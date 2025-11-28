Ábalos y Koldo, juntos en la misma celda del bloque 13, en el que estuvieron Cerdán y Aldama, con presos pacíficos

Ábalos ha recibido la primera visita de su hijo, Víctor Manuel Ábalos, quien pudo conversar con él a través del cristal de la sala de comunicaciones poco después de la hora de comer.

El módulo 13, junto al 4, es considerado uno de los más tranquilos del centro penitenciario, reservado para internos que aceptan las normas y muestran buen comportamiento.

José Luis Ábalos y Koldo García han ingresado juntos en la misma celda del módulo 13 de la cárcel de Soto del Real, uno de los bloques preventivos para reclusos pacíficos sin sentencia firme.

Se trata de uno de los bloques "preventivos" que ofrece el centro penitenciario. Destinado a los reclusos más pacíficos que todavía carecen de sentencia firme.

Según fuentes conocedoras del estado de los reclusos, el exministro y su asesor se han instalado juntos en este módulo en el que ya estuvieron el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán y el empresario Víctor Aldama.

Estas mismas fuentes informan de que la decisión de compartir celda se debería a un acuerdo entre ambos.

Junto al 4, el módulo 13 es "de los más light" con gente "medianamente correcta" y que "acepta las normas", expresan.

Ya en esta tarde del viernes, el hijo del exministro, Víctor Manuel Ábalos, ha visitado a su padre en el centro penitenciario poco después de la hora de comer.

Ha sido la primera visita que ha recibido el exministro desde que ingresó en la cárcel este jueves.

El hijo de Ábalos solicitó ver a su padre cuando todavía se encontraba en el área de ingresos. La hora que quedaba libre para esta comunicación era las cuatro de la tarde.

Víctor Manuel ha pasado desapercibido y ha podido tener una conversación con el interno a través del cristal que separa las comunicaciones.

