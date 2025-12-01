El PSOE mantiene bloqueado el expediente a Salazar por acoso desde hace cuatro meses y obvia el acercamiento de Alegría

El partido no descarta sanciones o acciones judiciales pese a la salida de Salazar, mientras persisten las polémicas por su relación con miembros destacados del PSOE como Pilar Alegría.

Las denunciantes han informado que sus quejas han desaparecido del canal interno del partido, aunque Ferraz lo atribuye a un fallo informático y asegura que el Comité Antiacoso sigue teniendo acceso.

Salazar renunció a su militancia y cargos en el partido tras la publicación de las denuncias, aunque el proceso disciplinario interno sigue abierto.

El PSOE mantiene bloqueado desde hace cuatro meses el expediente por acoso sexual contra Paco Salazar, exmiembro de la Ejecutiva y persona de confianza de Sánchez.

Entre los meses de julio y agosto, el canal de denuncias del PSOE recibió dos denuncias anónimas contra Paco Salazar por acoso sexual, uno de los fontaneros de confianza de Sánchez en La Moncloa y miembro de la Ejecutiva del PSOE.

Sin embargo, cuatro meses después, todavía no hay una resolución en firme y Salazar ha semana pasada renunció a su condición de militante.

La polémica se originó a principio de julio, cuando Salazar iba a ser nombrado por el Comité Federal como adjunto a la secretaría de organización del PSOE.

Esa misma mañana, varias denuncias publicadas por ElDiario.es motivaron que renunciara a su nombramiento y dimitiese como miembro de la Ejecutiva.

Ahora, Salazar ha renunciado al carnet de militante del PSOE. Así lo han confirmado fuentes de la dirección de Ferraz.

"El proceso no ha acabado, no se ha cerrado y por mucho que haya perdido su condición de afiliado este proceso continúa", ha asegurado la portavoz de la Ejecutiva Montse Mínguez tras una ejecutiva conjunta de PSOE y UGT en Ferraz en la semana que se cumple el centenario de la muerte del fundador de las dos organizaciones, Pablo Iglesias.

Hasta ahora, Ferraz había rechazado pronunciarse sobre las denuncias a Salazar. Asegurando que no tenían conocimiento de ellas.

Este mismo lunes, Eldiario.es publica que las dos víctimas han visto cómo las denuncias internas que había registrado han desaparecido del canal interno con un mensaje que pone "no se ha presentado ninguna comunicación", como se puede comprobar en varios pantallazos publicados por el digital.

Fuentes de la dirección aseguran que se trata de un problema informático y rechazan que las denuncias se hayan borrado, ni eliminadas.

En Ferraz aseguran que sólo desaparecen para las denunciantes pero que el Comité Antiacoso puede acceder a los testimonios que achacan a Salazar "comportamientos misóginos" y que "sobrepasaba las líneas".

En el partido defienden que el proceso es legal. "El proceso es garantista", ha asegurado Minguez que ha reiterado que "el proceso continúa" y que la comisión "tendrá que redactar su informe" que se remitirá a la secretaría de organización.

Fuentes del partido incluso no descartan que, pese a la pérdida de la condición de militante, Salazar pueda ser sancionado o se recurra a la vía judicial si así lo considera el informe.

La portavoz ha pedido "tranquilidad" a las compañeras de partido que "quieran usar" el protocolo de acoso.

Todo este revuelo se produce a la par que hay un acercamiento evidente entre Salazar y el partido. Hace unas semanas, la portavoz del Gobierno, líder del PSOE de Aragón y miembro de la Ejecutiva, Pilar Alegría, almorzó con Salazar como quedó acreditada en unas instantáneas que publicó Articulo14.

En la dirección del partido se desentiende de este encuentro y afirman que fue a título personal. Una versión que coincide con la de la ministra que lo ha justificado por la amistad que les une, pese a las denuncias por acoso.

En Ferraz desmienten que otros miembros de la Ejecutiva, como la secretaria de organización, hayan cenado con el exfontanero del partido pero en el Congreso, el PP ha acusado al Gobierno de haber contratado a una consultora que presidiría Salazar y aseguran que está asesorando de manera externa.

Algo que el Ejecutivo no ha desmentido.