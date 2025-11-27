Pedro J. en 'AR': "He soñado que el helicóptero que se llevó a Nixon llegaba a la Moncloa a por Sánchez pero no podía despegar por exceso de pasaje"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, afirma que los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez le impiden dimitir por el riesgo de revelaciones comprometedoras de su entorno. En una intervención en 'El programa de AR', Pedro J. utiliza una metáfora sobre el helicóptero de Nixon para ilustrar cómo la acumulación de imputados en el entorno de Sánchez bloquea una salida política. Se discute la credibilidad de Pedro Sánchez tras las versiones contradictorias sobre la reunión secreta con Otegi en 2018, con Ábalos y Koldo corroborando el encuentro que el presidente niega. Pedro J. plantea la necesidad de una catarsis política en España, sugiriendo elecciones anticipadas o una asunción de responsabilidades para superar la actual crisis de gobernabilidad.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha subrayado este jueves que todos los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que afectan a miembros de su partido, a antiguos integrantes de su Gobierno y a su círculo familiar le impiden dimitir porque le podrían "poner en riesgo personal por sus revelaciones".

"Esta noche he soñado que el helicóptero que se llevó a Nixon de la Casa Blanca llegaba a Moncloa para llevarse a Pedro Sánchez", ha confesado durante su intervención en El programa de AR de Telecinco. "Se subía el presidente, su esposa, su hermano, sus lugartenientes Ábalos y Cerdán, la fontanera, Antonio Hernando... y llegaba un momento en que el helicóptero no podía despegar por exceso de peso".

"España se quedaba bloqueada porque no había salida, porque no había manera de que el hombre que representa el bloqueo de la situación política no puede salir del poder porque no puede dejar atrás a todos los imputados que dependen de él y que le pueden poner en riesgo personal por sus revelaciones", ha añadido. "Y esto coincide con la situación de impotencia parlamentaria a la que está sometido".

Pedro J. ha afirmado que se necesita "algún tipo de catarsis para que España como democracia viable vuelva a ponerse en marcha: sería convocando elecciones anticipadas cuanto antes o que Sánchez asumiera sus responsabilidades, se llegara a algún tipo de desenlace y que hubiera alguien del PSOE o de otro partido que proclamase, como Ford dijo cuando se fue Nixon, que nuestra larga pesadilla nacional ha terminado".

También ha abordado las distintas versiones que han dado los protagonistas de la reunión, revelada por este periódico, que mantuvieron Pedro Sánchez y Santos Cerdán, conducidos por Koldo García, con Arnaldo Otegi en un caserío de País Vasco en mayo de 2018 para negociar la moción de censura. Tanto el presidente del Gobierno como el líder de Bildu han negado que el encuentro tuviese lugar alguna vez, pero el exministro José Luis Ábalos y su exasesor han dicho que la información es cierta.

"Las cartas están sobre el tablero: o mienten Sánchez y Otegi o mienten Ábalos y Koldo", ha analizado Pedro J. "Es tremendo que la credibilidad del presidente esté a la misma altura que la de Koldo o Ábalos, que están a punto de ingresar en prisión".

El director de EL ESPAÑOL ha afirmado que "Sánchez ha mentido en público al menos tantas veces en lo grande y en lo pequeño" como el exministro de Transportes y su asesor. "Hay que preguntarse a quién beneficia esta mentira. ¿Qué podrían perseguir Ábalos y Koldo diciendo algo que no es verdad?". "No es que hayan dicho: 'Como vamos a entrar en prisión, vamos a contar esta historia'. Si quisieran hacer daño a Sánchez se me ocurren 27 maneras mucho más contundentes y cómodas de hacerlo", ha insistido.

Pedro J. Ramírez ha explicado que Jorge Calabrés, el periodista que firma la exclusiva sobre la reunión Sánchez-Otegi, llevaba casi un año tratando de confirmar la información. "El sábado por la tarde formulamos por escrito una pregunta a Moncloa en la que pedíamos al Gobierno que nos dijera si Sánchez había participado directamente en alguna reunión con Bildu o el PNV para negociar la moción de censura. La respuesta fue 'no vamos a hacer ningún comentario'".