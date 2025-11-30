Ábalos desde prisión: "Es menos traumático de lo que esperaba, pero hace mucho frío. Sigo fuerte, no me van a doblegar"

El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García comparten ahora celda en el módulo 13 de Soto del Real (Madrid). Arte EE

Las claves nuevo Generado con IA El exministro José Luis Ábalos asegura desde prisión que su entrada ha sido "menos traumática de lo esperado", aunque se queja del frío en la celda que comparte con Koldo García. Ábalos proclama su inocencia a través de mensajes en la red X, donde afirma que seguirá firme y que no será doblegado ni silenciado por su ingreso en prisión. El exministro agradece el trato recibido por funcionarios y otros internos, pero critica la falta de apoyo de sus antiguos compañeros del Gobierno y denuncia que no se respeta su presunción de inocencia. Desde su celda en Soto del Real, Ábalos denuncia una conspiración en su contra y asegura que defenderá su inocencia pese a las dificultades personales y familiares que enfrenta.

El exministro José Luis Ábalos afirma que su entrada en prisión ha sido "menos traumática de lo que esperaba", pero se queja desde la celda que comparte con Koldo García: "Eso sí, aquí hace mucho frío".

Ábalos ha lanzado estos mensajes hoy domingo a través de su cuenta de la red X, que ahora maneja una persona de su máxima confianza.

En las publicaciones que ha difundido, continúa proclamando su inocencia y asegura: "Sigo fuerte y firme, metiéndome en prisión no me van a doblegar ni callar..."

El mensaje publicado e4ste domingo por Ábalos en la red social X. X

Un nuevo aviso a navegantes, como los que lanzó horas antes de entrar en la cárcel, al señalar a Begoña Gómez (por el rescate a Air Europa) y al presidente Pedro Sánchez: asegura que le avisó de que la Fiscalía investigaba a Koldo, cuando las diligencias aún estaban bajo secreto.

A través de la persona que maneja ahora su cuenta de X, Ábalos ha agradecido "el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos".

En cambio, no se siente tan agradecido con sus antiguos compañeros del Consejo de Ministros: se queja de que el Gobierno y la oposición no respetan su "presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas".

"Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga 'extremo'", se queja desde su celda.

El segundo mensaje difundido este domingo por Ábalos desde la cárcel de Soto del real (Madrid). X

Todo ello, "teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso". Un deber que ya no puede cumplir.

Desde su celda del módulo 13 de Soto del Real (Madrid), reservado para los presos no problemáticos, el exsecretario de Organización del PSOE dispara en todas direcciones.

Porque considera que todos se han conjurado contra él: "Líderes autoritarios, medios comprados, Estado de derecho degradado… todos resueltos a aniquilar los derechos humanos y quieren hacernos creer que son los únicos que buscan la justicia y la verdad".

"Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda", en los mensajes que ha difundido este sábado.

Tras su primera noche en prisión, decretada por el juez del Supremo Leopoldo Puente, Ábalos y Koldo compartieron celda el jueves en el módulo de ingresos de Soto del Real. Luego fueron trasladados al módulo 13, donde se les permite seguir juntos.