El Gobierno reacciona tratando a Ábalos como a un loco: "Cuando le piden 24 años a su edad... La gente se trastorna"

Ministros y portavoces del Gobierno restan credibilidad a Ábalos y subrayan que sus palabras no tienen veracidad, mientras la oposición utiliza el caso para criticar la gestión y la transparencia del Ejecutivo.

Fuentes del Ejecutivo sugieren que la actitud de Ábalos se debe a la presión judicial y al temor de enfrentar una posible condena de hasta 24 años de prisión, comparando su situación con la de otros casos mediáticos.

El Gobierno reacciona con sorpresa y desconfianza ante las declaraciones de José Luis Ábalos, quien confirmó la existencia de una reunión secreta entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en 2018.

El ocaso de un político se marca cuando quienes un día fueron sus compañeros y le trataban como todopoderoso comienzan a referirse a él como poco menos que un desconocido: "Esa persona de la que usted me habla".

En el Gobierno han ido un paso más allá y han empezado a tratar como un "trastornado" a quien, hasta hace unos años, fue mano derecha de Sánchez y secretario de Organización de su partido.

El detonante han sido las declaraciones del exministro José Luis Ábalos admitiendo que conoció la reunión secreta entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío, tal y como desveló EL ESPAÑOL y luego confirmó Koldo García.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

"Esa entrevista existió", ha asegurado en X citando "fuentes presenciales" que le contaron cómo sucedió.

Fuentes del Gobierno muestran su "sorpresa" por las palabras de Ábalos. "La gente se trastorna cuando está en procesos judiciales", aseguran en el Ejecutivo tras leer las afirmaciones del que era, en esos momentos, en 2018, secretario de Organización del PSOE.

Pese a todo, afirman que "no tiene ninguna veracidad" que el exdirigente socialista respalde la versión de Koldo. El exasesor confirmó hasta en dos ocasiones que ejerció de chófer en esa reunión.

Esas mismas fuentes descartan que Ábalos esté emprendiendo una guerra contra el Ejecutivo.

Creen que su reacción responde al miedo a acabar en prisión, justo a menos de 24 horas de su declaración ante el Supremo.

"La gente evoluciona muy tórpidamente y más cuando está en un proceso judicial", rematan.

Lo que sí admiten ahora es que la petición de la Fiscalía puede ser desproporcionada y la comparan con la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado a 29 años de prisión por el caso Gürtel.

A la vez, creen que la petición de cárcel a sus 65 años hacen la situación más difícil, porque, para alguien cercano a la jubilación, la posibilidad de acabar en prisión en esta etapa de la vida se vive con más preocupación. "Cuando le piden 24 años con la edad que tiene...", sostienen fuentes del Ejecutivo.

El mensaje en redes de Ábalos pillaba al núcleo duro del Gobierno, los ministros Félix Bolaños y María Jesús Montero, en el hemiciclo del Congreso.

La vicepresidenta segunda se enteraba por los medios de comunicación. Su primera reacción ha sido de incredulidad.

"Me extrañaría de él que ahora estuviera instalado en la mentira y en un comportamiento que no hemos visto en el señor Ábalos", aseguraba Montero.

Para luego pedir que "no se le dé credibilidad a gente que está procesada por los tribunales frente a aquellos que no lo están", como es Pedro Sánchez, que este lunes negaba desde Luanda (Angola) la existencia de esa reunión.

Al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la confirmación por parte de Ábalos le cogía en mitad de una interpelación parlamentaria.

"Ábalos acaba de decir que la reunión secreta entre Sánchez, Cerdán y Otegi existió. Es lo primero que tiene que aclarar en esta tribuna: ¿ha vuelto a mentir Sánchez? ¡Qué espectáculo para un Gobierno en manos de delincuentes, condenados y presuntos!", afirmaba la popular Cayetana Álvarez de Toledo.

Bolaños solo atinaba a afirmar que todo es falso. "Contar bulos es su especialidad”, le espetaba a Álvarez de Toledo.

Casi al mismo tiempo que Ábalos publicaba sus declaraciones, Vox ha reprochado a Félix Bolaños ser un "ministro de Justicia nombrado por Otegi".

La portavoz del grupo, Pepa Millán, ha acusado al Gobierno de "no tener ningún tipo de escrúpulo con tal de permanecer en el poder". "Nos han vendido a todos los españoles", ha dicho.