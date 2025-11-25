Yolanda Díaz rompe la estrategia de Bolaños para intentar reducir el enfrentamiento con el Supremo

El nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado busca reducir el enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces, según fuentes del Ejecutivo.

Mientras Bolaños pidió confianza en las instituciones y mantuvo un tono moderado, Díaz insistió en la crítica y abordó temas ajenos a su competencia.

Díaz defendió la legitimidad de manifestarse cuando salga la sentencia y criticó duramente al Supremo por no hacer pública la sentencia completa, calificando la situación de "anomalía".

Yolanda Díaz rompió la estrategia de moderación de Félix Bolaños al elevar el tono contra el Tribunal Supremo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, intentaba con paciencia y tono moderado bajar desde la mesa del Consejo de Ministros el suflé del enfrentamiento con el Tribunal Supremo, alejándose de quienes desde el Gobierno hablan de guerra judicial o movilizaciones en protesta.

Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que comparecía para hablar de una norma de su negociado no paró de entrometerse en las competencias de Bolaños y mantener el tono elevado. La líder de Sumar ha roto la rueda de prensa y hasta la estrategia de Moncloa de forma insólita.

Lo normal es que cada ministro expone sus iniciativas aprobadas en el Consejo de Ministros y que se respete la competencia del resto, pero la líder de Sumar ha hecho caso omiso de esa norma no escrita y se ha lanzado a inflar ese suflé.

La vicepresidenta ha hablado de manifestarse cuando salga la sentencia, de defender la democracia y ha arremetido duramente contra el Tribunal Supremo por no hacer pública aún la sentencia completa.

"La democracia se defiende desde muchos lugares", ha señalado Díaz, además de defender la legitimidad de hacerlo desde la calle. Y ha calificado con insistencia, incluso cuando no se le preguntaba por ello, de la "anomalía" de que se haya hecho público sólo el fallo.

En la mesa, Bolaños se limitó a pedir "confianza" en las instituciones para preservarla, evitando criticar al Tribunal Supremo o mantener algunas el tono duro de Óscar López, también ministro del Gobierno.

A lo más que llegó es a decir que "sería bueno" para todos que se conociera cuanto antes el fallo, pero evitando "conjeturar" las razones del Supremo para no haberlo hecho aún. Pero siempre en tono más moderado y alejado del que han mantenido otros miembros del Gobierno, especialmente, Óscar López.

Fuentes del Gobierno explican que, precisamente, el nombramiento de Teresa Peramato para la Fiscalía General del Estado busca bajar el enfrentamiento con los jueces.

Yolanda Díaz, incluso, se ha remontado sin que se le preguntara a la intervención de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en el juicio justificando el bulo que lanzó y con el que arrancó el juicio contra el fiscal general del Estado.