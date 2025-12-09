-
Sumar pedirá analizar en el Congreso la gestión privada de la sanidad pública madrileña
Más Madrid, integrado en el grupo parlamentario de Sumar, va a pedir que se cree en el Congreso una subcomisión de estudio para analizar la gestión privada de los hospitales públicos en la Comunidad de Madrid y su posible repercusión en otras comunidades autónomas.
Según han explicado fuentes de la formación madrileña, es necesario revisar la externalización de servicios, la transparencia en el uso de fondos públicos y el impacto de estos modelos en la calidad asistencial tras escuchar al consejero delegado del Grupo Ribera Salud pidiendo prácticas que maximizaran beneficios en detrimento de la actividad asistencial.
A su juicio, la subcomisión debería abordar casos concretos, como el de Torrejón, el de los centros gestionados por el grupo Quirón en la Comunidad de Madrid o situaciones similares en el resto del país, para examinar cómo se gestionan, ejecutan y controlan los recursos públicos.
El caso de Torrejón, alertan Más Madrid, "plantea dudas sobre el cumplimiento de los principios fundamentales del sistema sanitario público, como la universalidad, la equidad y el control del gasto público".
Gallardo, sobre su aforamiento exprés: "Busqué estar en el Parlamento y debatir con Guardiola. Nadie lo entendió, fui muy ingenuo"
Preguntado sobre cuánto le perjudica su implicación en el caso de la contratación irregular en la Diputación de Badajoz hermano de Pedro Sánchez y su aforamiento exprés, considerado fraude por el TSJ de Extremadura, Miguel Gallardo asegura que todo el caso "parte de una denuncia falsa". "Ha sido un tiempo durísimo desde el punto de vista personal y familiar", confiesa.
"Yo nunca busqué el aforamiento, sino estar en el Parlamento. Nadie lo entendió", añade, aunque reconoce que "las cosas no se hicieron bien, pero el objetivo era poder debatir con la señora Guardiola".
"Reconozco que fui muy ingenuo porque no hubiera podido cumplir uno de los dos compromisos: estar en el Parlamento para debatir y esperar a que el proceso pasara", continúa el candidato socialista.
Gallardo acusa a Guardiola de haber adoptado "el modelo Ayuso: utilizar las listas de espera para hacer negocio". "Tenemos elecciones en Extremadura porque al señor Feijóo no le salen las cuentas y quiere tener un golpe de efecto", afirma, insistiendo en que "siempre me he presentado a unas elecciones para ganarlas", insiste Miguel Ángel Gallardo.
"A lo largo de todo este tiempo lo único que ha hecho Guardiola es presionar el botón rojo", denuncia el líder socialista, acusando a su rival de "hacer trampas". Lamenta que la líder del PP no quiera someterse a un cara a cara en RTVE y que defienda un "modelo basado en recortes".
Gallardo, candidato socialista en Extremadura: "Habrá sorpresas, estoy convencido de que seremos el partido más votado"
Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Extremadura el próximo 21 de diciembre, empieza su entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero. "Estoy convencido de que hay voto oculto, pero sobre todo palpo mucha ilusión en la gente", asegura. "Estoy convencido de que habrá sorpresas".
"Las empresas de encuestas no han tenido los mejores resultados en los últimos años", justifica sobre los pronósticos que dicen que María Guardiola estaría al borde de conseguir la mayoría absoluta. Carlos Alsina, el presentador del programa, recuerda a Gallardo que el CIS es quien peor resultado le otorga.
"A lo largo de todos mis años como alcalde siempre me he puesto como objetivo ganar las elecciones, y ahora tengo las mismas ganas y fuerzas, y estoy convencido de que vamos a ser el partido más votado", promete el cabeza de lista del PSOE extremeño.
Justifica su pálpito en que habla "con muchos extremeños y extremeñas y muchas asociaciones" y en que la sanidad "se ha deteriorado" o el desempleo ha subido. "La región está infinitamente peor que hace dos años y medio", asegura.
"EL PSOE siempre ha perdido en las encuestas y ha ganado en las elecciones", añade, poniendo el caso de los últimos comicios en los que Guillermo Fernández Vara fue el candidato más votado a pesar de lo que decían las encuestas.
El PSOE madrileño denunciará ante Fiscalía al CEO de Ribera Salud por las "irregularidades" en el Hospital de Torrejón
El PSOE de Madrid interpondrá esta mañana una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas "irregularidades" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.
Según han confirmado desde el partido, también apuntan a "la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid".
El PSOE-M ya había adelantado la pasada semana que emprendería acciones legales tras conocerse los audios en los que Gallart llamaría a "desandar" el camino en el Hospital de Torrejón que se había emprendido para rebajar las listas de espera sanitarias.
Los socialistas sostienen que estas prácticas podrían constituir indicios de "delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios y delitos contra la salud pública, o denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación".
Sánchez vuelve a hundirse a 102 escaños mientras Feijóo conserva 145 y podría gobernar sin Vox pese a su crecimiento
El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría 145 escaños (33,4% del voto) si se celebraran hoy las elecciones generales. Los populares obtendrían 43 diputados más que el PSOE, que se hunde hasta sólo 102 (26,2%).
El último sondeo de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL indica que el PP obtendría en solitario tantos diputados como todos los partidos del actual bloque de investidura (contabilizando, incluso, a Junts, pese a que ya ha confirmado su ruptura con el Gobierno).
