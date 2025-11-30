Feijóo llama a salir a la calle hoy en Madrid para decir "basta" a "un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas"

Feijóo llama a la ciudadanía, sin importar filiación política, a sumarse a la manifestación para exigir elecciones y rechazar la corrupción, mientras Vox decide no participar en el acto.

La protesta se produce tras la entrada en prisión del exministro Ábalos y su asesor Koldo García, hechos que el PP considera un punto de inflexión en la crisis del Gobierno de Sánchez.

El acto se celebrará junto al Templo de Debod bajo el lema "Efectivamente: ¿Mafia o democracia?", con la participación de destacados dirigentes populares, incluidos Aznar y Rajoy, excepto algunos presidentes autonómicos ausentes por motivos de salud.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, convoca una manifestación en Madrid para protestar contra lo que denomina "un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a salir a la calle este domingo en Madrid para decir "basta" a "un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas".

La manifestación "sin siglas" que ha convocado el PP se iniciará a las 12 del mediodía junto al Templo de Debod en Madrid, bajo el lema "Efectivamente: ¿Mafia o democracia?".

Tomarán la palabra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, mientras que el propio Feijóo será el encargado de cerrar el acto.

Además de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, hasta el momento han confirmado su asistencia todos los presidentes autonómicos del PP, salvo Juanma Moreno (debido a una gripe), Marga Prohens (Baleares) y Gonzalo Capellán (La Rioja).

También acudirá Juanfran Pérez Llorca, en su primer acto de estas características tras ser investido el jueves presidente de la Generalitat Valenciana.

#EnDirecto | Feijóo dice que ya "basta de un Gobierno de la corrupción": "Basta de un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas" pic.twitter.com/qPAqmo2BL7 — Europa Press (@europapress) November 29, 2025

Durante un foro de grandes ciudades celebrado este sábado en Burgos, Feijóo señaló que la manifestación de Madrid tiene que servir para decir "basta" a "un presidente que tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel".

"Un gobierno que ataca a la Justicia y a los medios que investigan la verdad de sus escándalos", recalcó el líder del PP.

Feijóo advirtió al presidente Pedro Sánchez que "en las películas de mafiosos cae la banda entera, cuando empiezan a delatarse entre ellos, y eso es lo que está ocurriendo".

Los populares consideran que el ingreso del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García marca un punto sin retorno en el proceso de descomposición que vive el Gobierno.

Entre otras cosas porque, horas antes de entrar en la cárcel, ambos han lanzado numerosos mensajes a la dirección socialista.

En varias entrevistas, Ábalos apuntó a la implicación de Begoña Gómez en el rescate millonario a Air Europa y aseguró que el presidente Pedro Sánchez le filtró que la Fiscalía estaba investigando a Koldo, cuando las diligencias aún estaban bajo secreto.

Ábalos también confirmó la información publicada por EL ESPAÑOL, según la cual Pedro Sánchez negoció personalmente con Arnaldo Otegi en un caserío de Vizcaya el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Rajoy.

Durante el acto celebrado en Burgos, Feijóo instó este sábado al PNV y a Junts a apoyar una moción de censura contra Sánchez para convocar elecciones.

"Queridos amigos catalanes y vascos", señaló, "si están con la decencia, dejen que se convoquen elecciones en España".

Y llamó a participar en la manifestación de este domingo a "todos los españoles asqueados por la podredumbre del Gobierno", independientemente del partido al que hayan votado.

"Hoy los españoles asisten con rabia, tristeza y estupor a lo que está sucediendo con el Gobierno", indicó, por lo que ha llegado el momento de decir "basta" para exigir la convocatoria de elecciones.

El partido de Abascal ha decidido marcar distancias. Su líder nacional, José Antonio Fúster, confirmó este sábado que Vox no se sumará a la convocatoria.

Esta es la séptima gran manifestación nacional que convoca Feijóo desde su llegada a la presidencia del PP.

El PP organizó el 24 de septiembre de 2023 la primera protesta contra la intención de Sánchez de impulsar la Ley de Amnistía en la Plaza Felipe II de Madrid: congregó a 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

Las anteriores citas

Los populares presumieron de haber movilizado a cerca de un millón de personas en toda España, en las concentraciones que celebró en las 50 capitales de provincia el 12 de noviembre, también contra la Ley de Amnistía.

La Delegación del Gobierno de Madrid redujo a 80.000 personas la asistencia a la manifestación central, que desde la Puerta del Sol, desbordó todo el centro de la ciudad.

Una semana después, el 18 de noviembre, el PP se sumó a la convocatoria de varias entidades ciudadanas en la plaza de Cibeles de Madrid, que resultó aún más multitudinaria: reunió a cerca de 170.000 personas, según la propia Delegación del Gobierno.

Los populares convocaron un nuevo acto el 28 de enero de 2024, ante el Templo de Debod de Madrid (el mismo escenario elegido para este domingo). Aquella vez reunieron a 45.000 personas según Delegación del Gobierno, y 70.000 según el PP.

En plena precampaña de las elecciones europeas del 9-N, el PP celebró el 26 de mayo de 2024 otro acto en la Puerta de Alcalá. Reunió a 80.000 personas según los populares, pero Delegación del Gobierno redujo esta cifra a 20.000.

Mayor participación tuvo la manifestación celebrada el pasado 8 de junio en la Plaza de España para protestar contra el Gobierno bajo el lema "Mafia o democracia": 100.000 según los populares, y 50.000 según Delegación del Gobierno.