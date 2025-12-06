-
Gamarra señala que "es más importante que nunca" recuperar la concordia que permitió crear la Constitución
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este sábado que es "más importante que nunca" recuperar la concordia que alumbró la Constitución, puesto que hay una gran "crisis política" y polarización.
En una entrevista en RNE, Gamarra ha recalcado que esta crisis tiene "mucho que ver" con que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "abandonado" esa concordia y haya sembrado "una España de muros y de divisiones" en lugar de un país "para todos los españoles".
López Miras apela en el Día de la Constitución a "defender y proteger" la democracia y la libertad
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resaltó este sábado, Día de la Constitución española, que "la democracia y la libertad que hoy disfrutamos no son algo que exista porque sí, sino que debemos defenderlas y protegerlas en todo momento".
Con motivo de la conmemoración de los 47 años desde la aprobación en referéndum de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, López Miras puso en valor que "el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia ha estado ligado al progreso de la España constitucional".
Así, recordó que "la Constitución ha sido la palanca que ha permitido a España vivir el mayor periodo de transformación social y económica", y que "desde el entendimiento, el diálogo y el respeto a las diferencias, nuestra nación ha avanzado y se ha modernizado, también en las comunidades autónomas, como un ejemplo y un referente para muchos países".
Comienza el izado de bandera para celebrar el Día de la Constitución
Varias autoridades, entre ellas la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, presiden el acto de izado de la bandera española en la Carrera de San Jerónimo durante el Día de la Constitución.
Vox rechaza "fingir normalidad institucional" en los actos oficiales y defiende su ausencia de las celebraciones del día de la Constitución
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha justificado este sábado que su formación no participe en ninguno de los actos oficiales de conmemoración de la Constitución "para no fingir normalidad institucional" con un Gobierno que, según ha denunciado, "ha pisoteado los símbolos, el orden jurisdiccional y los derechos y libertades de todos los españoles"; por lo que no entiende que el PP sí asista.
En una entrevista en RNE, Millán ha recordado que "nunca" han participado en dichos actos oficiales y que su postura no es incoherente con una formación que se declara defensora de la Constitución.
"Lo que resultaría incoherente sería participar en unos actos con un Gobierno que lo único que está haciendo desde que llegó ha sido pisotear los símbolos, pisotear el orden jurisdiccional en España, pisotear los derechos y libertades de todos los españoles y utilizar las instituciones que son de todos los españoles para su propio beneficio, o utilizarlas como escudo, como ha hecho Pedro Sánchez con la Corona", ha esgrimido.
Sánchez insta a cumplir la Constitución: "Es el mejor camino para avanzar hacia un camino de igualdad y justicia social"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución "es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente".
"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!", ha señalado este sábado Sánchez en una publicación en X.
El líder del Ejecutivo asistirá este sábado al acto institucional por el Día de la Constitución que se celebrará en el Congreso de los Diputados.
El Parlamento celebra este sábado la Constitución de 1978 en un ambiente de crispación política y sin la mitad de los grupos
Las Cortes Generales celebrarán este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el 'plante' de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.
La tensión y la crispación han marcado el curso político y jurídico, con socialistas y 'populares' principalmente enfrentados por diversos asuntos, entre ellos, los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Feijóo destaca que defender la Constitución "es también conocerla" y apuesta por enseñarla en colegios "sin ideologías"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que defender la Constitución "es también conocerla" y ha apostado por enseñarla en los colegios "sin ideologías".
"Feliz Día de la Constitución. Defenderla es también conocerla. Propondremos una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías", ha señalado este sábado Feijóo en una publicación en X, con motivo de la celebración del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978.
El líder popular ha compartido también un vídeo en el que recuerda varios artículos de la Carta Magna, como los que recogen que 'los españoles son iguales ante la ley'; 'España se constituye en un Estado social y democrático de derechos'; 'todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral'; y que 'todos tienen el derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza'.
