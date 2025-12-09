Las Cortes respaldan la propuesta del PSOE para que el Tribunal de Cuentas haga una fiscalización especial de la fundación de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en la presentación del documental de la fundación Disenso sobre el futuro de Europa, en el Parador de Santiago. Álvaro Ballesteros Europa Press

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) ha respaldado la propuesta del PSOE para que el Tribunal de Cuentas realice una fiscalización especial de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, PP, Sumar y el PNV, mientras que el único voto en contra fue de los de Santiago Abascal.

En concreto, se insta al órgano fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, a realizar un informe que evalúe las cuentas de ingresos y gastos de la Fundación Disenso, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según figura en el documento remitido a la Cámara.

Con este acuerdo, se pretende ahondar en las denuncias que elaboraron públicamente algunos exdirigentes de Vox en Baleares, que apuntaban a un presunto desvío de dinero público de los propios grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse".

Sin embargo, desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

De hecho, aseguran que el Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado 13 de octubre que desmontaba cualquier acusación de infracción o ilegalidades en la financiación de la organización.

"Disenso ha sido fiscalizada en tres ocasiones y no hay indicios de irregularidad. Lo único que hay es un bulo perfectamente alineado con la historia de mentiras, abuso y corrupción de un partido que presenta como candidatos a personas con el honor prófugo y que utiliza a tantos votantes y afiliados de buena fe como escudo", apunta el diputado de Vox, Juanjo Aizcorbe.

En la misma línea, ha tildado de "barbaridades" las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV y ha achacado la propuesta socialista a su "obsesión de acosar a quien no controla" .

A las denuncias de los diputados de Vox en Baleares se ha referido en su intervención el diputado socialista Ferran Verdejo, quien ha defendido que existe un "historial de sospechas sólidas" contra la contabilidad de esta entidad.

También ha recalcado que el verdadero "interés de Abascal es el dinero". "Han creado una fundación para que el líder del partido tenga una paguita vitalicia".

Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como "un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba" y ha apoyado esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para "despejar dudas" sobre si Vox está "desnaturalizando" la ley al desviar desde sus grupos autonómicos "ingentes cantidades de dinero" a una entidad que "reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido", pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.

El diputado de Vox ha recordado, sin embargo, que el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas impuso a la formación.

En concreto, se ha referido a la multa de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.

También ha justificado su voto en contra de la fiscalización al añadir que Vox lo apoyaría "siempre y cuando se hicera lo mismo con todas las fundaciones políticas desde su nacimiento".

Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones "carece de sentido" porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas.

No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. "Quien nada oculta nada tema y no tenemos ningún problema con la transparencia", ha argumentado.

Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede "fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos" y ha tachado de "hipócrita" que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene "una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara", en referencia a los pagos de Ferraz a la trama Cerdán.