Con estas cifras, Feijóo se quedaría aún lejos de la mayoría absoluta, concretamente, a 31 escaños. Sin embargo, podría ser investido presidente bastándole con la abstención de Vox, que obtendría 59 escaños, y el apoyo del único diputado de UPN o del escaño de Coalición Canaria (CC).
Pilar Alegría asegura que el informe sobre Salazar "llegará hasta el final" y aplaude la "diligencia" al cesar a Antonio Hernández
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que "llegará hasta el final" el expediente interno abierto al exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar, por las denuncias en su contra de varias mujeres por presuntos delitos de acoso sexual, al tiempo que ha destacado la "diligencia de las últimas 24 horas" al cesar a su colaborador, Antonio Hernández.
"Ese informe sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. No le quepa ninguna duda. Está, de hecho, todavía en los plazos, todavía está trabajando esa comisión antiacoso que se puso también en marcha este último verano", ha dicho.
Por tanto, este informe, se dará a conocer a las partes en las próximas fechas, pero no ha podido ofrecer una fecha porque ha afirmado que no es su responsabilidad, además de que dicha comisión todavía está trabajando en este informe, ha esgrimido la también secretaria general del PSOE-Aragón.
"Lo que sí que les puedo garantizar, porque además también el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión el otro día con sus compañeros el Día de la Constitución trasladó que, desde luego, la posición del Partido Socialista va a ser de acompañar y apoyar y respaldar a las víctimas hasta el final".
Alegría ha relatado que el pasado mes de julio, el Partido Socialista conoció dos testimonios a través de un medio de comunicación y esa misma mañana "se apartó de sus responsabilidades orgánicas" a Paco Salazar y, además, esos testimonios y ese artículo periodístico también provocó el cese inmediato de esta persona dentro de sus responsabilidades en Moncloa.
Robles informa al Congreso de los fondos reservados y el nexo del CNI con el imán de cerebro de los atentados del 17A
La ministra de Defensa, Margarita Robles, informa este martes en el Congreso de los fondos reservados de su departamento y de los contactos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el imán Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017.
Robles comparece en la Comisión de secretos oficiales, denominada oficialmente de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, que también controla la actividad del CNI, organismo dependiente del Ministerio de Defensa.
Es la primera vez que la ministra de Defensa acude a esta comisión durante la actual legislatura, aunque sí concurrió una vez en su anterior etapa al frente del departamento.
La ministra expondrá a los diputados el uso de los gastos reservados asignados al Ministerio de Defensa, a petición propia y también del grupo popular, en una sesión a puerta cerrada.
Además, a solicitud de ERC, informará a los grupos parlamentarios de los contactos de agentes del CNI con Es Satty, imán de Ripoll (Girona), ya fallecido.
El Congreso mantiene una comisión de investigación parlamentaria impulsada por Junts sobre los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto de 2017, que causaron 16 muertos, y que fue convocada convocó por última vez el pasado mes de junio.
El Consejo de Ministros cesa hoy a la mano derecha de Salazar en Moncloa
El Consejo de Ministros cesará este martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Moncloa Paco Salazar.
Fuentes del Gobierno confirmaron el domingo la salida de Hernández, con la que Sánchez quiere dejar clara su contundencia ante este tipo de casos, como hizo con Salazar, explicaron.
Desde el PSOE confirmaron que Hernández dejará también la Ejecutiva del partido en Andalucía.
El cese llega después de que Sánchez negara que hubiera habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que le denunciaron si deciden llevar el caso a la Fiscalía.
El Congreso debate hoy extender el uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración
Los aliados del Gobierno con lengua propia en sus territorios, excepto Junts, defenderán este martes en el pleno del Congreso una proposición de ley para extender el uso de las lenguas cooficiales en toda la Administración y permitir, por ejemplo, que los documentos en catalán, euskera y gallego se admitan sin necesidad de traducción.
La iniciativa lleva la firma de ERC, PNV, EH Bildu y Compromís, BNG y los parlamentarios de Més per Mallorca y Comunes dentro del grupo de Sumar y se debatirá en la última sesión plenaria del año.
Entre otras medidas estos partidos plantean reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los trabajadores de la Administración de Justicia tengan que demostrar un conocimiento suficiente y adecuado de la lengua cooficial del territorio en el que vayan a ejercer.
Belarra lamenta el feminismo de "quita y pon" que el PSOE "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado "muy preocupada" por el mensaje que está trasladado a la sociedad el PSOE en su gestión del caso Francisco Salazar de que el feminismo es un "pin de quita y pon" que se coloca cuando "da votos" pero que se "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero" del partido denunciado por acoso sexual.
"Que cuando viene bien, cuando da puntos, cuando da votos, el Partido Socialista se apunta al feminismo, pero cuando es difícil, cuando toca aplicar el protocolo para apartar a un compañero", ha señalado, "es mejor meter el feminismo en un cajón".
Lo mismo hace cuando toca "defender a la ministra de una ofensiva judicial como la que sufrió la ley Solo Si Es Si", ha añadido Belarra, puesto que ahí el Partido Socialista "piensa que los amigos de 40 y 50 años del presidente se han sentido demasiado incómodos".
Por tanto, ha expresado que no puede compartir esta "forma de actuar" del PSOE ante el caso Francisco Salazar, porque el feminismo hay que aplicarlo "cuando es fácil hacerlo y cuando es difícil", y en este sentido, como han hecho siempre, van a impulsar, tanto en las instituciones como internamente, "políticas públicas feministas que protejan de verdad a las mujeres de todas las violencias sexuales que, por desgracia, están en todas partes".
