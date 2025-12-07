El caso del acoso sexual en Moncloa se cobra otro alto cargo de Sánchez: cesan a la mano derecha de Paco Salazar

El hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernández.

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Antonio Hernández era una de las personas de máxima confianza de Paco Salazar, exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual a varias colaboradoras. Hernández fue señalado como quien encubrió los presuntos casos de acoso y era responsable de Datos, Análisis y Prospectiva en la Ejecutiva federal del PSOE. La destitución busca frenar el avance del escándalo, que ha generado malestar en federaciones y sectores feministas del PSOE.

El Consejo de Ministros destituirá el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha informado esta noche TVE.

Antonio Hernández era uno de los hombres de máxima confianza de Paco Salazar, el exasesor de Moncloa que ha sido acusado de acoso sexual a varias colaboradoras, tanto en el PSOE como en Presidencia del Gobierno.

Hernández había sido señalado como la persona que encubrió los presuntos casos de acoso de Paco Salazar y, además, era hasta ahora el responsable de Datos, Análisis y Prospectiva en la Ejecutiva federal del PSOE.

Con esta destitución, el Gobierno intenta evitar que escale un escándalo, que ha provocado un profundo malestar en distintas federaciones y en los sectores feministas del PSOE.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.