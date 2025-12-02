Abascal en el pueblo de Gallardo: "Este es el Km 0 de la corrupción. Sánchez conocía hasta cómo roncaba Ábalos"

Abascal reprocha a la presidenta extremeña, María Guardiola, haber vetado acuerdos con Vox y denuncia el olvido que, según él, sufren los extremeños por parte del bipartidismo.

El líder de Vox arremete tanto contra el PSOE como contra el PP, acusándolos de pactar con separatistas y abandonar a Extremadura en materia de infraestructuras y servicios públicos.

Abascal critica a Miguel Ángel Gallardo, exalcalde local y candidato autonómico del PSOE, por su imputación en el caso David Sánchez y menciona irregularidades durante las primarias socialistas.

Santiago Abascal acusa a Villanueva de la Serena de ser el "kilómetro cero de la corrupción" relacionada con Pedro Sánchez y el PSOE.

Santiago Abascal ha llevado este martes a Villanueva de la Serena (Badajoz), feudo político de Miguel Ángel Gallardo, su mensaje de enfrentamiento frontal contra lo que denomina "la mafia de Sánchez"

El candidato del PSOE paralas próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre ha sido aquí alcalde durante seis legislaturas consecutivas.

En el Palacio de Congresos de la localidad, Abascal, ha destacado que Villanueva es el "kilómetro cero de la corrupción de Sánchez".

Lo ha dicho porque es el pueblo de Gallardo, imputado por el caso David Sánchez, y porque "de aquí partió el Peugeot de las primarias del PSOE pagado con el dinero de la prostitución".

A escasos 6 kilómetros del auditorio en el que Abascal pronuncia su discurso está Don Benito, la localidad vecina que Gallardo quiso anexionar a Villanueva, y donde Pedro Sánchez arrancó su campaña de primarias a la Secretaría general del PSOE hace ocho años y medio.

"Nosotros venimos aquí en furgoneta y hablamos de todo, pero ellos no. El yerno de las saunas iba al lado de dos que tenían esas aficiones, pero resulta que hablaban de poesía y que no conocía personalmente a Ábalos", ha dicho Abascal.

Sin embargo, se ha burlado de esa excusa del líder socialista: "Sánchez conocía hasta cómo roncaba Ábalos".

Es la quinta jornada que el presidente de Vox dedica a Extremadura durante esta precampaña en la que ya ha visitado más de una decena de municipios.

Ante sus seguidores en Villanueva ha arremetido contra lo que considera contradicciones en Sánchez: "Ahora el presidente hace el 'si te he visto no me acuerdo', porque los otros dos [Ábalos y Koldo] están tirando de la manta con todo".

Críticas al PP

El líder de Vox ha cargado también contra el PP, al que recrimina haberse abstenido y votado en contra de las dos mociones de censura que su partido promovió en la anterior legislatura.

"Unos montan mociones para acabar con la corrupción cuando están corrompidos hasta las cejas [el PSOE en 2018] y otros se manifiestan por la corrupción mientras desmantelan sus propios feudos [el PP tras el escándalo de la diputación de Almería]", ha dicho ante un auditorio entregado.

A su juicio, la situación política ha desembocado en unas elecciones "convocadas por el capricho de una señora altiva", en referencia a la presidenta extremeña, María Guardiola, a quien acusa de haber vetado acuerdos con Vox como los alcanzados por el PP en otras autonomías.

Abascal ha equiparado a PSOE y PP, pero este mismo martes Vox y el PSOE han votado juntos en contra de la propuesta de techo de gasto de la popular Marta Prohens para Baleares, lo que impedirá aprobar nuevos Presupuestos y llevará a prorrogar las cuentas actuales para 2026.

Abascal ha insistido en que Vox "no está dispuesto a tragar" con las políticas pactadas por PP y PSOE en Bruselas, como el Pacto Verde europeo, y denuncia que Extremadura continúa sometida al abandono del "bipartidismo"

Para Vox, los problemas ferroviarios, la falta de inversión y el deterioro de los servicios públicos son síntomas del "olvido" que han impuesto los grandes partidos en la comunidad.

"Mientras PP y PSOE pactaban con los separatistas, Extremadura recibía el abandono. Hemos visto que el tal Puente [Óscar Puente, el ministro de Transportes] va a poner el AVE a Cataluña a 350 km/h. Aquí sólo queremos que el tren llegue", ha señalado.