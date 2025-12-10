La Mesa del Congreso retira el voto y sueldo de diputado a Ábalos tras confirmarse su procesamiento por el Supremo

La Mesa del Congreso ha aprobado este miércoles la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios a José Luis Ábalos.

Lo hace después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho o malversación.

La suspensión se produce en aplicación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso.

¿Qué supone? Conlleva la pérdida de sus prerrogativas y derechos funcionales y económicos como diputado electo.

Es decir, Ábalos no recibirá las percepciones económicas propias de la condición del diputado y

También se le da de baja en la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

Además, se detrae la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Mixto, en el que está inscrito.

Este acuerdo se comunica, en la parte que les afecte, al propio Ábalos, al Tribunal Supremo, al Grupo Mixto y a los órganos directivos de la Secretaría General del Congreso.

La reunión de la Mesa se ha producido nada más finalizar el pleno, después de que el Tribunal Supremo, como han informado fuentes parlamentarias, haya notificado al Congreso el auto que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Ábalos.

Precisamente el exministro había solicitado a la Mesa poder votar telemáticamente en el pleno de esta semana.

Ábalos, en prisión desde el pasado 27 de noviembre, alegaba que aún sigue siendo diputado y que mantiene todos sus derechos, deberes y prerrogativas parlamentarias intactas.