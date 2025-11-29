El PP presenta el boicot de Abascal a la movilización sin siglas del domingo como prueba de que "trabaja para Sánchez"

Barones y dirigentes del PP, como Díaz Ayuso, Mañueco y Almeida, han confirmado su asistencia, mientras que cerca del lugar se celebrará otra manifestación apoyada por grupos vinculados a Vox y Hazte Oír.

Vox justifica su ausencia alegando que el PP mantiene acuerdos con el PSOE en diferentes instituciones y teme que una imagen conjunta perjudique su campaña en Extremadura.

La concentración, convocada por Alberto Núñez Feijóo en Madrid y sin siglas partidistas, busca unir al centroderecha contra la "corrupción" del Gobierno y medir la capacidad de movilización del PP.

El PP presenta el rechazo de Vox a la manifestación del domingo como una prueba de que Santiago Abascal "trabaja para Sánchez", en un contexto de avance de causas judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez.

La concentración "abierta y sin siglas" de este domingo será un termómetro para medir la fuerza del PP en la calle, en pleno avance de las causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

La intención de Alberto Núñez Feijóo, que convocó la manifestación tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, era dar una imagen de fuerza de la oposición frente a la "corrupción" del Gobierno.

Por eso apeló también a otros partidos.

Pero Vox no se unirá. Se desmarcó desde el primer momento.

Para el PP, el plantón de Santiago Abascal confirma que "trabaja para Sánchez", resumen fuentes del partido.

En público, sin embargo, la dirección popular evita estos días el choque directo y centra el mensaje en el llamamiento a los votantes de Vox.

En esa línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió este viernes "unir la voz" de todo el espectro del centroderecha.

Porque, si acuden "todos juntos", "será un éxito de la democracia frente a la mafia". Ese es precisamente el lema de la manifestación.

Convoco a todos los españoles a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen.



Este domingo, 12 horas, Templo de Debod. Madrid. pic.twitter.com/OGz1ibawmr — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2025

La de este domingo será la séptima protesta convocada por el PP desde que Feijóo asumió la presidencia del partido.

A varias asistieron cargos de Vox, pero esta vez no lo harán.

¿La razón? Los de Abascal consideran "una tomadura de pelo" protestar contra el PSOE el domingo "y pactar con los socialistas de lunes a viernes".

Citan, entre otros, el acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, aprobado la semana pasada por PP y PSOE para incrementar el número de diputados en esa comunidad.

Tampoco olvidan los pactos Bruselas, en concreto los compromisos de la Agenda 2030 o el acuerdo de Migración y Asilo.

Además, a Vox no le conviene trasladar una imagen conjunta con Feijóo, sobre todo tres días después de haber apoyado la investidura de Juanfran Pérez Llorca en la Comunidad Valenciana.

Abascal prefiere evitar cualquier foto que pueda perjudicar su campaña en Extremadura. Ahí todas las encuestas prevén que se dispare en voto.

¡Basta ya de estafar a la gente!



El PP lo que debe hacer es ROMPER TODOS LOS PACTOS con el PSOE, en Bruselas, en Ceuta y en cualquier institución.



Que dejen de eludir sus responsabilidades fingiendo una normalidad institucional que no existe, que dejen de convocar… pic.twitter.com/GJN6cWZQys — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2025

El distanciamiento entre ambas formaciones, en cualquier caso, no es nuevo.

Feijóo afirmó en octubre que a Vox "se le está yendo la pinza con el PSOE" y que ambos partidos comparten una "estrategia no coordinada, pero coincidente" para "apartar al PP".

Lo dijo al afear a Abascal su ausencia en los actos del 12 de Octubre, una postura que equiparó a la de EH Bildu.

Quién va

Desde Unión del Pueblo Navarro, partido que suele respaldar este tipo de concentraciones, apuntan a este periódico que "seguro" que acudirán, aunque todavía no pueden concretar qué delegación asistirá porque la convocatoria "ha sido muy rápida".

Mientras tanto, los barones y dirigentes del PP ajustan su agenda para participar.

A última hora del viernes, habían confirmado su asistencia, entre otros, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Alejandro Fernández por el PP catalán; Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida por el PP de Madrid; y Javier de Andrés, líder del PP vasco.

También acudirá Jorge Azcón, presidente de Aragón.

Y a apenas 500 metros del Templo de Debod, el escenario elegido por el PP para su convocatoria, está prevista otra manifestación.

Será a las 13.00 en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, y su origen no está claro: el cartel no lo firma ninguna organización concreta. Aun así, ya ha sido secundada por Revuelta, la marca juvenil vinculada a Vox, y por el lobby ultracatólico Hazte Oír.

El llamamiento circula desde el jueves por redes sociales. La convocatoria no había sido comunicada este viernes a la Delegación del Gobierno.