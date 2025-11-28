Hasta el CIS de Tezanos pronostica un batacazo de Sánchez en Extremadura: el PSOE cae 8 puntos y 9 escaños

Pedro Sánchez el pasado 19 de noviembre junto a Miguel Ángel Gallardo en Mérida.

Las claves nuevo Generado con IA El CIS pronostica una fuerte caída del PSOE en Extremadura, pasando de 28 a una horquilla de 19-22 escaños. El PP de María Guardiola ganaría las elecciones con 25-29 escaños, aunque necesitaría el apoyo o abstención de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Vox duplicaría sus resultados, pasando de 5 a 10-12 diputados y un 17,3% del voto. Unidas por Extremadura (Podemos-IU) mejoraría sus resultados, obteniendo entre 6 y 7 diputados con un 9,6% del voto.

El CIS de José Félix Tezanos sitúa al PSOE extremeño en una caída de hasta nueve escaños respecto a 2023. Entonces fue la lista más votada.

El 21-D, según este sondeo, pasaría de los 28 actuales a una horquilla de 19-22 diputados.

El PP de María Guardiola ganaría con una horquilla de 25-29 escaños. Son cifras muy similares a las de 2023, cuando obtuvo 28.

Pero no llegaría a los 33 necesarios para la mayoría absoluta y volvería a depender del apoyo o la abstención de Vox.

Los de Santiago Abascal, por su parte, duplicarían su resultado. Pasarían de los cinco diputados y el 8,12% logrados hace dos años a obtener 10-12 actas y un 17,3% de voto.

La suma con el PP podría volver a situar a la derecha por encima de los 33 escaños necesarios para gobernar.

Unidas por Extremadura, la coalición de Podemos e IU, también mejoraría. Subiría de los cuatro diputados actuales a una horquilla de seis o siete, con una estimación del 9,6% del voto.

El barómetro del CIS, publicado una semana antes de que arranque la campaña, refleja un escenario muy distinto al de 2023, cuando la izquierda quedó a un solo escaño de retener el poder

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, afronta la contienda electoral marcado por la fecha de su juicio. La Audiencia de Badajoz le sentará en el banquillo en febrero de 2026 por un caso de presunta corrupción en la Diputación.

La acusación popular reclama para Gallardo y David Sánchez, el hermano músico del presidente del Gobierno, tres años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación.