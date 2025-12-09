Preguntado sobre cuánto le perjudica su implicación en el caso de la contratación irregular en la Diputación de Badajoz hermano de Pedro Sánchez y su aforamiento exprés, considerado fraude por el TSJ de Extremadura, Miguel Gallardo asegura que todo el caso "parte de una denuncia falsa". "Ha sido un tiempo durísimo desde el punto de vista personal y familiar", confiesa.

"Yo nunca busqué el aforamiento, sino estar en el Parlamento. Nadie lo entendió", añade, aunque reconoce que "las cosas no se hicieron bien, pero el objetivo era poder debatir con la señora Guardiola".

"Reconozco que fui muy ingenuo porque no hubiera podido cumplir uno de los dos compromisos: estar en el Parlamento para debatir y esperar a que el proceso pasara", continúa el candidato socialista.

Gallardo acusa a Guardiola de haber adoptado "el modelo Ayuso: utilizar las listas de espera para hacer negocio". "Tenemos elecciones en Extremadura porque al señor Feijóo no le salen las cuentas y quiere tener un golpe de efecto", afirma, insistiendo en que "siempre me he presentado a unas elecciones para ganarlas", insiste Miguel Ángel Gallardo.

"A lo largo de todo este tiempo lo único que ha hecho Guardiola es presionar el botón rojo", denuncia el líder socialista, acusando a su rival de "hacer trampas". Lamenta que la líder del PP no quiera someterse a un cara a cara en RTVE y que defienda un "modelo basado en recortes".