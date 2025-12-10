Feijóo pregunta a Sánchez si "aprendió feminismo en esos prostíbulos que no le consta si financiaron su campaña"

El presidente del Gobierno cerró su intervención acusando a la coalición de PP y Vox de ser una amenaza para las mujeres.

Sánchez evitó responder directamente a las acusaciones y defendió su postura feminista, asegurando que el acoso laboral es un problema estructural y desvió la atención hacia casos en el PP.

La sesión de control estuvo marcada por las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, y Feijóo aprovechó para criticar al Ejecutivo por casos similares en el PSOE.

Feijóo cuestionó a Sánchez sobre si aprendió feminismo en prostíbulos que supuestamente financiaron su campaña, aludiendo a las saunas de su suegro y acusaciones de Koldo García.

La sesión de control de este miércoles comenzaba con el eco de las nuevas acusaciones de seis mujeres al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por acoso sexual.

El asunto se comentaba en los pasillos y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su turno para abrir fuego contra el Ejecutivo: “Mucha gente se pregunta qué atributos vieron en Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar”.

Pedro Sánchez eludió responder directamente y recurrió a un argumento que ya había expuesto este martes en un mitin en la sede de UGT. “El feminismo da lecciones; a mí, el primero”, afirmó el presidente del Gobierno, citándose a sí mismo.

“Pedimos perdón y actuamos”, añadió, para luego introducir un ligero cambio respecto a su discurso del día anterior: “Ustedes se abrazan al error histórico que se llama Vox”.

Feijóo aprovechó la falta de respuesta para contraatacar y preguntarle si “aprendió feminismo en esos prostíbulos que no le consta si financiaron su campaña”.

Con ello aludía a las saunas de su suegro y a las acusaciones —entre otros, de Koldo García— que apuntan a que podría haber aportado hasta 100.000 euros a las primarias del PSOE de 2017 que llevaron a Sánchez a la Secretaría General.

Cuando en la comisión de investigación del Senado se le preguntó a Sánchez si su suegro había contribuido económicamente a su campaña, el presidente del Gobierno se limitó a responder que “no” le “constaba”.

Feijóo volvió a referirse a los casos de Salazar, Ábalos, Cerdán y Tomé: “No es un caso aislado. Es un código de conducta”.

Incluso rescató viejos eslóganes feministas del Ejecutivo: “Han pasado de ‘hermana, yo sí te creo’ a ‘calladita estás más guapa’”, en referencia al posible silenciamiento que, según él, el PSOE impondría a las denunciantes.

“Los eligió porque están hechos a su imagen y semejanza”, reprochó, antes de preguntar: “¿O es Salazar un desconocido para usted? Lo echó de Moncloa, pero lo contrata con fondos públicos del PSOE”.

Sánchez volvió a esquivar la pregunta y se limitó a afirmar que “el acoso laboral es un problema estructural, sistémico”. Incluso aportó una cifra: “una de cada tres”.

A partir de ahí, el líder socialista se remitía a acusaciones contra alcaldes del PP como pasó en Estepona y Sánchez aseguraba que hacen lo mismo que "en Ponferrada", en referencia al caso de la concejala, Nevenka Fernández, a principios de los años 2000.

El presidente del Gobierno cerró su réplica asegurando que “si hay una amenaza para las mujeres, es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal”.