendiera la noticia, el martes por la noche. Tomé también abandonará todos sus cargos en el PSOE de la provincia gallega. Las acusaciones contra el dirigente socialista se suman al llamado caso Salazar y otros casos, como el del líder socialista en Torremolinos, que han generado una onda expansiva de crisis reputacional en el partido.

Además, este mismo miércoles estallaban las alegaciones del PRI mexicano, que ha acusado formalmente a Sánchez de realizar una gestión "corrupta" de la Internacional Socialista, organismo que preside desde hace años.

La histórica formación política denuncia presunto lavado de dinero y falta de transparencia en la administración de recursos.

Reunión por Ucrania

La Coalición de Voluntarios para Ucrania es una asociación informal de países occidentales que surgió tras los primeros movimientos de la Administración Trump en EEUU hostiles con Ucrania.

Su objetivo es coordinar un mayor apoyo militar a Kiev sin esperar el consenso de toda la comunidad internacional.

Esta reunión, en formato de videoconferencia, fue convocada públicamente por Emmanuel Macron a mediodía de este miércoles. El objetivo de la cita es avanzar en las garantías de seguridad para Ucrania antes de Navidad, en una fase crítica de las negociaciones de paz.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió el lunes con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido en Londres para debatir un plan de paz revisado. Keir Starmer destacó que las conversaciones están en un punto de inflexión, aunque enfatizó que la cuestión de Ucrania es asunto de los propios ucranianos.