PP, UPN y Vox exigen a Sánchez que explique qué pactos cerró con Otegi en secreto para conseguir su investidura

El acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras se aceleró tras el apoyo de Bildu a Sánchez, proceso que culminó en 2023 con el fin de la dispersión.

El chófer Koldo García confirmó que trasladó a Sánchez y Santos Cerdán a una reunión secreta con Otegi en un caserío vasco antes de la moción de censura.

UPN solicita detalles sobre posibles concesiones al independentismo vasco, incluyendo política penitenciaria, acercamiento de presos de ETA, el Ayuntamiento de Pamplona y acuerdos sobre el Gobierno de Navarra.

PP, UPN y Vox exigen a Pedro Sánchez que aclare los acuerdos alcanzados con Arnaldo Otegi y Bildu para obtener su apoyo en la moción de censura de 2018 y posteriores.

La información de EL ESPAÑOL sobre el encuentro de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi en un caserío vasco —negado por el presidente y por el líder de Bildu— ha llevado a PP, Vox y UPN a exigir explicaciones al Gobierno.

Ya no tanto sobre si existió la cita, sino sobre su contenido. Es decir, qué pactó exactamente el PSOE con los herederos de Batasuna para asegurar la moción de censura de 2018 y los apoyos posteriores.

Porque, de todos los acuerdos que hicieron posible la llegada de Sánchez a La Moncloa, "solo uno no se conoce, casualidad, el de Bildu", según recuerda UPN.

Alberto Catalán, diputado de los regionalistas navarros, exigió este martes en el Congreso que se "cuente toda la verdad" y que el PSOE diga qué cesiones hizo a los independentistas vascos.

En concreto, UPN quiere saber si se negociaron cuestiones relacionadas con la política penitenciaria, el acercamiento de presos de ETA, la entrega del Ayuntamiento de Pamplona o acuerdos vinculados al Gobierno de Navarra.

Cabe recordar que en la capital foral gobierna Bildu gracias al apoyo de los socialistas, y que el Ejecutivo de María Chivite ha sacado adelante recientemente sus séptimos presupuestos con el respaldo de los de Otegi.

Vídeo | Catalán (UPN) pide a Sánchez explicaciones sobre la reunión de Sánchez con Otegi, a la que acudió acompañado por Cerdán

En el Senado, Alicia García, portavoz del PP, le recordó a la vicepresidenta María Jesús Montero que tras lo publicado por EL ESPAÑOL, "el pacto encapuchado ha quedado descubierto" porque "hoy sabemos que la relación de Pedro Sánchez con Koldo no era anecdótica" y que "sí conocía a Antxon Alonso".

Miguel Tellado, secretario general de los populares, calificó de "terrible" que Sánchez "haya podido pactar con un terrorista el futuro del país"

Para la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, "el sanchismo ha entrado en una nueva fase, de miedo y de nervios", y por eso algunas personas de su entorno "empiezan a hablar".

Se refiere a Koldo García, antiguo chófer y escolta del PSOE y exasesor del ministro José Luis Ábalos.

Según confirmó él mismo, condujo a Sánchez y a Santos Cerdán a un caserío del País Vasco en mayo de 2018, donde se produjo una reunión con Arnaldo Otegi para negociar los apoyos a la moción de censura.

Koldo ratificó esta información en dos ocasiones.

"Es el propio chófer quien dice que se produce esa reunión y, evidentemente, no sacaron fotos", señaló por su parte Santiago Abascal en una entrevista en Espejo Público.

El líder de Vox recordó que Sánchez "llegó a lomos de Bildu" y que va a "aguantar hasta el final protegido por los escuadristas" de Otegi.

Y eso, advirtió, tiene sus consecuencias, como el episodio de violencia que se vivió en Pamplona el pasado 30 de octubre.

Abascal mencionó la agresión sufrida por un periodista de esta redacción en el campus de la Universidad de Navarra, donde un grupo de encapuchados de negro golpeó a José Ismael Martínez.

Política penitenciaria

Aunque no exista una explicación detallada sobre qué motivó el respaldo de Bildu a Sánchez, sí hay hechos constatables, por ejemplo, en materia penitenciaria.

Desde el año 2020 se aceleró el acercamiento de presos de ETA a cárceles de País Vasco y Navarra, un proceso que culminó en 2023 con el fin de la dispersión y que el PNV llegó a definir como "el acuerdo cinco a la semana".

La labor de Santos Cerdán fue central en esa interlocución. Según informes de la UCO, negoció traslados de presos y habló con Instituciones Penitenciarias sobre fechas concretas, como la del etarra Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata, trasladado el 29 de enero de 2021.

El propio Arnaldo Otegi admitió ante sus militantes, en octubre de 2021, que la llave para apoyar a Sánchez era la de las cárceles: "Si para sacar a 200 presos hay que votar los Presupuestos, se vota".

Además, tras las elecciones de 2023 se produjo la primera foto pública de alto nivel entre Sánchez, Cerdán y dirigentes de Bildu en el Congreso.

Para el independentismo vasco, esa cita confirmó que su formación era un socio plenamente homologado.