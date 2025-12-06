El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resaltó este sábado, Día de la Constitución española, que "la democracia y la libertad que hoy disfrutamos no son algo que exista porque sí, sino que debemos defenderlas y protegerlas en todo momento".

Con motivo de la conmemoración de los 47 años desde la aprobación en referéndum de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, López Miras puso en valor que "el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia ha estado ligado al progreso de la España constitucional".

Así, recordó que "la Constitución ha sido la palanca que ha permitido a España vivir el mayor periodo de transformación social y económica", y que "desde el entendimiento, el diálogo y el respeto a las diferencias, nuestra nación ha avanzado y se ha modernizado, también en las comunidades autónomas, como un ejemplo y un referente para muchos países".